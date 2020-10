Coronavirus - BILAN MONDIAL: 90.000 cas en 24h aux USA, nouveau record en Allemagne, la France reconfine

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Dans le monde, la pandémie a officiellement contaminé plus de 44,5 millions de personnes, pour plus de 1,175 million de morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP jeudi.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (227.701), devant le Brésil (158.456), l'Inde (120.527), le Mexique (90.309) et le Royaume-Uni (45.675).

Les Etats-Unis franchissent pour la première fois la barre des 90.000 cas en 24 heures

Les Etats-Unis ont enregistré jeudi un nouveau record de cas de Covid-19 en 24 heures, en franchissant pour la première fois la barre des 90.000 nouvelles contaminations, selon un comptage de l'université Johns Hopkins.

Le pays, qui connaît une recrudescence de l'épidémie depuis mi-octobre, a enregistré quelque 91.290 nouveaux cas entre mercredi et jeudi, selon un relevé effectué à 20h30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu. Les Etats-Unis ont recensé au total 8,94 millions de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie.

L'Allemagne enregistre un nouveau record avec plus de 18.000 contaminations journalières

L'Allemagne a enregistré 18.681 nouvelles infections par le coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit la plus forte augmentation quotidienne dans le pays pour le 3e jour d'affilée depuis le début de la pandémie, a indiqué vendredi l'Institut de veille sanitaire de référence Robert Koch (RKI). Au total, l'Allemagne a recensé au moins 499.694 cas à ce jour.

Septante-sept nouveaux décès ont par ailleurs été rapportés en 24 heures, portant à 10.349 le nombre total de morts.

La France se reconfine



Télétravail massif, masque obligatoire à l'école dès l'âge de six ans : au lendemain de l'annonce d'un nouveau confinement d'au moins quatre semaines en France, le gouvernement a détaillé jeudi la mesure radicale décidée par Emmanuel Macron pour contrer une deuxième vague de Covid-19, "sans doute plus meurtrière" que la première, selon le chef de l'Etat.



Contrairement au confinement du printemps dernier, les écoles ainsi que les structures de santé resteront ouvertes et les maisons de retraite pourront continuer à recevoir des visites, grâce à des protocoles sanitaires renforcés.



Avertissement d'experts de l'ONU



A moins d'une transformation radicale du système économique, qui détruit la nature, les pandémies comme le Covid-19 vont "émerger plus souvent, se répandre plus rapidement, tuer plus de gens et avoir des impacts dévastateurs sans précédent sur l'économie mondiale", alertent des experts de l'ONU, soulignant l'immense réservoir de virus inconnus dans le monde animal.



Selon des estimations publiées dans la revue Science en 2018 et reprises dans le rapport, il existerait 1,7 million de virus inconnus chez les mammifères et les oiseaux, et 540.000 à 850.000 d'entre eux "auraient la capacité d'infecter les humains".



Record de cas en Suède



Les habitants de Stockholm et de deux régions du sud de la Suède, sont invités à éviter les environnements clos comme les bibliothèques, magasins et autres centres commerciaux, à limiter les interactions sociales et les événements publics, alors que le royaume a enregistré jeudi un record de 3.254 nouveaux cas quotidiens de Covid-19. Il s'agit du deuxième record quotidien consécutif pour ce pays de 10,3 millions de personnes, qui a enregistré au total 121.167 contaminations et 5.934 morts.



Tour de vis au Danemark



Le Danemark serre lui aussi la vis avec l'entrée en vigueur jeudi de l'obligation du port du masque dans les espaces publics en intérieur, comme les centres commerciaux, les bibliothèques et les théâtres.



La Tunisie sous couvre-feu



Les autorités tunisiennes ont décrété un couvre-feu nocturne national, la fermeture des écoles et l'interdiction des déplacements entre les régions.



Huit millions de cas en Inde



L'Inde a officiellement dépassé les huit millions de cas recensés depuis le début de l'épidémie.



Les Îles Marshall plus épargnées



Les Îles Marshall, l'un des derniers pays qui étaient encore préservés face à la pandémie, ont officiellement recensé leurs deux premiers cas de coronavirus. Les îles et territoires de Kiribati, Micronésie, Nauru, Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu sont les derniers vraisemblablement épargnés par le coronavirus.



Le pape François sans fidèles



En raison d'une recrudescence généralisée de l'épidémie en Italie, le pape François annule de nouveau ses audiences générales du mercredi en présence de fidèles. Celles-ci seront transmises depuis la bibliothèque du Palais Apostolique, annonce le Vatican.



Zlatan promeut le masque



"Tu n'es pas Zlatan, ne défie pas le virus. Respecte les règles, distanciation et masque, toujours": la star de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic, lui-même testé positif au Covid-19 il y a quelques semaines, promeut le respect des règles de distanciation et le port du masque, dans une vidéo diffusée par la région de Lombardie.