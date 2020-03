Coronavirus - BILAN MONDIAL (actualisé toute la journée): en Chine, le virus recule, premier cas au Kenya

Avec plus de 130.000 personnes contaminées et recensées dans 115 pays et territoires, près de 5.000 décès et des infections s'étendant désormais de la Scandinavie à l'Inde, les gouvernements s'escriment à freiner la propagation du Covid-19.

Apparu en décembre dernier en Chine, le coronavirus Covid-19 a déjà infecté 131.460 personnes dans plus d'une centaine de pays et territoires, causant la mort de plus de 4.923 personnes. L'OMS a déclaré que l'épidémie de Covid-19 était désormais une "pandémie".

Qualifié de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 perturbe chaque jour davantage la vie quotidienne des populations affectées, de la limitation des déplacements aux fermetures en cascade de lieux publics ou aux restrictions du nombre de personnes pouvant se rassembler.

VOIR LA CARTE MONDIALE DU CORONAVIRUS (actualisée en temps réel)

Les chiffres en détails :

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests plus ou moins restrictives.

L'épidémie de coronavirus a causé 1.016 décès et plus de 15.000 infections en Italie. En Iran, le Covid-19 touche désormais 10.075 personnes dans le pays. 429 Iraniens ont perdu la vie. L'Espagne compte 2.277 cas et déplore 55 décès.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80.932 cas, dont 3.172 décès et 62.901 guérisons. Le pays a rapporté vendredi seulement 8 nouvelles contaminations, soit le chiffre le plus bas depuis le début de la publication des statistiques sur l'épidémie mi-janvier.

Ailleurs dans le monde, on recensait jeudi à 18h00 (heure belge) un total de 1.754 décès (346 nouveaux) pour 50.668 cas (7.345 nouveaux). Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie avec 1.016 morts pour 15.113 cas, l'Iran avec 429 morts (10.075 cas), l'Espagne avec 84 morts (2.968 cas), et la Corée du Sud avec 66 morts (7.869 cas).

Depuis mercredi à 18h, la Pologne, l'Autriche, le Guyana, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Cuba, le Guyana, la Jamaïque, ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas.

Un premier cas de nouveau coronavirus a été diagnostiqué au Kenya, qui concerne une étudiante kényane rentrée des États-Unis via Londres, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe.

L'Asie dénombrait au total jeudi à 18h00 (heure belge) 90.773 cas (3.253 décès), l'Europe 27.741 cas (1.182 décès), le Moyen-Orient 11.035 cas (440 décès), les Etats-Unis et le Canada 1.416 cas (39 décès), l'Amérique latine et les Caraïbes 207 cas (3 décès), l'Océanie 155 cas (3 décès), l'Afrique 162 cas (3 décès).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

EUROPE

France: Macron annonce la fermeture des écoles, universités et crèches

Emmanuel Macron a ordonné la fermeture, à partir de lundi et "jusqu'à nouvel ordre", des crèches, écoles et universités pour freiner la propagation du coronavirus. Selon le dernier bilan officiel, 61 personnes sont décédées et 2.876 ont été contaminées - soit près de 600 de plus en 24 heures. Il y a 129 cas graves, en réanimation.

Allemagne: Merkel demande l'annulation des événements de +1000 personnes

L'Allemagne comptait, jeudi soir, 2.369 cas de nouveau coronavirus, qui a causé la mort de cinq personnes dans le pays. Angela Merkel a demandé jeudi l'annulation en Allemagne des "évènements non nécessaires" de moins de 1.000 personnes afin d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus. "Les contacts sociaux doivent être évités dans la mesure du possible", a déclaré la chancelière allemande à l'issue d'une réunion à Berlin avec des dirigeants régionaux consacrée à l'épidémie de Covid-19.

"Le fonctionnement de l'État doit bien entendu être préservé et les domaines essentiels de l'économie pouvoir continuer à fonctionner", a ajouté Mme Merkel. La fermeture temporaire des écoles et crèches, par exemple en avançant la période de vacances prévues en avril, est une option, selon Mme Merkel. Mais dans le système fédéral allemand il revient à chaque région de prendre cette décision.

Espagne: quatre localités en confinement

L'Espagne a recensé 2277 personnes contaminées et compte 55 décès. Quatre localités de Catalogne ont été placées sous confinement jeudi, ont annoncé les autorités de cette région du nord de l'Espagne, où c'est la première mesure de type dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Les quelque 66.000 habitants de quatre municipalités (Igualada, Odena, Santa Margarida de Montbui et Vilanova del Cami) peuvent sortir de chez eux mais "ne peuvent pas quitter leur agglomération" depuis 21h jeudi (20h GMT), a annoncé le service de protection civile de la région.

AMERIQUE

Brésil: un proche de Bolsonaro qui a côtoyé Trump est positif

Le chef du service de presse de Jair Bolsonaro, qui a côtoyé le président américain Donald Trump le week-end dernier et le président brésilien qu'il accompagnait aux Etats-Unis, est porteur du coronavirus, a annoncé jeudi la présidence brésilienne.