Coronavirus - BILAN MONDIAL (actualisé toute la journée): l'Espagne à l'isolement quasi-totale, le monde se barricade

Apparu en décembre dernier en Chine, le coronavirus Covid-19 a déjà infecté plus de 150.000 personnes dans 137 pays et territoires, causant la mort de plus de 5.700 personnes. Retrouvez dans cet article le bilan mondial, mis à jour régulièrement.

La pandémie a déjà contaminé plus de 150.000 personnes dans 137 pays et en a tué 5.764, progresse quasiment partout dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l'Europe de nouvel "épicentre" de la pandémie, dont le pic est "impossible" à prévoir. Les pays les plus touchés après la Chine en nombre de décès sont l'Italie avec 1.441 morts, l'Iran (611 morts), l'Espagne (183 morts), et la France (91 morts). Du Brésil au Sénégal en passant par Manille ou la République tchèque, les villes se calfeutrent, et la vie sociale semble se réduire à peau de chagrin.

EUROPE

Selon le bilan publié samedi soir, ce sont désormais 1.441 personnes qui ont été tuées par le coronavirus en Italie, pays de loin le plus touché d'Europe. 21.175 Italiens ont été détectés positifs, dont 3.500 lors des dernières 24 heures.

L'Espagne, où plus de 1.500 nouveaux cas ont été enregistrés depuis vendredi soir, est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie en Europe derrière l'Italie qui a déjà pris des mesures similaires. Au total, plus de 5.700 cas ont été détectés en Espagne et au moins 183 personnes sont mortes.

En France, plus de 830 nouveaux cas de patients infectés par le nouveau coronavirus ont été détectés, portant le total des cas à 4.500 depuis le début de l'épidémie, qui a pour l'heure fait 91 morts dans le pays, a annoncé samedi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Ce sont 12 décès supplémentaires par rapport à la veille, et "plus de 300 cas graves" sont en réanimation, a-t-il poursuivi.

Avec 733 infections supplémentaires en une journée, l'Allemagne, qui compte désormais 3.795 personnes touchées par le Covid-19 dont 8 morts, reste l'un des pays en Europe les plus frappés par le virus.

Selon le dernier bilan officiel samedi, 798 cas de maladie Covid-19 liée au nouveau coronavirus ont été recensés en Grande-Bretagne, dont 10 mortels. Mais un haut responsable de santé a estimé que le nombre de personnes infectées se situerait en réalité entre 5.000 et 10.000.

L'Autriche, où 602 cas ont été confirmés samedi et première destination de sports d'hiver en Europe, a annoncé la fermeture anticipée de la quasi-totalité de ses stations de ski.

C'est aussi le cas en Suisse, où 1.355 personnes ont été infectées et 11 sont mortes.

NOUVEAUX CAS DANS LE RESTE DU MONDE

Le Maroc reste relativement épargné avec 18 cas détectés, dont un est décédé et un autre guéri, selon le dernier bilan officiel, avec dix nouveaux cas recensés dans la nuit de vendredi à samedi, dont un bébé.

L'état d'urgence a été déclaré aux Etats-Unis, où l'on dénombre officiellement 2.000 cas et 47 morts.

Le Burkina Faso a décidé de la fermeture des établissements scolaires et universitaires jusqu'à fin mars, après la détection de cinq nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 7.

En Israël, samedi soir, le ministère de la Santé a fait état d'un dernier bilan de 193 cas de contamination.

Le Kosovo, la Mauritanie, l'Uruguay, le Suriname, l'Ethiopie, le Guatemala, Antigua-et-Barbuda, la Namibie, l'Eswatini, Porto Rico, le Rwanda, la Guinée équatoriale, le Kenya, la Guinée, ont eux constaté leurs premiers cas.