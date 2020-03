Coronavirus - BILAN MONDIAL (actualisé toute la journée): l'Europe devient l'épicentre de l'épidémie, la Chine semble en avoir fini

Les banques centrales du monde entier montent au créneau pour rassurer les marchés et tenter de surmonter le choc de la pandémie de coronavirus dont le bilan, principalement en Europe, s'aggrave de façon exponentielle, poussant les Etats à confiner leurs populations et à fermer leurs frontières.

Le Covid-19 a fait plus de 6.000 décès dans le monde, dont plus de 2.000 en Europe, devenue l'épicentre de la pandémie. Pays le plus touché en Europe par la pandémie, l'Italie a enregistré dimanche un nombre record de 368 nouveaux décès en 24 heures, qui porte le nombre des morts à 1.809.



Point de départ de l'épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts (3.199). Mais c'est à présent en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 2.291 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne, où le nombre de contaminations recensées a fait un bond avec 2.000 cas supplémentaires en 24 heures. Et il y a désormais plus de décès recensés ailleurs dans le monde (3.221) qu'en Chine, qui semble avoir enrayé la propagation du virus (seulement 16 nouveaux cas lundi, dont 12 importés de l'étranger).

VOIR LA CARTE MONDIALE DU CORONAVIRUS

EUROPE

De nombreux pays cherchent à se protéger en s'isolant toujours plus, jusqu'à l'intérieur de l'Union européenne, mettant à mal le principe européen de libre circulation. L'Allemagne et la France vont ainsi fermer partiellement leur frontière commune en n'autorisant le passage qu'aux travailleurs transfrontaliers et aux transports de marchandises.

L'Italie a enregistré dimanche un nombre record de 368 nouveaux décès en 24 heures, qui porte le nombre des morts à 1.809. L'Italie, les autorités de Lombardie (nord) s'inquiètent de la capacité de leur système hospitalier à absorber l'afflux de malades.

A Rome, toutes les célébrations de la Semaine Sainte se tiendront sans les fidèles, de même que les audiences générales du pape jusqu'au 12 avril. Le souverain pontife est néanmoins sorti du Vatican dimanche pour aller prier dans une église où se trouve un crucifix réputé miraculeux qui fut porté en procession en 1522 pour mettre fin à la "Grande Peste".

En Espagne, le nombre de contaminations recensées a fait un bond avec 2.000 cas supplémentaires en 24 heures. Deuxième pays le plus touché d'Europe, elle a confiné sa population et décrété l'état d'alerte pour 15 jours.

A l'arrêt depuis dimanche - restaurants, bars, discothèques, cinémas, écoles et universités sont fermés -, la France (5.000 cas, 120 morts) a néanmoins maintenu ses élections municipales. Mais la participation s'est effondrée.



Les Pays-Bas et le Luxembourg ont également ordonné dimanche la fermeture des lieux et commerces accueillant du public et l'Irlande celle des pubs. Aux Pays-Bas, le gouvernement a ordonné la fermeture des écoles, bars, maisons closes, et aussi celle des coffee shops, devant lesquels de longues files d'attente s'étaient formées après l'annonce, les clients voulant assurer leur approvisionnement en marijuana.

AMÉRIQUE

États-Unis

La Réserve fédérale américaine (Fed) a brutalement abaissé ses taux d'intérêt à zéro dimanche, tout en participant à une action mondiale concertée des banques centrales pour s'assurer que le monde ne manquera pas de liquidités lundi. Et ce alors que les conséquences économiques du coronavirus s'annoncent de plus en plus catastrophiques.



Les villes de New York et Los Angeles ont ordonné à leur tour la fermeture de tous les bars, restaurants et boîtes de nuit, une mesure déjà en vigueur dans plusieurs pays d'Europe. A Las Vegas, le groupe MGM a fermé ses 13 hôtels et casinos.

Les nouveaux contrôles pour les Américains rentrant d'Europe ont provoqué le chaos dans les aéroports: longues files d'attentes de plusieurs heures.

ASIE

La Chine, semble avoir enrayé la propagation du virus (seulement 16 nouveaux cas lundi, dont 12 importés de l'étranger).

La population libanaise doit rester confinée chez elle deux semaines et l'aéroport international de Beyrouth fermera à partir de mercredi jusqu'à fin mars.



L'Iran, troisième pays le plus touché au monde, a annoncé 113 décès supplémentaires (724 morts au total, 13.938 cas). Les autorités ont demandé aux habitants d'"annuler tous leurs voyages et de rester chez eux" et ont fermé le coeur du sanctuaire chiite de Machhad.

AFRIQUE

Le Maroc a suspendu tous les vols internationaux mais des avions spéciaux ont été autorisés pour rapatrier les touristes européens bloqués.