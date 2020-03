Coronavirus - BILAN MONDIAL: la Floride inquiète pour ses innombrables retraités, 1 seule nouvelle contamination en Chine

Le nouveau coronavirus a fait au moins 7.842 morts dans le monde, et plus de 191.000 cas d'infection ont été dénombrés depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles à 20h mardi soir. La Chine dénombre 80.900 cas (3.237 décès et près de 68.900 guérisons). Suivent l'Italie avec 2.503 morts pour 31.506 cas, l'Iran avec 988 morts (16.169 cas), l'Espagne avec 491 morts (11.178 cas) et la France avec 175 décès comptabilisés (7.730 cas). Vous pouvez voir la carte mondiale de l'épidémie au bas de l'article.

EUROPE

France

Le pays est en confinement. Comme leurs voisins espagnols ou italiens ces derniers jours, les Français ont applaudi mardi soir, depuis leurs appartements où ils sont confinés, le personnel soignant en première ligne contre l'épidémie de coronavirus.

Le géant pharmaceutique Sanofi prêt à offrire de l'anti-paludique Plaquenil pour traiter 300.000 malades, après des essais jugés "prometteurs" auprès de patients atteints du Covid-19.

En Pologne, des milliers de gens se sont lancés dans des initiatives d'entraide (repas gratuits, consultations psychologiques, cours de langues ou de yoga gratuits en ligne ) alors que le pays a été placé quasiment en quarantaine pour ralentir l'avance du coronavirus.

ASIE

L'épidémie s'achève en Chine où il est fait état mercredi d'une seule nouvelle contamination locale par le coronavirus pour la deuxième journée consécutive, mais avec aussi 12 cas importés. Le nouveau cas de contamination d'origine locale a, comme la veille, été recensé dans la ville de Wuhan (centre) où l'épidémie est apparue à la fin de l'an dernier, selon le ministère de la Santé.

AMÉRIQUE

Aux États-Unis, du jour au lendemain, la pandémie de coronavirus a fait passer le pays du statut de temple du consumérisme à celui de zone retranchée, où la distanciation est le principal mot d'ordre. La crise met à l'épreuve l'ensemble des détaillants américains, contraignant de nombreux groupes, comme Apple et Nike, à fermer temporairement leurs magasins, tandis que des consommateurs paniqués se ruent dans de grandes chaînes de distribution, telles Walmart ou Costco, pour faire des stocks.

Avec ses palmiers, son climat ensoleillé et ses soirées bingos, la Floride est l'un des Etats recensant le plus grand nombre de personnes âgées aux Etats-Unis. Mais cette population est particulièrement vulnérable face à l'épidémie de nouveau coronavirus. "Tout est incertain parce que nous ne savons pas comment cela va se terminer ni le niveau de gravité que cela va atteindre", explique Anita Lammersdorf, une Américano-Lituanienne de 81 ans, ex-agent immobilier.

Au Brésil, où un premier mort du coronavirus a été annoncé mardi, la mobilisation des grandes métropoles a été critiquée par le président Jair Bolsonaro comme relevant d'"une certaine hystérie" préjudiciable à l'économie.

