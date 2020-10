Coronavirus - BILAN MONDIAL: entre reconfinement et couvre-feux, les pays tentent de faire face à la 2e vague

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 41,7 millions de cas



La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.139.406 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.



Plus de 41,7 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués.



Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 223.059 décès, suivi par le Brésil (155.900 morts), l'Inde (117.306), le Mexique (87.894) et le Royaume-Uni (44.347).

Plus d'un million de cas en France



La France a passé vendredi la barre du million de cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, et la situation continue de se dégrader avec plus de 40.000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, selon Santé publique France.

Augmentation "exponentielle" dans "trop de pays"



L'hémisphère nord se trouve à un "moment critique" de la pandémie, a averti vendredi le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Un trop grand nombre de pays connaissent une augmentation exponentielle des cas de Covid-19 et cela conduit maintenant à ce que les hôpitaux et les unités de soins intensifs soient proches ou aient dépassé leurs limites de capacité et nous ne sommes qu'en octobre", a-t-il ajouté.

"Grave inquiétude" dans 23 pays de l'UE

L'évolution de l'épidémie suscite désormais une "grave inquiétude" dans 23 pays de l'Union européenne, ainsi qu'au Royaume-Uni, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Tous les pays de l'UE à l'exception de la Finlande, Chypre, l'Estonie et la Grèce entrent dans cette catégorie, contre sept il y a un mois.



Sur l'ensemble du continent, le nombre de cas dépasse les 8,2 millions et plus de 258.000 personnes sont mortes du Covid-19.

Reconfinement



Au Royaume-Uni, le Pays de Galles (plus de trois millions d'habitants) se reconfine à partir de 18H00 vendredi jusqu'au 9 novembre. Les commerces non essentiels seront fermés. En Angleterre, la moitié de la population, soit quelque 29 millions d'habitants, vit désormais sous des restrictions locales plus ou moins strictes.



Le Premier ministre polonais a annoncé que tout le pays allait passer en "zone rouge", avec des fermetures partielles des écoles primaires et des restaurants.

Couvre-feux



Face à la multiplication des cas en France, le gouvernement a étendu le couvre-feu nocturne (21H00 à 06H00), qui concernera à partir de vendredi minuit 46 millions de personnes à Paris et dans les principales villes, soit les deux tiers de la population.



Le Luxembourg a décidé d'instaurer un couvre-feu entre 23H00 et 6H00 du matin et de limiter les rassemblements à quatre personnes maximum face au rebond des contaminations.



En Italie, le Lazio, la région de Rome, devient la troisième du pays, avec la Lombardie et la Campanie, à instaurer un couvre-feu.>- Espagne: plus de trois millions de cas -



Le "nombre réel" de personnes infectées en Espagne depuis le début de la pandémie "dépasse les trois millions", a affirmé le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.



Si l'Espagne a officiellement dépassé cette semaine le cap du million de cas, "le nombre réel de personnes infectées dépasse déjà les trois millions", a-t-il ajouté, expliquant cette énorme différence par le fait que la proportion de personnes positives détectées était très faible au début de la pandémie.

USA: le masque pourrait éviter 130.000 morts



Le bilan de l'épidémie pourrait encore doubler aux Etats-Unis d'ici fin février, pour dépasser les 500.000 morts, mais le port du masque pourrait éviter 130.000 de ces décès, selon les prévisionnistes de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).>- Vaccin canadien -



Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé un accord avec le groupe québécois Medicago afin de se procurer jusqu'à 76 millions de doses pour leur candidat-vaccin contre le Covid-19, le premier fabriqué au Canada.