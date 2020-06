Coronavirus - BILAN MONDIAL: déconfinement "trop rapide" en Suisse, plus de 2 millions de cas en Amérique latine

La pandémie a fait au moins 461.230 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19H00 GMT. Au total, plus de 8.722.233 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: voici un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

Avec au moins 2.505.650 cas, pour 192.416 décès, l'Europe reste le continent le plus touché par la pandémie même si c'est désormais en Amérique latine que la maladie progresse le plus rapidement.

Plus de la moitié des contaminations ont été enregistrées en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi.

EUROPE

Le chef du groupe de travail Covid-19 de la Confédération helvétique, Matthias Egger, estime dans la presse dominicale que les mesures de déconfinement annoncées vendredi sont prématurées. L'ouverture est trop rapide, affirme-t-il. La Suisse n'est pas encore prête pour les derniers assouplissements, déclare M. Egger dans des entretiens diffusés dimanche par la NZZ am Sonntag, la SonntagsZeitung et le SonntagsBlick. Selon lui, il manque encore un système de surveillance fonctionnel pour tout le pays. Il n'est en outre pas clair si le traçage des contacts est bien établie, ajoute-t-il. D'un point de vue scientifique, le déconfinement comporte un risque élevé de voir la situation dérailler, si la propagation du virus augmente à nouveau, poursuit-il. Le Conseil fédéral a assoupli vendredi une nouvelle fois les restrictions mises en place pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, mettant notamment fin à l'état de situation extraordinaire. Il a également réduit la distance entre deux personnes dans l'espace public, à 1,5 mètre, et a autorisé les rassemblements de 1.000 personnes.

En France, les autorités ont annoncé une accélération du déconfinement pour l'été, avec notamment dès lundi le retour de tous les enfants à l'école et au collège et la reprise des sports collectifs. Les stades rouvriront au public le 11 juillet, date qui marquera la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire métropolitain.



Les cinémas, les centres de vacances, les casinos et les salles de jeux vont également rouvrir lundi "dans le respect de règles sanitaires strictes".

Quelques heures avant que l'Espagne ne rouvre ses frontières aux Européens, le Premier ministre Pedro Sanchez a rappelé à la population qu'elle restait vulnérable et devait maintenir les mesures de protection.



A minuit dans la nuit de samedi à dimanche, l'Espagne lève l'état d'alerte décrété le 14 mars et rouvre sa frontière terrestre avec la France et ses ports et ses aéroports aux ressortissants de l'Union européenne. Le Portugal n'ouvrira sa frontière avec l'Espagne que le 1er juillet.

AFRIQUE

Le Maroc a érigé un hôpital de campagne dans la province de Kénitra (ouest), qui accueillera dès dimanche quelque 700 cas confirmés de Covid-19 enregistrés dans des foyers épidémiologiques, a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur. Ces foyers de contamination ont été découverts vendredi dans des usines de conditionnement de fruits rouges, dans une commune rurale située au Nord-est de la ville de Kénitra, poussant Rabat à durcir les restrictions dans la région. Plus de 500 cas ont en effet été recensés vendredi dans le royaume, principalement dans ces foyers, contre une centaine en moyenne quotidiennement. Il s'agit du bilan journalier le plus élevé depuis l'annonce du premier cas début mars dans ce pays d'Afrique du Nord.



ASIE

En Chine, 26 nouvelles infections au coronavirus ont été signalées dimanche, y ont rapporté les autorités sanitaires.



La plupart des cas de coronavirus ont été signalés dans la capitale Pékin, où 22 infections ont eu lieu. Trois autres ont également été recensées dans la province de Hebei, près de Pékin. Enfin, il y a aussi eu une importée. Après que la Chine n'eut signalé aucun nouveau cas de la maladie pendant des semaines, un nouveau foyer a été détecté au marché de gros Xinfadi à Pékin le 11 juin. Le nombre total de nouvelles infections dans la capitale est maintenant de 227. La ville a pris plusieurs mesures pour ralentir la propagation du virus. Des écoles ont été fermées, des quartiers mis en quarantaine et les trajets non essentiels interdits. Des tests sont également utilisés à grande échelle.

AMERIQUE



Le Brésil a dépassé vendredi le seuil symbolique du million de cas de contaminations, seulement franchi auparavant par les Etats-Unis, signe que l'épidémie n'est toujours pas contrôlée dans le plus grand pays d'Amérique latine. Après un record de 54.771 nouveaux cas en une journée, le pays enregistre 1.032.913 contaminations et approche du cap des 50.000 morts.



Au Mexique, qui compte plus de 20.000 morts, les autorités ont retardé d'une semaine la reprise des activités économiques à Mexico.





Au Chili, les autorités ont additionné samedi plus de 4.000 morts au bilan des victimes du Covid-19 dans le pays, portant le total à 7.144 décès après l'ajout de morts "probables", des malades qui n'avaient pas été testés. Les cas confirmés de contamination sont au nombre de 236.748.



Et le Pérou a dépassé samedi les 250.000 cas de Covid-19 et compte 7.861 morts, avec 201 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures.