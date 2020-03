Coronavirus - BILAN MONDIAL (actualisé toute la journée): l'épidémie continue de faiblir en Chine, quarantaine pour tous les arrivants en Israël

L'épidémie de coronavirus Covid-19 a franchi mardi le cap des 4.000 morts, avec 17 nouveaux décès en Chine, selon un comptage mondial établi par l'AFP. Le nombre des cas dépasse dorénavant les 113.000, dans 101 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP. Les conséquences sont colossales sur le système financier, les grandes places européennes et celle de New York ayant plongé d'environ 20% depuis le début de l'année, sous l'effet conjugué de l'épidémie et de la chute des prix du pétrole qui y est liée.

Quelque 60 millions d'Italiens sont priés de rester chez eux à compter de mardi, conformément à un décret pris par le gouvernement de Rome, sans précédent dans le monde, afin de lutter contre le coronavirus dont la progression a déjà tué plus de 4.000 personnes. "Tutti a casa" (tous à la maison), "tout ferme": les titres de la presse italienne résument ainsi mardi le nouveau décret signé par le chef du gouvernement Giuseppe Conte, qui étend à toute l'Italie les mesures drastiques confinant depuis dimanche un quart de la population dans le nord du pays. "Je vais signer un décret que l'on peut résumer ainsi: Je reste chez moi. Il n'y aura plus de zone rouge dans la péninsule (...) L'Italie toute entière deviendra une zone protégée", a-t-il affirmé sur un ton grave lors d'un point presse au siège du gouvernement à Rome. Tous les Italiens devront "éviter les déplacements" sauf pour aller travailler, pour se ravitailler ou encore pour des soins médicaux. Les rassemblements sont également prohibés.

VOIR LA CARTE MONDIALE DU CORONAVIRUS (actualisée en temps réel)

EUROPE

Toute l'Union européenne est désormais touchée, avec l'annonce lundi de deux premiers cas à Chypre.

L'Italie, pays membre du G7, devient le premier pays de la planète à généraliser des mesures aussi draconiennes pour tenter d'enrayer la progression du coronavirus, qui a déjà fait 463 morts et plusde 9.000 cas dans la péninsule.

VOIR LA CARTE DU CORONAVIRUS EN ITALIE (actualisée en temps réel)

France: avec au moins 25 décès et 1.412 cas de Covid-19 confirmés, elle reste le deuxième pays européen le plus touché derrière l'Italie.

L'Irlande a annulé les parades prévues à Dublin et à Cork pour la Saint-Patrick le 17 mars.



ASIE

La Chine semble sortir de l'ornière avec seulement 17 décès en 24 heures et une progression quotidienne de la maladie (19 cas) au plus bas depuis janvier.

Les grandes Bourses asiatiques repartaient à la hausse mardi matin, soulagées par un rebond des prix du pétrole après leur krach de la veille.

Les ventes automobiles en Chine se sont effondrées sur un an en février (-78,4%), a annoncé une fédération professionnelle, le premier marché automobile mondial étant paralysé par l'épidémie du nouveau coronavirus. Quelque 124.649 voitures particulières ont été vendues le mois dernier contre 575.791 il y a an sur cette période.



Au Japon, le virus a infecté plus de 500 personnes et a provoqué 9 décès. L'épidémie mondiale a soulevé des doutes sur la possibilité d'organiser les Jeux olympiques, dont l'ouverture est prévue le 24 juillet, même si les autorités affirment régulièrement que les préparatifs se poursuivent comme prévu.

Israël: la quarantaine a été imposée à tous les voyageurs arrivant dans le pays.

AMÉRIQUE

Le Canada a annoncé lundi un premier décès lié au coronavirus, un octogénaire mort des suites de l'infection dans une maison de retraite médicalisée de la Colombie-Britannique.

États-Unis: le bilan s'est alourdi. On compte plus de 500 cas de contamination. Plusieurs Etats, sur la trentaine affectés, ont décrété l'état d'urgence pour débloquer des ressources fédérales.

AFRIQUE



Tunisie: les autorités ont décidé de suspendre toutes les liaisons maritimes avec l'Italie.