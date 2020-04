Coronavirus - BILAN MONDIAL: 865 décès aux États-Unis, manifestation en Tunisie contre le confinement

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de 40.000 morts dans le monde. La mise à disposition d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, prêt à être utilisé "à grande échelle", pourrait prendre encore au moins une année, selon l'Agence européenne des médicaments.

Le Covid-19 est une pandémie qui touche la planète entière. Découvrez ici les derniers chiffres et informations qui nous parviennent des quatre coins du monde.

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE actualisée en temps réel

EUROPE

En Italie, plusieurs grandes chaînes de supermarchés en Italie ont décidé d'offrir une réduction de 10% aux personnes payant avec des bons alimentaires distribués aux plus démunis.

En France, à Bordeaux, les résidents d'un établissement pour personnes âgées autonomes (RPA) ont eu droit mardi à leur cours de fitness, donnés du trottoir vers les étages de leur appartement.

AMÉRIQUE

Aux États-Unis, le nouveau coronavirus a tué un nombre record de 865 personnes au cours des dernières 24 heures. Cette forte accélération porte à 3.873 décès le bilan total depuis le début de la pandémie. Les Etats-Unis sont par ailleurs, de loin, le pays du monde comptant le plus grand nombre de cas recensés (188.172).

L'étage supérieur d'un parking de Las Vegas a été reconverti en refuge pour SDF après la détection d'un cas de coronavirus dans un centre d'hébergement, qui a dû être fermé. Les SDF ont dormi à la belle étoile, parfois à même le sol, mais en respectant les règles de distanciation sociale en vigueur: 1,80m environ entre chaque individu (En savoir plus)

Au Panama, hommes et femmes ne pourront quitter leur domicile qu'à tour de rôle, différents jours de la semaine. A compter de mercredi, et pour quinze jours, les hommes seront autorisés à sortir s'approvisionner ou à se rendre à la pharmacie, pendant deux heures, le mardi, le jeudi et le samedi. Le lundi, le mercredi et le vendredi sont réservés aux femmes. Le dimanche, toute sortie est interdite, peu importe le sexe.

ASIE

En Chine, de nombreux sites touristiques de Shanghai, qui avaient rouvert mi-mars, ont de nouveau fermé, illustrant la peur d'une seconde vague épidémique en Chine via les étrangers entrant dans le pays

À Wuhan, épicentre de l'épidémie comme en attestent les images aériennes prises par un drone.

AFRIQUE



En Tunisie, le confinement général en place depuis le 22 mars en Tunisie a été prolongé de 15 jours, en dépit de manifestations contre cette mesure qui plonge dans la misère de nombreux travailleurs précaires (En savoir plus).

La République démocratique du Congo a franchi la barre des 100 cas avec onze nouveaux cas confirmés (109).

OCÉANIE

En Australie, le plus grand groupe australien de journaux, News Corp, du magnat des médias Rupert Murdoch a annoncé mercredi la suspension de l'impression d'une soixantaine de journaux régionaux en raison de la chute des recettes publicitaires liée au coronavirus. Ces journaux ne paraîtront plus en version papier et seront désormais consultables uniquement sur internet.

Maximum 12 bouteilles de vin et deux packs de 24 bières par client, a décidé l'association australienne des magasins d'alcool pour remédier à une razzia en raison d'une crainte de pénurie.