Coronavirus - BILAN MONDIAL: 3.000 soignants non vaccinés suspendus en France, le pass sanitaire demandé sur le lieu de travail en Italie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Le président brésilien ira à l'ONU même sans être vacciné



Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui n'est pas vacciné contre le Covid-19, a assuré jeudi qu'il se rendrait à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine à New York, pour y prononcer le discours d'ouverture mardi.



Or, tous les dirigeants et diplomates participant à l'Assemblée générale des Nations unies, du 21 au 27 septembre, devront montrer une preuve de vaccination, en vertu des règles en vigueur dans la ville.



Le chef d'Etat d'extrême droite, contaminé par le coronavirus l'année dernière, a de nouveau martelé qu'il était déjà immunisé. "Mon taux d'anticorps est au sommet", a-t-il déclaré au ministre de la Santé, Marcelo Queiroga, qui lui a recommandé le vaccin.



Allemagne: Facebook supprime des comptes anti-restrictions



Le géant américain des réseaux sociaux Facebook a annoncé jeudi la suppression de comptes, pages et groupes liés à la mouvance des "libres penseurs" en Allemagne, une mouvance hostile aux restrictions destinées à lutter contre le Covid-19. La mesure, qui intervient à dix jours des élections législatives en Allemagne, concerne aussi des comptes Instagram, propriété de Facebook, a-t-il précisé.



Le groupe californien a justifié sa décision par le fait que ces "libres penseurs" diffusaient notamment "des informations erronées sur la santé, des discours de haine et des incitations à la violence".



Chine: plus d'un milliard de personnes vaccinées



Le gouvernement chinois a affirmé jeudi avoir entièrement vacciné plus d'un milliard d'habitants contre le Covid-19, soit plus de 70% de sa population.



Cluster au Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a révélé jeudi que des dizaines de personnes de son entourage souffraient du Covid-19. Il avait indiqué mardi qu'il devait s'isoler, en disant alors avoir été en contact de "manière très rapprochée" avec un seul de ses collaborateurs, vacciné mais malade. M. Poutine, officiellement vacciné depuis mars avec le vaccin russe Spoutnik V, a déclaré qu'il allait devoir rester à l'isolement encore "plusieurs jours" du fait de ce foyer.



L'irruption du Covid dans son entourage rapproché souligne les difficultés de Moscou à lutter efficacement contre l'épidémie, entre une vaccination qui patine et le respect très aléatoire des règles de distanciation et du port du masque.



France: 3.000 soignants non vaccinés suspendus



En France, "quelque 3.000 suspensions" ont été signifiées à des personnels de santé non vaccinés contre le Covid-19 après l'entrée en vigueur mercredi de l'obligation vaccinale pour ces professionnels, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.



M. Véran a indiqué par ailleurs que la situation de l'épidémie en France "s'est considérablement améliorée" et que si "cette dynamique" se poursuit, "nous pourrons commencer à envisager d'alléger certaines mesures".



Italie: le pass sanitaire pour travailler



Le gouvernement italien a généralisé l'obligation du pass sanitaire sur le lieu de travail, dans le secteur public comme privé.



A partir du 15 octobre, cette attestation pourra être exigée sur tous les lieux de travail. A ce stade près de 75% de la population âgée de plus de 12 ans est vaccinée. L'absence de pass sanitaire sera sévèrement sanctionnée, sans toutefois aller jusqu'au licenciement.



Afrique: 500 millions de vaccins en moins



Le mécanisme Covax ayant revu à la baisse ses prévisions d'expédition de vaccins anti-Covid-19 vers les pays pauvres, l'Afrique va manquer de presque 500 millions de doses par rapport à l'objectif mondial de 40% de vaccinés à la fin de l'année, a déploré l'OMS.



Le mécanisme de financement international Covax est censé permettre à 92 Etats et territoires défavorisés de recevoir gratuitement des vaccins financés par des nations plus prospères.



Plus de 4,65 millions de morts



La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.656.833 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi à 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.



Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (666.525), devant le Brésil (589.240), l'Inde (443.928), le Mexique (269.913) et le Pérou (198.860), selon les chiffres officiels.



L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.