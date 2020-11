Coronavirus - Bilan MONDIAL: état d'urgence prolongé au Portugal, New York a refermé ses écoles

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 56,8 millions de cas et 1,36 million de morts ont été officiellement recensés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi vendredi par l'AFP. Parmi les pays les plus touchés, l'Inde a franchi la barre des neuf millions de cas, et déplore officiellement plus de 132.000 morts. Des chiffres largement sous-évalués, estiment de nombreux experts.

Aux Etats-Unis, l'épidémie est en phase "exponentielle", avec plus de 197.000 nouveaux cas et 1.800 morts sur 24 heures vendredi. La veille, le pays avait déploré plus de 2.200 morts en une journée, un seuil qui n'avait plus été atteint depuis des mois.



Résultat: la majeure partie de la Californie sera placée sous un couvre-feu nocturne pendant un mois; New York a refermé ses écoles, malgré le mécontentement de nombreux parents, et les Américains ont été invités à s'abstenir de voyager pour la grande fête familiale de Thanksgiving jeudi prochain.

Annonces sur les vaccins



L'alliance Pfizer/BioNTech a déposé vendredi aux Etats-Unis une demande d'autorisation de son vaccin contre le Covid-19, une bouée à laquelle se raccrochent les populations confrontées à de nouvelles restrictions à travers le monde face à la flambée des contaminations. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a affirmé qu'une partie "très substantielle" des Espagnols serait vaccinée contre le Covid-19 d'ici à la fin du premier semestre 2021. Par ailleurs, la compagnie pharmaceutique chinoise Sinopharm a indiqué que près d'un million de personnes avait déjà bénéficié d'inoculations "d'urgence" de ses deux vaccins expérimentaux, sans fournir de données cliniques sur leur efficacité.



Don Trump Jr positif au Covid-19



Donald Trump Jr, fils aîné du président américain Donald Trump, a été testé positif au Covid-19. Il "est en quarantaine dans sa maison de campagne depuis qu'il a eu le résultat", a indiqué vendredi son porte-parole, précisant qu'il n'avait absolument aucun symptôme.



Appel au G20 pour aider l'OMS



Les pays du G20 doivent aider à combler un manque de 4,5 milliards de dollars dans le fonds de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour notamment distribuer des vaccins contre le coronavirus, ont exhorté plusieurs dirigeants dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.



France: pic sans doute franchi



Le pic de la seconde vague en France a vraisemblablement été franchi, a indiqué vendredi l'agence sanitaire Santé publique France, appelant toutefois à maintenir les "mesures de prévention".

Autriche: dépistage massif



L'Autriche a commandé sept millions de tests antigéniques et son armée va mener une campagne massive de dépistage volontaire pour éviter un nouveau confinement. "Nous voulons permettre aux gens de fêter Noël (...); les tests de masse constituent désormais une option efficace de substitution aux confinements", a expliqué le chef du gouvernement Sebastian Kurz.



Italie: dépistage régional



La région italienne autonome du nord de l'Italie Trentin-Haut-Adige, classée en "zone rouge", a entamé une campagne massive de dépistage qui durera jusqu'à dimanche, dans le but de tester 70% de sa population sur une base volontaire.



Canada: mise en garde



Le Canada connaît une "montée fulgurante des cas" de coronavirus et les Canadiens doivent se ressaisir rapidement, a prévenu vendredi le Premier ministre Justin Trudeau quelques heures après la publication de nouvelles projections alarmistes par les autorités sanitaires.



La plus grande ville du Canada, Toronto, et une grande partie de sa banlieue seront placées en "confinement" à partir de lundi en raison de l'aggravation de l'épidémie de Covid-19, a annoncé vendredi le Premier ministre de l'Ontario.



Durcissement des restrictions au Royaume-Uni



Le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir demandé à son régulateur sanitaire d'examiner le vaccin de Pfizer/BioNTech contre le nouveau coronavirus, au moment où une partie de l'Ecosse durcit ses restrictions et l'Irlande du Nord décide d'introduire un nouveau confinement de deux semaines.



Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par l'épidémie avec plus de 54.000 morts, a déjà commandé 40 millions de doses de ce vaccin et espère en recevoir 10 millions d'ici la fin de l'année.



Etat d'urgence prolongé au Portugal



L'état d'urgence sanitaire en vigueur au Portugal depuis le 9 novembre a été prolongé vendredi, jusqu'au 8 décembre inclus, et devrait même s'étendre au-delà de cette date, alors que le gouvernement doit encore préciser les mesures qui s'appliqueront à partir de mardi.



Six mois d'immunité



Les personnes atteintes par le coronavirus sont très peu susceptibles de contracter de nouveau la maladie les six mois suivants, selon une étude de l'université d'Oxford. Ces recherches se fondent sur une étude menée entre avril et novembre 2020 auprès de 12.180 soignants employés dans les hôpitaux universitaires d'Oxford.



Aérien: aides nécessaires



Les compagnies aériennes auront besoin de 70 à 80 milliards de dollars d'aides supplémentaires de la part des gouvernements dans les prochains mois pour survivre à la crise du Covid-19, selon Alexandre de Juniac, directeur général de l'association internationale du transport aérien (Iata). "Sinon des compagnies ne survivront pas", a-t-il estimé dans un entretien au journal La Tribune.

