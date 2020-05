Coronavirus - BILAN MONDIAL: plus de 2.400 morts en 24h aux Etats-Unis, le pays le plus touché

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 266.919 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 21 heures. Plus de 3.806.440 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 1.197.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Depuis le comptage réalisé la veille à 21H00, 6.372 nouveaux décès et 95.826 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont:

les États-Unis avec 2.862 nouveaux morts

le Brésil (615)

le Royaume-Uni (539)

Les États-Unis ont déploré jeudi plus de 2.400 décès supplémentaires du coronavirus en 24 heures, portant le bilan total de l'épidémie dans le pays à plus de 75.500 morts pour 1.244.119 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 189.910 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 30.615 morts pour 206.715 cas, l'Italie avec 29.958 morts (215.858 cas), l'Espagne avec 26.070 morts (221.447 cas), et la France avec 25.987 morts (174.791 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 73 décès pour 100.000 habitants, suivi par l'Espagne (56), l'Italie (50), le Royaume-Uni (45), et la France (40). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.885 cas (2 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4.633 décès (0 nouveau), et 77.957 guérisons. Depuis mercredi à 21H00 heure belge, les Comores ont annoncé le premier décès lié au virus sur leur sol.

L'Europe totalisait jeudi soir 151.576 décès pour 1.655.117 cas, les Etats-Unis et le Canada 79.328 décès (1.308.935 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 16.489 décès (305.604 cas), l'Asie 10.001 décès (269.025 cas), le Moyen-Orient 7.335 décès (206.208 cas), l'Afrique 2.065 décès (53.334 cas), et l'Océanie 125 décès (8.223 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Vers un déconfinement très progressif en France

La France aborde ce vendredi son dernier week-end cloîtré en se préparant à un déconfinement très progressif à partir de lundi, avec la hantise d'une seconde vague de l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait près de 26.000 morts. Après deux mois de confinement globalement respecté sur l'ensemble du territoire, qui ont permis une nette décrue de la pandémie, "la France est divisée en deux", a constaté jeudi le Premier ministre, Edouard Philippe, accompagné de nombreux ministres, lors d'une conférence de presse à Matignon.

Le chômage grimpe toujours aux Etats-Unis

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a également durement frappé les Etats-Unis, précipitant plus de 33,5 millions de personnes dans le chômage. Le pays voit affluer des millions de nouveaux chômeurs chaque semaine depuis mars, et le taux de chômage d'avril, publié ce vendredi, pourrait approcher les 20%, deux fois plus qu'au coeur de la Grande récession de 2009. Le taux de chômage d'avril sera le premier à refléter l'ampleur de la crise du Covid-19 sur la première économie mondiale. Il pourrait approcher les 20%, les analystes les plus optimistes tablent sur un peu plus de 16%, quand en février encore, le président Donald Trump, en campagne pour un second mandat à la Maison Blanche, vantait ses 3,5% de chômage, au plus bas depuis 50 ans.

L'Australie annonce un plan de déconfinement en trois étapes



De son côté, l'Australie a dévoilé ce vendredi une feuille de route en trois étapes pour assouplir les restrictions imposées à la suite de la crise du coronavirus. Les autorités souhaitent redémarrer l'économie du pays avant le mois de juillet.

Dans la première phase d'assouplissement, l'Australie va rouvrir ses cafés, restaurants, magasins, bibliothèques, piscines et plaines de jeux. Les Australiens seront autorisés à recevoir jusqu'à cinq personnes chez elles et les rassemblements publics jusqu'à dix personnes seront permis, tout comme le seront les déplacements non essentiels entre États. La deuxième étape consistera en l'autorisation des regroupements jusqu'à vingt personnes ainsi que la réouverture des salles de sports, salons de beauté, musées et cinémas. Enfin, au troisième stade du déconfinement, jusqu'à cent personnes pourront se réunir publiquement, dans les pubs, les discothèques et boîtes de nuit, les saunas et les aires de restauration.

En Syrie, la production d'hydroxychloroquine bat son plein

Au Moyen-Orient, dans un laboratoire pharmaceutique syrien, Rachid Al-Fayçal et son équipe travaillent d'arrache-pied pour produire la plus grande quantité d'hydroxychloroquine, un médicament antipaludique sur lequel les autorités misent pour soigner les patients contaminés par le nouveau coronavirus. Il n'y a pas encore de preuves avérées que ce dérivé de la chloroquine soit efficace pour prévenir ou soigner la maladie de Covid-19, mais les médecins syriens, comme d'autres à travers la planète, l'utilisent désormais dans le pays en guerre.

L'Equateur annonce 1,45 milliard de dollars de prêts internationaux

En Amérique latine, l'Equateur a annoncé jeudi qu'il allait recevoir 1,45 milliard de dollars de prêts d'organismes internationaux, dont le Fonds monétaire et la Banque mondiale pour faire face à l'épidémie de coronavirus, qui l'a durement touché. Les prêts "seront destinés à la relance de l'économie et à la sauvegarde de l'emploi", a déclaré lors d'une allocution télévisée le président Lenin Moreno. Le pays est l'un des plus fortement affectés en Amérique latine, avec près de 30.300 cas, et 1.654 morts, pour une population d'environ 17,5 millions d'habitants.

Et la situation au Brésil est aussi catastrophique. Le pays pourrait être confronté dans un mois à un "effondrement de (son) économie", avec des pénuries alimentaires, et à une "désintégration" sociale, a averti jeudi le ministre de l'Economie Paulo Guedes, à quelques semaines du pic du coronavirus.