Coronavirus - BILAN MONDIAL: des milliers de personnes dans les rues en France, 1er décès en six mois en Nouvelle-Zélande

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



La Slovaquie lève l'interdiction des non-vaccinés pendant la visite papale



La Slovaquie est revenue samedi sur sa décision de n'autoriser que les personnes vaccinées contre le Covid-19 à assister à des rassemblements lors de la prochaine visite du pape François, suite au faible nombre d'inscriptions.



Jusqu'à présent, seuls les fidèles entièrement vaccinés pouvaient envisager d'assister à des manifestations relatives à la visite papale, du 12 au 15 septembre. Désormais un test négatif sera suffisant.



Nouvelle-Zélande: premier décès en six mois



La Nouvelle-Zélande a enregistré dans la nuit de vendredi à samedi son premier décès lié au Covid-19 en six mois, une femme de 90 ans qui présentait des comorbidités et ne pouvait être ventilée ou recevoir des soins intensifs. Elle est la 27e personne à mourir du Covid dans le pays et la première depuis le 16 février.



Ce décès intervient alors que les autorités sanitaires ont déclaré samedi avoir maîtrisé la dernière vague liée au variant Delta.



France: des milliers de personnes dans les rues contre le pass sanitaire



Des milliers de personnes sont à nouveau descendues, samedi, dans les rues de nombreuses villes de France pour manifester contre le pass sanitaire, quelques jours après la rentrée scolaire et le lancement d'une campagne de vaccination pour les plus de 12 ans.



A Paris, où cinq rassemblements étaient programmés, des manifestants ont notamment défilé depuis le pied de la tour Eiffel jusqu'aux Invalides à l'appel du mouvement souverainiste des Patriotes de Florian Philippot (ex-numéro deux du Front national).



Indonésie: fuite du certificat de vaccination du président



Le certificat de vaccination contre le coronavirus du président indonésien a été diffusé sur internet, provoquant l'inquiétude samedi chez les Indonésiens sur la sécurité de leurs données médicales.



Le certificat de vaccination du président Joko Widodo, visible en ligne, a été diffusé par des utilisateurs ayant trouvé ses données médicales dans une application officielle de suivi des vaccinations, PeduliLindungi, selon le gouvernement.



Malaisie: l'ex-Premier ministre à la tête de la relance post-Covid



L'ancien Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin a été nommé à la tête du Conseil national de la relance post-pandémie, quelques semaines après avoir quitté le pouvoir, a annoncé samedi le gouvernement.



Muhyiddin Yassin avait quitté la tête du gouvernement le mois dernier, après de vives critiques contre sa gestion de la pandémie de Covid-19.



Plus de 4,54 millions de morts dans le monde



La pandémie de Covid-19 a fait plus de 4,54 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi samedi par l'AFP à partir de sources officielles.



La pandémie a toutefois connu un léger tassement au niveau mondial, cette semaine, en terme d'infections, avec une baisse de 3% par rapport à la semaine précédente, à 639.315 contaminations quotidiennes en moyenne.



La situation a continué de se détériorer dans la zone Etats-Unis/Canada (+8%) et surtout en Océanie (+23%), mais les nouvelles contaminations refluent nettement en Afrique (-26%) ainsi qu'en Amérique latine (-17%). Elles marquent le pas en Europe (-3%), en Asie (-2%) et au Moyen-Orient (-2%).



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde avec 645.159 décès, devant le Brésil (583.362), l'Inde (439.895), le Mexique (261.496) et le Pérou (198.364).