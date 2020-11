Coronavirus - BILAN MONDIAL: couvre-feu en Italie, la Grèce reconfine et cordon sanitaire au Danemark

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Record de cas aux Etats-Unis



En plein suspense électoral, les Etats-Unis ont enregistré un record de nouveaux cas de Covid-19 avec plus de 120.000 cas positifs en 24 heures recensés jeudi, selon l'université Johns Hopkins. Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché au monde avec 234.944 décès et au total 9,6 millions de cas positifs depuis le début de l'épidémie, selon le décompte de Johns Hopkins.



Plus de 1,2 million de morts



Le nouveau coronavirus a fait au moins 1.235.148 morts dans le monde depuis le début de l'épidémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT. Plus de 48,7 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.



Après les Etats-Unis, les pays les plus endeuillés dans le monde sont le Brésil (161.736 morts), l'Inde (124.985), le Mexique (93.772) et le Royaume-Uni (48.120).



Reconfinement en Grèce



Confrontée à un risque de saturation de ses hôpitaux, la Grèce se reconfine à partir de samedi pour trois semaines. Le coronavirus n'y a fait que 702 morts, mais le pays redoute une forte hausse des malades en soins intensifs dans un système hospitalier insuffisant.

Couvre-feu général en Italie



En Italie, un couvre-feu national de 22H00 à 05H00 entre en vigueur vendredi jusqu'au 3 décembre. Les lycées passent à l'enseignement à distance, les musées sont fermés, ainsi que les centres commerciaux durant le weekend. De nouvelles "zones rouges" - Lombardie, Piémont, Val d'Aoste et Calabre - ont été déclarées et 16 millions d'Italiens renouent avec le confinement.



Danemark: cordon sanitaire



Après une mutation problématique du coronavirus provenant des visons qui pourrait menacer l'efficacité d'un futur vaccin humain, le Danemark a imposé un cordon sanitaire à plus de 280.000 habitants du Nord-Ouest du pays. "Dès ce soir, les citoyens de sept communes du nord du Jutland sont vivement sommés de rester dans leur propre commune pour empêcher la propagation de l'infection", a dit la Première ministre Mette Frederiksen.

France: retouches au confinement



Protocole sanitaire renforcé au lycée, vente à emporter interdite à Paris après 22H00: la France a durci les restrictions en vigueur depuis le confinement imposé il y a une semaine. Plus de 58.000 cas positifs au Covid-19 ont été comptabilisés en France en 24 heures, un record, selon le point de jeudi d'agence sanitaire Santé publique France (SpF).



Dépistage massif à Liverpool



Le gouvernement britannique a lancé vendredi un programme de dépistage massif et rapide à Liverpool, ville du nord de l'Angleterre durement touchée par la deuxième vague. Les 500.000 habitants de Liverpool se voient proposer un dépistage, qu'ils présentent ou non des symptômes, afin de "briser la chaîne de transmission" du virus.

Easyjet réduit encore ses vols



La compagnie britannique à bas coût Easyjet va réduire encore ses capacités de vols pour les trois derniers mois de l'année, à "20% au plus" de ce qu'elle prévoyait initialement pour cette période en réaction aux mesures de confinement. Sa concurrente Ryanair ne cesse, elle aussi, de revoir à la baisse ses capacités de vols pour les mois à venir.