Coronavirus - BILAN MONDIAL: 11.000 morts à travers la planète, les gouvernements sur le pied de guerre

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: bilan des dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

A travers la planète où le Covid-19 a fait plus de 11.000 morts, les gouvernements sont sur le pied de guerre. Mais dans le petit pays des Balkans, la coalition au pouvoir est sur le point de voler en éclats après même pas deux mois aux commandes.

EUROPE

La pandémie de coronavirus a tué 627 personnes en Italie sur les dernières 24 heures, nouveau record qui porte le bilan total au-delà des 4.000 morts dans la péninsule, pays le plus touché au monde, a annoncé la protection civile vendredi. C'est encore la région de Milan, la Lombardie, où les hôpitaux sont débordés, qui paye le plus lourd tribut, avec 381 décès supplémentaires (2.549 au total).



Avec 4.032 morts désormais recensés, l'Italie a plus de 66 morts par million d'habitants, une proportion qui passe à plus de 250 pour la Lombardie, poumon économique du pays. Deuxième pays le plus touché en proportion de sa population, l'Espagne est derrière avec plus de 21 morts par million d'habitants.

En France, l'épidémie de coronavirus a causé à ce jour la mort de 450 patients (78 supplémentaires en 24 heures) et contraint à hospitaliser 5.226 malades, dont près de 1.300 en réanimation, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Le Royaume-Uni a drastiquement renforcé vendredi sa riposte face à la pandémie de nouveau coronavirus, en ordonnant la fermeture des pubs, restaurants, cinémas et salles de sports et en prenant des mesures sociales "sans précédent" pour compenser les effets économiques. Un temps accusé d'inaction, le gouvernement a adopté au fil de la semaine des dispositions de plus en plus strictes, alors que la progression du Covid-19 s'accélérait sur le territoire britannique, où il a fait désormais 177 morts.

L'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par l'épidémie de coronavirus, et le quatrième au niveau mondial, avec 767 décès et 17.147 contaminations. Le gouvernement a décrété samedi l'état d'urgence, mettant en place des mesures draconiennes pour maintenir la population confinée.

En Suisse, pays frontalier de l'Italie, la maladie covid-19 a tué 43 personnes. Plus de 4.800 personnes ont été testées positives jusqu'à présent mais la Suisse ne teste pas tous les cas suspects en raison d'une quasi-pénurie de tests. La Suisse a durci vendredi ses mesures face au coronavirus, interdisant les rassemblements de plus de cinq personnes, mais elle a écarté tout confinement - une mesure adoptée par d'autres pays européens - estimant qu'il s'agissait de "politique spectacle".

MOYEN-ORIENT

La bande de Gaza retient son souffle. Quasiment complètement coupée du monde, l'étroite bande de terre coincée entre Israël, l'Egypte et la mer Méditerranée n'a recensé aucun cas de nouveau coronavirus pour le moment. Mais s'il arrive, ce sera "un gigantesque désastre" (en savoir plus).

AMÉRIQUE

Selon l'université Johns Hopkins, plus de 19.000 cas de coronavirus ont été recensés aux Etats-Unis, qui comptent plus de 220 décès.

Le Brésil a déclaré l'état d'urgence à la suite de la pandémie de coronavirus. Après la Chambre, le Sénat a également voté, par vidéoconférence, vendredi pour déclarer l'état d'urgence, permettant ainsi la libération de ressources pour lutter contre le covid-19. Au Brésil, plus de 600 personnes ont été infectées et sept sont mortes du virus.

L'Argentine compte 128 cas de coronavirus et trois morts.

ASIE

L'Iran a annoncé vendredi 149 décès supplémentaires dus à la maladie Covid-19, portant à 1.433 le bilan officiel de l'épidémie de nouveau coronavirus dans le pays, l'un des plus touchés avec l'Italie et la Chine.

