Coronavirus - BILAN MONDIAL (actualisé toute la journée): la France se prépare à une accélération de l'épidémie, une ville confinée aux USA

En France, le gouvernement prépare les esprits à une accélération de l'épidémie du nouveau coronavirus, excluant pour l'instant des mesures de confinement aussi drastiques qu'en Italie, et tente de trouver une réponse au sévère ralentissement économique. "Nous prenons des mesures adaptées. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de prendre des décisions de cette nature" mais "si demain ou après-demain, il y avait lieu de le faire, nous l'expliquerions et peut être les prendrions-nous", a déclaré Emmanuel Macron, en réponse à une question sur les mesures adoptées en Italie. Le dernier bilan officiel, mardi soir, faisait état en France de 33 décès (contre 25 lundi) sur les 1.784 cas confirmés. 86 malades sont en réanimation. Toutes les personnes décédées sont des adultes et pour 23 d'entre elles étaient âgées de plus de 75 ans. "Nous sommes au tout début de cette épidémie", a estimé Emmanuel Macron alors que la plus forte augmentation de cas confirmés - 372 en 24 heures - a été rapportée mardi soir. "Nous vivons une crise exceptionnelle", a-t-il insisté.

EUROPE

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré mardi qu'elle allait utiliser "tous les instruments à disposition" pour soutenir les économies affectées par le coronavirus, à l'issue d'une visioconférence avec les dirigeants des 27 pays membres.

Deuxième jour de quarantaine dans toute l'Italie. L'Italie est devenue le premier pays à généraliser des mesures aussi draconiennes, pour tenter d'enrayer la progression du coronavirus, qui a déjà fait plus de 600 morts sur plus de 10.100 cas détectés.

Tous les Italiens doivent "éviter les déplacements", sauf pour aller travailler, se ravitailler ou pour des soins médicaux. Et les touristes ne pourront pas visiter la basilique et la place Saint-Pierre du Vatican avant le 3 avril. "Je reste chez moi": c'est le conseil, très simple, du chef du gouvernement Giuseppe Conte, qui a étendu par décret à toute la péninsule le dispositif confinant à l'origine, dans les régions du nord, un quart de la population.

Dans les pays scandinaves, personne n'a succombé à ce jour à la maladie, pourtant décrite comme plus mortelle que la grippe saisonnière qui, elle, fait des centaines de victimes dans la région chaque année. De Reykjavik à Helsinki, l'immense majorité des porteurs du virus ont, comme Viktor, bon pied bon oeil. Et ils attendent, assignés à domicile, de ne plus être jugés contagieux pour pouvoir reprendre une vie normale. "Je ne suis pas censé sortir de la maison, sauf pour des promenades dans le voisinage au cours desquelles je dois éviter d'approcher les gens", témoigne le jeune Suédois de 22 ans.

Les Scandinaves ayant été testés positifs à ce stade sont généralement assez jeunes (44 ans en moyenne en Norvège) et bien portants, contaminés lors d'un séjour de ski en Italie ou en Autriche. "Si vous comparez avec l'Italie par exemple, où une majorité des personnes infectées sont très vieilles, (...) ça montre que (la maladie) n'est pas dangereuse pour les jeunes en bonne santé mais qu'elle peut être très grave pour les anciens", fait valoir Johan von Schreeb, professeur de médecine de catastrophe à l'Institut Karolinska de Stockholm.

ASIE

La Chine a enregistré 22 morts du coronavirus au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi la commission nationale (ministère) de la Santé, faisant état également d'une légère remontée du nombre de nouvelles contaminations. Le pays où le Covid-19 est apparu à la fin de l'an dernier compte désormais 3.158 décès, sur un total mondial qui a franchi mardi la barre des 4.000 morts.

À Wuhan, épicentre de l'épidémie, les entreprises peuvent progressivement reprendre leurs activités. Celles qui produisent ou fournissent des biens et services nécessaires à la vie quotidienne et aux soins médicaux peuvent reprendre sans délai, tandis que les autres devront obtenir une autorisation ou commencer plus tard, a annoncé le gouvernement provincial du Hubei (centre), dont dépend la ville.

La Corée du Sud a annoncé mercredi pour la première fois en cinq jours une hausse du nombre de nouveaux cas d'infections au coronavirus, alors que la baisse des derniers jours avait donné à espérer une issue prochaine de cette crise. La Corée du Sud avait été le premier pays, après la Chine, à enregistrer une très forte propagation de l'épidémie de Covid-19, et demeure l'un des pays les plus touchés au monde. Au total, 242 nouveaux cas ont été recensés mardi, ont annoncé mercredi les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC), ce qui porte le total de personnes qui ont été infectées en Corée du Sud à 7.755.

AMÉRIQUE

Le nombre de contaminations au nouveau coronavirus recensées aux Etats-Unis dépassait mardi les 1.000 cas, selon l'université américaine Johns Hopkins, après que des experts sanitaires ont reproché aux autorités d'avoir minimisé la crise et d'avoir pris du retard dans la mise au point des tests de dépistage.

New Rochelle, dans la banlieue de New York, va être placée en confinement. Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a expliqué que les soldats de la Garde nationale, en nombre non précisé, seraient envoyés dans "une zone de confinement" de 1,6 km de rayon, au sein de cette ville de 80.000 habitants. Ils seront chargés de "ravitailler les habitants et nettoyer les écoles", a-t-il indiqué.