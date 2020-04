Coronavirus - BILAN MONDIAL: L’Amérique centrale désormais sous la menace du covid-19 et de la DENGUE

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 186.462 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19h00 GMT.

Plus de 2.675.050 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 708.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille, 4.576 nouveaux décès et 68.017 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Royaume-Uni avec 616 nouveaux morts, les États-Unis (595) et la France (516).

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 25.549 morts pour 189.973 cas, l'Espagne avec 22.157 morts (213.024 cas), la France avec 21.856 morts (158.183 cas), et le Royaume-Uni avec 18.738 morts (138.078 cas).

EN AMÉRIQUE DU NORD

>AUX ETATS-UNIS

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 47.178 décès pour 856.209 cas. Au moins 77.963 personnes ont été déclarées guéries.

Les Etats-Unis et le Canada totalisent 49.377 décès (897.961 cas).

EN AMÉRIQUE LATINE

Les systèmes de santé d'Amérique centrale, déjà confrontés au nouveau coronavirus, sont maintenant sous la menace supplémentaire d'une flambée de dengue avec l'arrivée de la saison des pluies.

Plus de 23.000 cas de dengue, dont 22 décès, ont été recensés depuis le début de l'année dans les pays de l'isthme centro-américain. L'année dernière, 255 des 192.000 malades comptabilisés avaient été emportés par la maladie, transmise par le moustique Aedes aegypti, qui prolifère dans les pays tropicaux à la faveur de la saison humide.

>AU PANAMA

Pour l'heure, le Panama (4 millions d'habitants) est le plus durement frappé avec plus de 4.600 cas déclarés et 144 morts.

>AU HONDURAS

La situation est aussi préoccupante au Honduras (9 millions d'habitants, 500 cas recensés, près de 50 décès) où le système de santé est déjà mis à rude épreuve par l'épidémie de dengue.

>AU BRESIL

Le Brésil a enregistré 407 nouveaux décès en 24 heures pour cause de coronavirus, un chiffre record depuis le début de l'épidémie, ce qui porte à 3.313, le bilan total des morts dans ce pays, a indiqué jeudi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes contaminées frôle désormais les 50.000 avec 49.492 cas, a ajouté le ministère.

Les courbes de morts et de nouveaux cas restent ascendantes dans un pays où le président Jair Bolsonaro manifeste régulièrement son impatience face aux mesures de restriction décidées par les gouverneurs des Etats qui composent le Brésil.

>EN EQUATEUR

Le nombre de cas de nouveau coronavirus a doublé en Equateur à 22.160 cas confirmés, avec les résultats de milliers de tests retardés par manque de capacité pour les analyser, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Juan Carlos Zevallos.

"Le total, afin que le chiffre soit clair, est de 22.160 cas confirmés", a-t-il déclaré à la chaîne publique Ecuador TV.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisent 6.202 décès (123.517 cas).

EN ASIE

>EN CHINE

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.798 cas (10 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4.632 décès (0 nouveau), et 77.207 guérisons.

L’Asie dénombre 7.511 décès (183.577 cas).

EN AFRIQUE

Depuis mercredi à 19h00 GMT, la Guinée équatoriale a annoncé son premiers décès lié au virus sur son sol.

EN EUROPE

L'Europe totalisait jeudi à 19h00 GMT 115.990 décès pour 1.293.822 cas.

>EN SUEDE

Les autorités sanitaires suédoises ont annoncé jeudi le décès de 84 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, portant le bilan officiel de l'épidémie à plus de 2.000 morts dans le pays.

Ce royaume de 10,3 millions d'habitants, qui a pris des mesures plus souples que la plupart des pays européens pour tenter de contenir la progression du virus, recense désormais 16.755 cas d'infection et 2.021 décès, une mortalité nettement plus élevée que celle observée chez ses voisins nordiques.

>EN ITALIE

L'Italie a enregistré 437 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, portant le total des morts à 25.085, selon le dernier bilan publié mercredi.

Le nombre de personnes malades a toutefois diminué pour le troisième jour consécutif et s'élève désormais à 107.699, soit dix de moins en 24 heures.

Le nombre de patients en soins intensifs (2.384, -87 en 24 heures) est à son plus bas niveau depuis le 18 mars.

