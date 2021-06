Coronavirus - BILAN MONDIAL: hausse des cas aux abords des stades de l'Euro, l'OMS inquiète

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Prochain objectif de vaccination manqué aux Etats-Unis



L'objectif fixé par Joe Biden de 70% de la population adulte avec au moins une injection de vaccin contre le Covid au 4 juillet, le jour de la fête nationale, sera manqué, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.



Mise en garde en Israël



Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a mis en garde contre une "nouvelle vague" de contaminations après une hausse du nombre des malades imputée au variant Delta, introduit en Israël par des voyageurs.



Les autorités israéliennes ont recensé lundi 125 nouveaux cas, dans un pays où plus de la moitié de la population a reçu deux doses de vaccin.



L'OMS "inquiète" des assouplissements à l'Euro



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est inquiétée de l'assouplissement des restrictions dans certains des pays hôtes de l'Euro-2020, appelant à des réactions rapides après une hausse du nombre des cas de coronavirus aux abords de plusieurs stades. L'organisation onusienne déplore notamment que "quelques stades accueillant le tournoi relèvent actuellement le nombre des spectateurs autorisés à voir un match".



Seconde dose Moderna pour Merkel



La chancelière allemande Angela Merkel a reçu en seconde dose de vaccin contre le Covid-19 celui de Moderna, après s'être fait administrer l'AstraZeneca en première injection, a annoncé mardi la chancellerie.

Moscou: un pass pour aller au restaurant



La capitale russe a annoncé imposer à compter du 28 juin un pass sanitaire pour aller au restaurant, afin de contrer la flambée de Covid-19 due au variant Delta.



Feu vert au plan de relance de l'Italie

L'Italie a reçu le feu vert de la Commission européenne à son plan de relance, censé revigorer une économie terrassée par la pandémie, a annoncé le chef du gouvernement Mario Draghi.



Première bénéficiaire du méga-plan de relance européen de 750 milliards d'euros, l'Italie recevra au total 191,5 milliards d'euros de Bruxelles.



Tunisie: situation "très critique" à Béja



La situation sanitaire est "très critique" dans le gouvernorat tunisien de Béja en raison d'une hausse des cas de Covid dans cette région confinée jusqu'au 27 juin, a indiqué un responsable local mardi.



Confiance dans l'information



La pandémie a fait globalement remonter la confiance du public envers les médias et accéléré le redéploiement de la presse vers le numérique, selon un rapport de l'institut Reuters publié mercredi.



Selon ce 10e rapport sur l'information numérique, la confiance dans l'information a augmenté en moyenne de 6 points depuis le début de la pandémie, pour atteindre 44%.



Rugby: 14.000 supporters autorisés pour la finale



La jauge sera portée de 5.000 à 14.000 spectateurs au Stade de France pour la finale du Top 14 de rugby opposant vendredi soir Toulouse à La Rochelle, a annoncé mardi le gouvernement.



Plus de 3,87 millions de morts



La pandémie a fait au moins 3.875.359 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 602.441 décès pour 33.563.670 cas recensés. Le Brésil, qui compte 504.717 morts, est suivi par l'Inde (389.302), le Mexique (231.244) et le Pérou (190.645).



Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.