Coronavirus - BILAN MONDIAL: l'Italie, pays d'Europe le plus durement touché, prolonge ses mesures de confinement

Le nouveau coronavirus a fait plus de 8.000 morts dans le monde, et près de 200.000 cas d'infection ont été dénombrés depuis son apparition en décembre.

La pandémie de coronavirus a tué 475 personnes en Italie dans les dernières 24 heures, le pire bilan enregistré dans un seul pays en une journée, a annoncé mercredi la protection civile.

Désormais, ce sont près de 3.000 personnes qui ont perdu la vie en Italie en raison de cette maladie, un bilan très proche de celui de la Chine (plus de 3.200 morts) d'où est partie la pandémie. Les services sanitaires italiens ont enregistré 4.207 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, un chiffre là encore jamais atteint auparavant.

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a annoncé que les mesures de confinement prises depuis une semaine en Italie, pays d'Europe le plus durement touché par la pandémie, seraient "prolongées à leur échéance", le 3 avril.



"Les mesures que nous avons prises, tant celle qui a entraîné la fermeture d'une grande partie des entreprises et des activités individuelles dans le pays, que celle concernant l'école, ne peuvent être que prolongées à leur échéance", a déclaré Giuseppe Conte dans le quotidien Il Corriere della Sera de jeudi.

En Chine

C'est un cap symbolique: la Chine a annoncé jeudi zéro nouvelle contamination d'origine locale par le coronavirus. Mais le pays-épicentre de l'épidémie redoute désormais les cas importés et a lancé une campagne tous azimuts d'aide internationale.



Car le Covid-19 fait toujours rage à l'étranger, notamment en Europe occidentale, où des pays comme l'Italie, la France ou l'Espagne ont décrété des mesures de confinement pour endiguer la propagation de la maladie.

VOIR LA CARTE MONDIALE DU CORONAVIRUS (actualisée en temps réel)

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique



Signe d'une inversion de tendance: davantage de personnes sont désormais mortes en dehors de Chine que dans le pays asiatique -- où le nouveau coronavirus est apparu en décembre à Wuhan (centre). Et jeudi, pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le ministère chinois de la Santé a annoncé zéro nouvelle contamination d'origine locale.



Par ailleurs, seuls huit nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le bilan national à 3.245.



Mais la Chine fait désormais face à un nouveau danger: les cas importés, dont 34 supplémentaires ont été rapportés jeudi. Ce nombre de personnes contaminées venant de l'étranger est même un record journalier. Il s'agit le plus souvent de Chinois rentrant de pays particulièrement touchés par le Covid-19.

> Espagne

Le nombre d'infections au coronavirus en Espagne a augmenté d'environ 2.000 mercredi, s'établissant à 13.716 dans tout le pays. En 24 heures, le nombre de morts est passé de 525 à 598, a indiqué le ministère de la Santé publique, selon lequel la hausse du nombre de nouveaux cas ralentit.



C'est la région de Madrid qui est la plus touchée. On y comptait, mercredi soir, plus de 5.600 personnes contaminées au coronavirus. Le nombre de décès y est de 390. L'Espagne est le pays européen le plus touché par le Covid-19 après l'Italie.

> France

Face à la "crise sans précédent" du coronavirus, le gouvernement français a autorisé l'instauration mercredi d'un "état d'urgence sanitaire", prévu dans l'un des projets de loi présentés mercredi en Conseil des ministres et qui contiennent également des aides pour lutter contre le choc économique. Le coronavirus a causé 89 nouveaux décès en 24 heures en France et 3.626 malades sont désormais hospitalisés, dont 931 en réanimation selon un bilan communiqué mercredi soir par le ministère de la Santé.

> Allemagne

L'épidémie a fait entre 12 et 16 morts en Allemagne jusqu'ici selon les comptages différents de l'institut Robert Koch et des Etats régionaux.

> Royaume-Uni

Le Royaume-Uni s'est résolu à son tour mercredi à fermer les écoles à la fin de la semaine et jusqu'à nouvel ordre face à la propagation de plus en plus rapide du nouveau coronavirus, qui a fait plus de 100 morts sur son sol.

> Pays-Bas

Quinze personnes supplémentaires ont succombé des suites du coronavirus en une journée aux Pays-Bas, portant ainsi le nombre de dècès dus à la maladie à 58, a indiqué mercredi l'Institut royal néerlandais de la Santé et de l'Environnement.

> Russie

Les autorités russes ont annoncé jeudi le premier décès dans le pays d'un malade souffrant du Covid-19, une femme âgée, sur 147 cas établis, le Premier ministre affirmant pour sa part qu'il n'y avait aucune raison de "paniquer".



"La patiente âgée, décédée dans un hôpital (de Moscou) pour maladies infectieuses, avait plusieurs maladies chroniques", a indiqué le centre de gestion de l'épidémie de coronavirus de la capitale russe, sur son compte Telegram.

RESTE DU MONDE

> Iran

Le cap des 1.000 morts dus au nouveau coronavirus a été franchi officiellement mercredi en Iran, où le gouvernement, qui n'a ordonné jusque-là aucune mesure de quarantaine ou confinement, défend sa réponse face à l'épidémie.

> Etats- Unis

Les Etats-Unis comptent plus de 7.700 cas et 118 morts selon l'université John Hopkins.

> Brésil

Le Brésil, un immense pays de 210 millions d'habitants, comptait mardi 291 cas confirmés, selon le dernier bulletin du ministère de la Santé.

Avant même l'annonce de ce premier décès, la ville de Sao Paulo et l'Etat de Rio de Janeiro - deuxième foyer de contamination du pays - avaient déclaré l'état d'urgence, avec une série de mesures visant à endiguer l'expansion de la pandémie.

> Cuba

Cuba a recensé mercredi ses trois premiers cas, des touristes italiens.

Le premier décès lié au coronavirus en Afrique subsaharienne a été enregistré mercredi matin au Burkina Faso.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique