Coronavirus - BILAN MONDIAL: Angela Merkel reçoit sa première dose d'Astra Zeneca, le Danemark accélère son déconfinement

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Coronavac efficace à 80% contre les décès -



Le vaccin chinois Coronavac a démontré une efficacité de 67% pour prévenir les cas symptomatiques de Covid-19 et de 80% pour prévenir les décès, selon une première étude publiée vendredi par le gouvernement du Chili, un des pays les plus avancés dans le monde en matière de vaccination.



L'étude montre également une efficacité de 85% pour prévenir les hospitalisations pour les cas graves de Covid-19 et de 89% pour éviter que le patient soit admis en réanimation.



Luxembourg: campagne pour AstraZeneca -



Les Luxembourgeois âgés de 30 à 54 ans pourront s'inscrire la semaine prochaine sur une liste de volontaires pour être vaccinés avec AstraZeneca, afin d'utiliser les doses de ce vaccin dont de rares mais graves effets secondaires suscitent l'inquiétude.



"Ce serait irresponsable de mettre des vaccins de côté", a déclaré le Premier ministre Xavier Bettel.



Première dose d'Astra Zeneca pour Merkel



La chancelière allemande Angela Merkel a reçu vendredi une première dose du vaccin AstraZeneca, a annoncé le porte-parole du gouvernement.



Johnson & Johnson: avis mardi

L'Agence européenne des médicaments donnera mardi son avis sur le vaccin Johnson & Johnson, dont l'utilisation est suspendue aux Etats-Unis en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins.



USA: 1,7 milliard contre les variants



Le gouvernement américain a annoncé qu'il comptait investir 1,7 milliard de dollars pour améliorer les capacités de séquençage du coronavirus et détecter ses changements génétiques, au moment où plusieurs variants potentiellement dangereux deviennent des forces dominantes dans la pandémie.



Réouvertures



- Au Danemark, bientôt des spectateurs dans les stades et des clients dans les restaurants: grâce à une situation épidémiologique contrôlée, le pays va pouvoir accélérer sa réouverture dès le 21 avril.



- En Italie, jusqu'à un millier de spectateurs vont être autorisés dans les stades ouverts dans les régions les moins touchées par la pandémie de Covid-19 à partir du samedi 1er mai, a annoncé vendredi le gouvernement.



Les gymnases situés dans ces mêmes zones de l'Italie pourront accueillir jusqu'à 500 spectateurs pour tous les "événements sportifs d'intérêt national".



L'Italie devrait aussi amorcer la réouverture des restaurants et des établissements scolaires à partir du lundi 26 avril.



- En France, "c'est autour de la mi-mai que pourront démarrer les réouvertures", a déclaré le porte-parole du gouvernement, en rappelant qu'il s'agissait de rouvrir "certaines terrasses et certains lieux de culture".



- Le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo a annoncé vendredi la réouverture des commerces et l'autorisation des cultes religieux en présentiel à partir de dimanche, même si le nombre de décès quotidiens du Covid-19 reste très élevé dans tout le Brésil.



Qatar: projets de vaccination pour le Mondial



Le Qatar discute avec les producteurs de vaccins pour s'assurer que tous les supporters venant assister à la Coupe du monde de football qu'il va accueillir fin 2022 auront été vaccinés contre le Covid-19, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères.



Le Qatar est confronté à une résurgence du nombre de cas et de décès malgré des progrès dans son plan de vaccination. Les autorités ont dû imposer un confinement national.



Près de 3 millions de morts



La pandémie a fait plus de 2.987.000 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.



Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 566.200 décès, suivis par le Brésil (368.749), le Mexique (211.213), l'Inde (174.308) et le Royaume-Uni (127.191).



Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.