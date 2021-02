Coronavirus - BILAN MONDIAL: d'où vient le virus? "Toutes les hypothèses sur la table", explique l'Organisation Mondiale de la Santé

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de 2,36 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi vendredi par l'AFP à partir de sources officielles.



Après les Etats-Unis (480.567 morts), les pays les plus endeuillés sont le Brésil (237.489), le Mexique (171.234), l'Inde (155.360) et le Royaume-Uni (115.529).



Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.

Le virus longtemps "parmi nous"



Le monde doit se préparer à ce que le coronavirus reste "parmi nous" pour longtemps malgré les vaccins, a averti vendredi Andrea Ammon, directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Dans un entretien à l'AFP, elle a appelé à maintenir pour le moment les restrictions en vigueur en Europe.



"Toutes les hypothèses" sur la table (OMS)



Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré vendredi que "toutes les hypothèses restent sur la table" pour expliquer l'origine de la pandémie, après une mission d'un mois d'experts mandatés par l'organisation en Chine.



Ces experts ont paru exclure que le virus ait pu s'échapper de l'institut de virologie de la ville, comme l'administration Trump l'affirmait, lors de leur conférence de presse lundi à Wuhan. Ils ont évoqué une hypothèse "hautement improbable" ne justifiant pas d'investigations supplémentaires. "D'aucuns se sont interrogés pour savoir si certaines hypothèses avaient été abandonnées, et après avoir discuté avec les membres de l'équipe, je souhaite confirmer que toutes les hypothèses restent sur la table", a déclaré le Dr Tedros.



Plus de 50.000 morts en Argentine



L'Argentine a dépassé vendredi le seuil des 50.000 décès liés au Covid-19 et compte plus de deux millions de cas de contamination par le coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé.



Etats-Unis: les CDC pour la réouverture des écoles



Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont publié vendredi de nouvelles directives dans lesquelles ils appellent les écoles à rouvrir dès que possible, en proposant un plan détaillé visant à y limiter la propagation du Covid-19.



Canada: la vaccination va s'accélérer



La campagne de vaccination contre le Covid-19 au Canada va pouvoir s'accélérer en mars avec une augmentation des livraisons de doses pour compenser les retards récents, a déclaré vendredi le Premier ministre Justin Trudeau.



La Hongrie utilise Spoutnik V



La Hongrie est devenue vendredi le premier pays de l'Union européenne à utiliser le vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus, a annoncé la directrice générale de la Santé, Cecilia Muller.



Italie: restrictions prolongées



Le gouvernement italien a décidé vendredi de prolonger de dix jours l'interdiction de déplacements entre les régions du pays, qui devait expirer le 15 février.



Le Zimbabwe va commencer à vacciner



Le Zimbabwe commencera la semaine prochaine sa campagne de vaccination contre le Covid-19, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. Il sera le premier pays du sud de l'Afrique à vacciner ses habitants.



Moderna veut augmenter la capacité de ses flacons



La société américaine de biotechnologie Moderna a indiqué vendredi avoir demandé l'autorisation à différentes autorités sanitaires du monde entier, d'augmenter de 50% la capacité de ses flacons de vaccin contre le Covid-19, afin d'accélérer les campagnes de vaccination en cours.



Plus de 161 millions de doses



Plus de 161,2 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 91 pays ou territoires, selon un comptage réalisé vendredi par l'AFP à partir de sources officielles.



Israël, pays le plus en avance en proportion de sa population, a déjà injecté des doses à près de 44% de sa population (28% ont reçu les deux doses). Les Etats-Unis, premiers en valeur absolue, ont administré 46,4 millions de doses à 10,5% de leur population.