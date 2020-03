Coronavirus - BILAN MONDIAL (actualisé toute la journée): l'Europe ferme ses frontières, le bilan monte à 43 morts aux Pays-Bas

L'Union européenne a annoncé lundi la fermeture de ses frontières pour freiner la propagation du coronavirus, au moment où Donald Trump brandissait le spectre d'une récession aux Etats-Unis. L'épidémie a déjà fait plus de 7.000 morts dans le monde, notamment en Europe où l'explosion du nombre des malades pousse les Etats à confiner leurs populations.

Le total mondial des décès a dépassé les 7.000 et 145 pays ont été touchés, portant le bilan des contaminations à plus de 175.500 cas. La maladie est désormais moins répandue dans son berceau chinois que dans le reste du monde. Après avoir dénombré plus d'un millier de nouvelles contaminations quotidiennes en février, la Chine a affirmé la semaine dernière avoir "pratiquement jugulé" le virus. Le pays craint désormais un retour du Covid-19 via les visiteurs en provenance de l'étranger. La ville de Pékin a ainsi commencé à placer lundi les arrivants de l'étranger en quarantaine obligatoire de 14 jours dans des hôtels prévus à cet effet. Des exceptions sont prévues pour les mineurs, les femmes enceintes, ou les personnes vivant seules, qui sont autorisées à rester confinées à domicile.

EUROPE

L'Union européenne a annoncé lundi la fermeture de ses frontières pour freiner la propagation du coronavirus. Ne seront désormais admis dans l'espace commun que les ressortissants d'un pays de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, ainsi que les Britanniques. Seront aussi acceptés les personnes de pays tiers disposant d'un permis de séjour européen et des exceptions sont prévues pour d'autres catégories, comme les personnels de santé d'un pays non-européen.





France: période de confinement

Une attestation pour chaque déplacement, une amende en cas d'infraction et 100.000 policiers et gendarmes mobilisés pour contrôler: un confinement inédit entre en vigueur en France mardi à midi pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. Ce 17 mars 2020, comme d'autres pays avant elle, la France bascule dans une ère inédite, quoiqu'attendue, "et pour quinze jours au moins", a déclaré lundi soir le président Emmanuel Macron.

Un hôpital de campagne du service de santé des armées "va être déployé dans les jours à venir en Alsace", a annoncé Emmanuel Macron, pour venir en aide aux hôpitaux de la région Grand Est, débordés par l'épidémie du coronavirus.

L'Italie, où l'on compte environ 28.000 cas, n'a pas "encore atteint le pic" de contagion, a averti son Premier ministre.

Les concentrations de dioxyde d'azote (NO2), gaz polluant issu d'activités humaines, ont reculé dans les régions du Nord de l'Italie. Il y a "une tendance à une réduction graduelle d'environ 10% par semaine au cours des quatre à cinq dernières semaines", indique le service européen Copernicus.

En Espagne, près de 2.000 nouveaux cas de coronavirus ont été notifiés en Espagne et 182 personnes sont mortes de l'épidémie en 24 heures, selon le dernier bilan mardi des autorités. L'Espagne, quatrième pays le plus touché dans le monde, décompte désormais 11.178 cas et 491 morts. 1.098 personnes ont guéri de la maladie, a détaillé Fernando Simon, responsable du centre d'alerte sanitaire national.

En Allemagne, les habitants sont appelés à "rester à la maison" et à renoncer aux vacances.

La Suisse a décrété l'état d'urgence, interdisant pratiquement "toutes les manifestations publiques et privées".

En Grande-Bretagne, le gouvernement a drastiquement renforcé ses mesures face au nouveau coronavirus après avoir été mis en garde par des scientifiques que la pandémie pourrait causer plus de 250.000 morts au Royaume-Uni sans changement de stratégie, rapporte mardi la presse britannique. Lundi soir, le Premier ministre Boris Johnson a demandé à la population d'éviter tout contact et déplacement "non essentiel" et recommandé aux personnes âgées et femmes enceintes de s'isoler pendant trois mois. Le Royaume-Uni a également déconseillé mardi à ses ressortissants tout voyage à l'étranger "non essentiel", "initialement" pour 30 jours, en raison de la pandémie de coronavirus.

Russie: fermeture des écoles à Moscou.

Pays-Bas: le bilan du Covid-19 atteint désormais 43 morts, soit 19 de plus que la veille, indique l'Institut néerlandais de la Santé et de l'Environnement. Le nombre de patients admis à l'hôpital depuis le début de l'épidémie est lui de 314.

Les coffee shops néerlandais rouvraient par ailleurs peu à peu leurs portes mardi après que le gouvernement a autorisé la collecte de commandes, au grand plaisir des clients qui craignaient pour leurs réserves.

Le Luxembourg va déclencher "l'état de crise", qui lui permet de prendre des décisions législatives rapides, et fermer tous les chantiers et aires de jeux, a annoncé mardi le gouvernement du Grand duché. Le pays --qui a déjà fermé ses bars, ses restaurants, ses écoles et a interdit les visites aux personnes âgées dans les maisons de retraite-- ne prévoit cependant pas pour l'instant de confinement total.

AMÉRIQUE

Aux États-Unis, pour la première fois, Donald Trump a jugé "possible" une récession aux Etats-Unis. Interrogé sur le devenir de cette pandémie face à laquelle tous les pays de la planète se barricadent un à un, le président américain a évoqué une possible fin de l'épidémie aux Etats-Unis en juillet ou août.

Recommandant à tous les Américains, y compris "les plus jeunes et en bonne santé", d'éviter les regroupements "de plus de 10 personnes", il a jugé que la réponse de la Maison Blanche méritait un "10/10".

Amazon va augmenter les salaires des employés des entrepôts dans le monde et recruter 100.000 personnes aux Etats-Unis pour faire face à l'afflux de commandes liées à la crise du nouveau coronavirus.

Brésil: premier décès à Sao Paulo

Le Brésil a enregistré le premier décès provoqué par le nouveau coronavirus, un homme de 62 ans mort dans un hôpital de Sao Paulo, ont annoncé mardi les autorités locales à l'AFP. Le Brésil, pays de 210 millions d'habitants, dénombre jusqu'ici 234 cas de coronavirus dont 152 dans l'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du pays.

Des centaines de prisonniers se sont par ailleurs évadés lundi de centres pénitentiaires dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est du Brésil) après la décision des autorités de suspendre les sorties temporaires de leur régime de semi-liberté pour éviter la propagation du Covid-19.

ASIE et OCEANIE

L'Iran a annoncé mardi 135 décès supplémentaires causés par la maladie Covid-19, ce qui porte à 988 le bilan officiel de l'épidémie de nouveau coronavirus en Iran, un des pays le plus touchés après la Chine.



Australie: des supermarchés testent l'heure réservée aux seniors

Les personnes âgées ont été admises mardi matin seules pendant une heure dans plusieurs supermarchés d'Australie qui ont expérimenté avec plus ou mois de réussite cette mesure destinée à permettre aux seniors de faire leurs courses plus sereinement.