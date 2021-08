Coronavirus - BILAN MONDIAL: un pharmacien américain arrêté pour avoir vendu de fausses attestations vaccinales

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.370.427 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 623.277 décès, devant le Brésil (570.598 morts) et l'Inde (432.079 morts). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

Les Américains vers une campagne de rappel de vaccins



Le gouvernement américain va annoncer son intention de lancer une campagne de rappel de vaccins anti-Covid pour les Américains ayant reçu leurs deux premières doses huit mois auparavant, qui pourrait commencer dès la mi-septembre, selon des médias américains.



La décision pourrait être annoncée dès cette semaine, selon le New York Times, qui citait lundi soir des sources anonymes au sein de l'administration de Joe Biden.

Arrestation d'un pharmacien vendeur d'attestations vaccinales



Les autorités américaines ont arrêté mardi un pharmacien de Chicago pour avoir vendu sur eBay des dizaines de cartes officielles portant la preuve d'une vaccination contre le Covid-19, a indiqué le ministère de la Justice.



Tangtang Zhao a vendu 125 cartes des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale autorité sanitaire fédérale du pays, pour 10 dollars chacune selon le ministère. Il travaillait dans une chaîne de pharmacies et avait accès à ces cartes qui sont fournies à toute personne recevant un vaccin contre le coronavirus.



Royaume-Uni: vaccin Moderna approuvé pour les 12-17 ans



Le régulateur britannique des médicaments a annoncé mardi approuver pour les enfants de 12 à 17 ans l'utilisation du vaccin de Moderna, après avoir donné son feu vert à celui de Pfizer/BioNtech.



Il revient désormais au Comité mixte sur la vaccination, le JCVI, qui conseille le gouvernement, d'indiquer si les membres de cette tranche d'âge devraient le recevoir.



Suisse: plus de la moitié de la population entièrement vaccinée



Plus de la moitié de la population vivant en Suisse est désormais entièrement vaccinée contre le Covid-19, alors que le pays fait face lui aussi à un regain épidémique, selon les chiffres officiels publiés mardi.



Vaccin: les Sud-Africains blancs sont les plus réticents



La population blanche d'Afrique du Sud est la plus réticente à l'égard de la vaccination contre le coronavirus, révèle une étude menée en juin-juillet par des chercheurs de l'Université de Johannesburg.



L'enquête montre que si l'acceptation du vaccin a augmenté dans le pays le plus durement touché par la pandémie en Afrique, seule la moitié des adultes blancs comptent se faire vacciner, contre 75% de leurs compatriotes noirs.



Premier cas local depuis six mois en Nouvelle-Zélande



La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a décrété mardi un confinement de trois jours de l'ensemble de l'archipel après la découverte d'un cas d'origine locale de contamination au coronavirus.



L'archipel a été salué à l'étranger pour sa gestion efficace de l'épidémie qui, jusqu'à présent, n'a fait que 26 morts pour une population de cinq millions d'habitants.



Les aborigènes australiens sujets d'inquiétude



Les autorités australiennes ont fait part mardi de leur "profonde inquiétude" après l'apparition d'une épidémie de Covid-19 au sein de communautés aborigènes qui seraient particulièrement vulnérables au coronavirus.



Depuis l'apparition mi-juin à Sydney d'un cas dû au variant Delta, l'épidémie s'est récemment propagée dans l'Ouest de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud où la plupart des 116 personnes contaminées dans cette région appartiennent à la population aborigène.



Gambie: vaccination obligatoire pour les secteur du tourisme et des loisirs



Les autorités gambiennes ont imposé la vaccination obligatoire contre le Covid-19 à tous les employés du tourisme et des loisirs, menaçant les entreprises du secteur de se voir priver de leur autorisation d'exercer en cas de manquement.