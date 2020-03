Coronavirus - BILAN MONDIAL: les États-Unis dépassent la Chine,en France "une vague extrêmement élevée déferle sur le pays"

Avec une augmentation exponentielle du nombre de cas ces derniers jours, les États-Unis sont en passe de devenir l'épicentre de la pandémie de coronavirus. C'est en Espagne et en Italie que le plus grand nombre de décès et recensés alors que Londres fait face à un "tsunami sanitaire" au Royaume-uni.

Voici le fil des dernières informations relatives au coronavirus à travers le monde.

La pandémie a fait au moins 23.000 morts dans le monde dont plus de 15.500 décès en Europe, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19H30. Plus de 505.000 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 182 pays et territoires, dont au moins 268.191 en Europe, continent le plus touché. Les pays où le nombre des morts est le plus élevé sont l'Italie (8.165 décès pour 80.539 cas), l'Espagne (4.089 pour 56.188 cas), la Chine continentale (3.287 pour 81.285 cas), l'Iran (2.234 pour 29.406 cas) et la France (1.696 pour 29.155 cas).



Les Etats-Unis ont dépassé jeudi l'Italie et la Chine et sont devenus le pays du monde à compter le plus de cas recensés d'infection au nouveau coronavirus, selon les données de l'université Johns Hopkins et du New York Times. Les Etats-Unis, qui sont le pays où la pandémie progresse le plus rapidement, comptabilisaient au moins 82.404 cas, selon les chiffres de Johns Hopkins. L'Italie dénombrait jeudi 80.539 cas et la Chine 81.285, selon un comptage de l'AFP. Le nombre de décès liés au Covid-19 restait bien plus important en Italie (8.165) qu'aux Etats-Unis (1.178), où la majorité des morts sont enregistrés à New York, devenue le centre de l'épidémie américaine. L'Organisation mondiale de la santé a averti mardi que les Etats-Unis et ses 330 millions d'habitants pourraient bientôt dépasser l'Europe et devenir l'épicentre de la pandémie.

Le Premier ministre français Edouard Philippe a mis en garde vendredi contre "la vague extrêmement élevée" de l'épidémie de coronavirus qui "déferle sur la France", prédisant que "la situation va être difficile pendant les jours qui viennent". "Nous nous installons dans une crise qui va durer, dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement. Il va falloir tenir", a-t-il exhorté, alors que l'épidémie s'est aggravée en France avec 365 décès enregistrés jeudi à l'hôpital en 24 heures. Pour la première fois, une adolescente de 16 ans. Julie A. est morte du coronavirus à Paris, faisant d'elle la plus jeune victime française du coronavirus, pourtant réputé toucher principalement les personnes âgées ou vulnérables.

Epicentre de l'épidémie au Royaume-Uni, Londres est confronté à un "tsunami" sanitaire avec "une explosion" du nombre de "patients gravement malades", selon un responsable du service public de santé, NHS. La propagation du Covid-19 s'est accélérée ces derniers jours, avec plus de 500 morts et 11.000 cas alors que l'appel au confinement semble assez peu respecté dans la capitale britannique.

L'Afrique du Sud a annoncé vendredi ses deux premiers morts de l'épidémie de coronavirus, quelques heures après son entrée dans une période de confinement national de trois semaines, contrôlé par l'armée, destinée à enrayer la progression inquiétante de la maladie. Le pays le plus industrialisé d'Afrique est, de loin, le plus touché du continent depuis l'apparition du Covid-19 en Chine en décembre. Face à la progression exponentielle de la maladie, le président Cyril Ramaphosa a imposé à ses 57 millions de concitoyens de rester chez eux pendant trois semaines afin, a-t-il justifié, "de prévenir une catastrophe humaine aux proportions énormes".



L'Iran a annoncé vendredi 144 nouveaux décès liés au nouveau coronavirus, portant le bilan à 2.378 morts dans ce pays, l'un des plus touchés par cette épidémie. "Au cours des dernières 24 heures, nous avons eu 2.926 nouveaux cas à travers le pays", ce qui porte à 32.332 le nombre total de personnes contaminées, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors d'une conférence de presse télévisée, ajoutant que 11.133 personnes hospitalisées avaient été guéries.

Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo ont annoncé vendredi un cas de coronavirus dans la province du Nord-Kivu (est), le premier signalé en dehors de Kinshasa, à la veille d'un "confinement total" de la capitale pendant quatre jours. Des acteurs de la société civile redoutent des tensions à la veille du premier "confinement total" de quatre jours à Kinshasa, où la majorité des quelque dix millions d'habitants vit au jour le jour, souvent sans eau courante ni électricité.

Les vingt premières puissances économiques ont promis d'injecter plus de 5.000 milliards de dollars dans l'économie et de faire "front commun" face au nouveau coronavirus et au risque de récession, lors d'un sommet virtuel et extraordinaire du G20 jeudi. Face à un virus "qui ne connaît pas de frontières", les membres du G20 ont appelé dans leur communiqué final à la "solidarité", à la "transparence" et à la coopération avec les institutions internationales pour "rétablir la confiance, préserver la stabilité financière et ranimer la croissance".

La Russie fermera à partir de samedi tous les cafés et restaurants du pays pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre. "Les autorités exécutives des régions de la fédération de Russie suspendront à partir du 28 mars et jusqu'au 5 avril 2020 les activités des organisations de restauration, à l'exception du commerce à distance", a ordonné Mikhail Michoustine dans un document diffusé sur le site du gouvernement russe.

