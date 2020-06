Coronavirus - BILAN MONDIAL: en Inde, une grande ville se reconfine, à New York, les restaurants et petits commerces rouvrent lundi

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 450.386 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19h GMT.

Les chiffres



Plus de 8.410.400 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie et au moins 3.866.200 malades sont aujourd'hui considérés comme guéris.



Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du celui réel des contaminations. Certains pays ne testent que les patients gravement atteints, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.



Depuis le comptage réalisé la veille à 19h GMT, la mort de 5.087 personnes supplémentaires et 139.699 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil (1.269), le Mexique (770) et les États-Unis (767).



Les États-Unis, qui ont enregistré le premier décès sur leur territoire lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 118.057 décès pour 2.173.804 cas. Au moins 592.191 personnes ont été déclarées guéries.



Les autres pays les plus atteints par le Covid-19 sont le Brésil avec 46.510 morts pour 955.377 cas, le Royaume-Uni avec 42.288 morts (300.469 cas), l'Italie avec 34.514 morts (238.159 cas) et la France avec 29.603 morts (195.142 cas).



Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, 84 pour 100.000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (62), l'Espagne (58), l'Italie (57), et la Suède (50).



La Chine (sans les territoires de Hong Kong et de Macao) a officiellement dénombré un total de 83.293 cas (28 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4.634 décès (0 nouveau) et 78.394 guérisons.



L'Europe totalisait jeudi à 19h GMT 190.185 morts pour 2.471.745 cas, les Etats-Unis et le Canada 126.405 (2.273.952 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 86.723 pour 1.840.488 cas, l'Asie 26.990 (938.635 cas), le Moyen-Orient 12.730 (606.444 cas), l'Afrique 7.222 (270.355 cas) et l'Océanie 131 (8.784 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres reflétant l'augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux diffusés la veille.



© Belga - New York

25 cas en plus à Pékin, le génome du virus publié

La Chine a rapporté vendredi 25 nouveaux malades du Covid-19 à Pékin, et publié le génome du coronavirus découvert dans un récent foyer d'infection de la ville, qui présenterait des similitudes avec une souche européenne.

En Afrique du Sud, le cri d'alarme du personnel médical

Manque d'équipements et de formation, épuisement, stress: le personnel de santé en Afrique du Sud se débat pour faire face au nombre croissant de malades du coronavirus, alors que le pic de la pandémie n'est attendu qu'en juillet.

A ce jour, l'Afrique du Sud, le pays du continent le plus touché par la maladie, a enregistré près de 84.000 cas d'infection, dont plus de 1.700 décès, et anticipe un pic de la pandémie d'ici quelques semaines.

La grande ville indienne de Chennai se reconfine



La quinzaine de millions d'habitants de l'agglomération de Chennai (sud de l'Inde) est entrée vendredi dans un nouveau confinement face à l'intensification de l'épidémie de nouveau coronavirus en Inde. Cette mesure est le premier retour en arrière majeur dans le processus de déconfinement à l'oeuvre à travers la nation de 1,3 milliard d'habitants.

Moins de 700 morts en 24h aux Etats-Unis



Les Etats-Unis ont déploré 687 morts en 24 heures dus au coronavirus à 20h30 locales jeudi (02h30 heure belge, vendredi), selon les données de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.



C'est le 8e jour d'affilée que bilan quotidien passe sous la barre des mille décès même si les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé par la pandémie avec plus de 118.000 morts du virus au total et près de 2,2 millions de cas diagnostiqués sur le territoire.

New York assouplira à partir de lundi un certain nombre de règles en rapport avec l'épidémie de coronavirus. Les chiffres actuels permettent en effet à la mégapole d'entamer la deuxième phase du déconfinement, a indiqué jeudi le maire de la ville Bill de Blasio.

Lors de cette deuxième phase sur les quatre prévues, les bureaux et petits commerces rouvriront leurs portes. Les quelque 27.000 restaurants de Big Apple pourront à nouveau servir leurs clients en terrasse tandis que les coiffeurs pourront rouvrir leurs salons, à condition de travailler à 50 pc de leur capacité.

Chili: jusqu'à cinq ans de prison pour non-respect du confinement



Le Chili a porté jeudi à cinq ans de prison la peine maximale imposée pour non-respect du confinement, durcissant la législation pour réussir à enfin maintenir la population à son domicile.

Le nombre de cas dépasse la barre des 100.000 au Bangladesh

Le nombre de cas de contaminations au nouveau coronavirus a dépassé jeudi le cap des 100.000 au Bangladesh. Une hausse des nouvelles contaminations a en effet été constatée après la levée du confinement voici quelques semaines dans ce pays d'Asie du Sud-Est.