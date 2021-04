Coronavirus - BILAN MONDIAL: Israël met fin au port obligatoire du masque à l'extérieur, le Portugal poursuit son déconfinement

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 2.974.651 morts dans le monde, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles jeudi.



Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus grand nombre de morts avec 565.254 décès, suivis par le Brésil (365.444), le Mexique (210.812), l'Inde (173.123) et le Royaume-Uni (127.161).



Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

Une troisième dose du vaccin Pfizer "probablement" nécessaire



Les personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer auront "probablement" besoin d'une troisième dose d'ici six mois à un an, puis sans doute d'une injection chaque année, a affirmé Albert Bourla, le patron du géant pharmaceutique américain.



Israël: fin dimanche de l'obligation de port du masque en extérieur



Le port du masque de protection anticoronavirus ne sera plus obligatoire à l'extérieur en Israël à partir de dimanche, dans le cadre de la levée progressive des restrictions liées à la pandémie. L'Etat hébreu avait été l'un des premiers pays au printemps 2020 à imposer le port du masque sanitaire dans les lieux publics.



Le Portugal poursuivra son déconfinement lundi



A l'exception d'une dizaine de municipalités, le Portugal poursuivra son plan de déconfinement comme prévu, avec la réouverture lundi des restaurants, des centres commerciaux, des salles de spectacle, des lycées et des universités.



France: plus de 100.000 morts



La France a dépassé jeudi, en pleine troisième vague, le seuil de 100.000 morts depuis le début de l'épidémie, selon le décompte des autorités sanitaires. "Nous n'oublierons aucun visage, aucun nom", a assuré le président Emmanuel Macron dans un message sur Twitter.



Covax veut lever 2 milliards de dollars pour réserver des vaccins



Le programme international Covax a lancé jeudi une campagne pour collecter 2 milliards de dollars supplémentaires afin de pouvoir réserver des doses de vaccins anti-Covid. Le système Covax permet aux 92 pays les plus pauvres d'obtenir des doses de vaccins, grâce à des fonds réunis par des donateurs.



Johnson &Johnson: pause prolongée aux Etats-Unis



La pause dans l'administration du vaccin Johnson &Johnson aux Etats-Unis est prolongée d'au moins une semaine, un groupe d'experts ayant dit avoir besoin de plus de temps pour évaluer ses possibles liens avec la formation de graves caillots sanguins.



La Belgique a elle reporté l'administration de ce vaccin qui devait commencer vendredi.



La Norvège pour sa part se donne plus de temps pour décider si elle renonce définitivement ou non au vaccin AstraZeneca.



"Catastrophe humanitaire" au Brésil



La gestion chaotique de la crise du Covid-19 par les autorités brésiliennes, sans aucune "réponse coordonnée et centralisée", a plongé le pays dans une "catastrophe humanitaire", a dénoncé Médecins sans Frontières (MSF).



Pas de quarantaine en Grèce pour les touristes vaccinés



La Grèce, qui cherche à relancer l'industrie du tourisme frappée de plein fouet par la pandémie, va supprimer la quarantaine pour les touristes vaccinés en provenance de certains pays à partir de la semaine prochaine, a annoncé le gouvernement.



Record de contaminations sur 24h au Pérou



Le Pérou a enregistré jeudi 13.326 nouveaux cas de Covid-19, un record dans ce pays confronté à une deuxième vague du coronavirus aggravée par l'arrivée du variant brésilien.



Venezuela: arrestation de vendeurs de vaccins au noir



Quatre personnes qui proposaient des vaccins anti-Covid au noir sur internet ont été arrêtés et écroués à Caracas, alors que le Venezuela fait face depuis le mois de mars à une deuxième vague de coronavirus faisant des ravages, selon un communiqué du tribunal de Caracas reçu par l'AFP jeudi.