Coronavirus - BILAN MONDIAL: aucune nouvelle contamination en Islande, près de 200.000 morts dans le monde

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 193.930 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19h00 GMT.



Plus de 2.770.750 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 736.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.



Depuis jeudi, 4.801 nouveaux décès et 74.168 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Royaume-Uni avec 684 nouveaux morts, les États-Unis (601) et l'Italie (420).

AMÉRIQUE

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 50.360 décès pour 884.004 cas. Au moins 81.338 personnes ont été déclarées guéries.

EUROPE

France: l'épidémie de coronavirus a fait 22.245 morts depuis début mars, avec 389 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse, continue depuis 16 jours, a indiqué vendredi le directeur général de la Santé.

L'épidémie a tué 13.852 personnes dans les hôpitaux, soit 305 décès de plus en 24 heures, et 8.393 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+84), a précisé Jérôme Salomon, dans son point quotidien.

En Suède qui a pris des mesures plus souples que la plupart des pays européens, les autorités sanitaires ont annoncé jeudi le décès de 84 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, portant le bilan officiel de l'épidémie à plus de 2.000 morts dans le pays.

Au Royaume-Uni, le bilan s'est alourdi de 684 morts à l'hôpital vendredi, soit plus que la veille (+616), portant à 19.506 dans le pays le nombre total de décès depuis le début de la pandémie, selon les autorités sanitaires.

Islande: aucune nouvelle contamination n'a été détectée dans les dernières 24 heures. C'est la première fois depuis le mois de février que les cas de coronavirus n'augmentent pas dans le pays, indiquent les autorités locales. L'Islande recense pour l'instant 1.789 cas confirmés de covid-19 sur son territoire, dont dix ont été fatals. Entre-temps, 1.542 personnes ont été guéries de la maladie. Seules 14 nouvelles infections ont été constatées dans les cinq derniers jours.

ASIE

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.804 cas (6 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4.632 décès, et 77.257 guérisons.

AFRIQUE

Depuis jeudi à 19h00 GMT, le Sierra Leone a annoncé les premiers décès liés au virus sur son sol.

