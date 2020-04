Coronavirus - BILAN MONDIAL: la moitié de la population mondiale est confinée, le Royaume-Uni enregistre un nombre record de morts

Le nombre des cas de contamination par le nouveau coronavirus dépasse 1,16 million, parmi lesquels 63.437 décès, dans 190 pays et territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP samedi à 19H00 GMT à partir de sources officielles.

L'Europe est le continent le plus durement touché (plus de 45.000 décès). L'Italie (15.362) et l'Espagne (11.744) sont les pays au monde comptant le plus de morts. La France dénombre 7.560 décès.

Au moins 3,9 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, sont appelées ou contraintes à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans plus de 90 pays ou territoires, selon un comptage de l'AFP.

EUROPE

Le Royaume-Uni a enregistré un nouveau record de 708 morts en une journée, dont un enfant de 5 ans, considéré comme la plus jeune victime dans le pays. En tout, 4.313 personnes sont décédées dans les hôpitaux. La reine d'Angleterre va saluer dimanche soir la réponse des Britanniques à la crise sanitaire lors d'une adresse solennelle. "J'espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont nous avons relevé ce défi", doit dire Elisabeth II selon des extraits diffusés par ses services.

En Italie, le nombre d'hospitalisations en soins intensifs a diminué pour la première fois, a annoncé la protection civile. C'est une "nouvelle importante parce que cela permet à nos hôpitaux de respirer. C'est la première fois que ce chiffre est en baisse depuis que nous gérons cette urgence".

L'Espagne a enregistré en 24 heures la mort de 809 personnes, un nombre en baisse pour le deuxième jour consécutif, selon le bilan officiel de samedi. Madrid a annoncé une prolongation du confinement de deux semaines, jusqu'au 25 avril.

Aux Pays-Bas, le bilan officiel du nombre de décès dus au nouveau coronavirus a grimpé à 1.651. Ces dernières 24 heures, 164 personnes ont succombé, a précisé samedi l'Institut national de la Santé publique et de l'Environnement (RIVM). Le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital s'établit à 336, soit une diminution par rapport à vendredi où 502 nouvelles hospitalisations avaient eu lieu. Les Pays-Bas comptent 16.627 cas avérés de contamination, soit 904 supplémentaires par rapport à vendredi.

La Suisse a passé samedi le cap des 20.000 cas et des 500 morts.

La Grèce compte 1.673 cas de contamination sur son territoire et 68 décès, selon le dernier bilan des autorités grecques.

AMÉRIQUE

Le maire de New York a lancé un appel à la mobilisation générale des personnels médicaux, estimant avoir besoin de l'aide de 45.000 professionnels supplémentaires. L'Etat de New York, épicentre du nouveau coronavirus aux Etats-Unis, a annoncé 630 nouveaux décès en une journée, son pire bilan sur 24 heures.

Les États-Unis comptent 8.098 décès. Le président Trump a prévenu que les Etats-Unis entraient à présent dans "une période qui va être vraiment horrible", avec "de très mauvais chiffres". "Ce sera probablement la semaine la plus dure", a déclaré M. Trump lors d'un briefing à la Maison Blanche. "Il va y avoir beaucoup de morts", a-t-il ajouté.

ASIE

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.639 cas (19 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 3.326 décès (4 nouveaux), et 76.755 guérisons. Recueillement solennel, drapeaux en berne, distractions annulées: le pays a observé une journée de deuil national en hommage aux plus de 3.300 personnes pandémofficiellement mortes du Covid-19.

Les Philippines ont enregistré 3.094 cas de Covid-19 et 144 décès, des chiffres qui devraient augmenter en raison de la politique d'intensification des dépistages.

Les Emirats arabes unis ont officiellement déclaré plus de 1.500 cas et 10 décès dus à la maladie du Covid-19. Le riche du pays pétrolier du Golfe a pris des mesures de précaution pour contrer sa propagation allant de la fermeture des espaces publics non essentiels à un strict couvre-feu nocturne.

En Irak, la maladie Covid-19 a déjà tué officiellement 56 personnes et contaminé plus de 800 autres.

AFRIQUE

En Afrique occidentale, le Liberia a annoncé samedi son premier décès, celui d'un homme de 72 ans. Ce pays, l'un des plus pauvres du monde, avait été durement touché par la fièvre Ebola entre 2014 et 2016. Cette annonce renforce l'inquiétude pour le continent africain, qui reste pour le moment officiellement relativement peu touché par la pandémie avec 7.600 cas et un peu plus de 300 décès déclarés.

En Afrique du Sud (1.585 cas, 9 décès), le président Cyril Ramaphosa a lancé une vaste campagne de dépistage qui doit mobiliser 10.000 médecins, infirmières et bénévoles.

L'Egypte a officiellement enregistré 985 cas et 66 décès dus à la maladie Covid-19.

