Coronavirus - BILAN MONDIAL: 35 morts dans un home à Seattle (USA), fin des contaminations locales en Chine

L'Europe, l'Italie en tête, reste en première ligne du combat contre la pandémie de coronavirus, la planète entière renforçant encore plus vendredi les mesures de précaution, à l'instar de l'Argentine et de la Californie qui ont elles aussi décrété le confinement "préventif et obligatoire" de la population. Les restrictions à la liberté de circulation concernent plus d'un demi-milliard de personnes, appelées par leurs autorités à rester confinées chez elles.

Placée en confinement généralisé face à l'épidémie du coronavirus depuis une semaine, l'Italie compte désormais plus de 3.400 décès, et devance la Chine dans ce triste classement. La Chine, où plus de 3.200 personnes sont décédées, n'a fait état vendredi d'aucune nouvelle contamination d'origine locale, pour le deuxième jour consécutif, même si le nombre de cas importés a atteint un record. L'enrayement de l'épidémie dans le pays asiatique, où le virus a été détecté en décembre, offre un rayon d'espoir à plusieurs autres nations actuellement confinées pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19. Le nombre de nouveaux morts journaliers a ainsi fortement chuté en Chine ces dernières semaines: seuls trois ont été annoncés vendredi par le ministère de la Santé, au plus bas depuis le lancement des statistiques en janvier. Symbole d'un basculement de l'épicentre de la crise de l'Asie à l'Europe: le total des décès en Italie (3.405) a dépassé jeudi celui enregistré en Chine, qui s'établit désormais à 3.248 morts.

VOIR LA CARTE MONDIALE DU CORONAVIRUS (actualisée en temps réel)



Le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois à Wuhan (centre de la Chine) fin 2019. Pour enrayer la progression de l'épidémie, les autorités avaient bouclé la ville et la province environnante du Hubei, soit plus de 50 millions de personnes. Mais les restrictions sont peu à peu levées. La principale inquiétude de la Chine désormais est d'éviter que des personnes contaminées venues de l'étranger créent une deuxième vague épidémique sur le sol chinois. Le ministère de la Santé a annoncé vendredi un record de 39 nouveaux cas importés contre 34 la veille, portant le total à 228.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique

Des multinationales de l'industrie pharmaceutique se sont engagées jeudi à fournir un vaccin contre le Covid-19 "partout dans le monde", dans un délai estimé de 12 à 18 mois minimum.

EUROPE

Le coronavirus en Italie tue aussi les prêtres. Une dizaine à Bergame, cinq à Parme, d'autres à Milan, Brescia ou Crémone: le nombre de prêtres morts du coronavirus s'allonge de jour en jour dans le nord de Italie, durement frappé par la pandémie (en savoir plus).

Au Royaume-Uni, le secteur de l'hygiène prospère. Des fabricants de papier toilette aux entreprises de nettoyage, le secteur est très sollicité pour répondre à une demande sans précédent en ces temps de crise sanitaire mondiale. "Nous n'avons pas connu une situation pareille d'aussi loin que je me souvienne. C'est un défi mais le secteur peut y répondre", explique à l'AFP Paul Thrupp, président de l'organisation professionnelle des spécialistes du nettoyage.

Particulièrement touchée aussi, l'Espagne se prépare à affronter "les jours les plus durs" de la pandémie en incorporant des milliers de personnels soignants et en ouvrant un hôtel pour accueillir des malades alors que le nombre de morts a progressé de près de 30% en 24 heures. Dans l'Espagne intérieure, l'une des zones les moins densément peuplées d'Europe, la solidarité s'est activée pour venir en aide aux personnes âgées, isolées et vulnérables face à l'épidémie de nouveau coronavirus (en savoir plus).

Le confinement imposé en France, devrait "très vraisemblablement" être prolongé au-delà des deux semaines initiales, de l'avis des autorités sanitaires.

AMÉRIQUE

Le coronavirus aux États-Unis s'intensifie, poussant les autorités à prendre des mesures similaires à celles qui prévalent désormais en Europe. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a décidé jeudi soir de placer en confinement la totalité de l'Etat et de ses quelque 40 millions d'habitants pour renforcer la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Le besoin de trouver un coupable se fait de plus en plus fort et beaucoup d'yeux se tournent vers une maison de retraite proche de Seattle où 35 personnes ont déjà succombé au Covid-19. Les familles des victimes, qui ont encore parfois des proches en quarantaine dans l'établissement, exigent des explications du centre Life Care de Kirkland, dans l'Etat de Washington (en savoir plus).

Le Brésil a annoncé jeudi la fermeture à partir de lundi de ses frontières aux ressortissants venus d'Europe, d'Australie et de plusieurs pays asiatiques, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Une petite ville pourtant très isolée, au coeur de la forêt amazonienne, déplore son premier cas (en savoir plus).

En Argentine, le président Alberto Fernandez, a décrété le confinement de la population à compter de vendredi et jusqu'au 31 mars.

CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir la maladie Covid-19

ASIE

Pour diminuer la pression sur ses prisons, l'Iran - qui arrive juste derrière la Chine en nombre de morts - a annoncé qu'environ 10.000 détenus allaient être graciés.