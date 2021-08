Coronavirus - BILAN MONDIAL: Israël teste les enfants dès 3 ans, mortalité record en Iran

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Iran: mortalité Covid-19 record



La mortalité liée au Covid-19 a atteint officiellement dimanche un nouveau record quotidien en Iran au jour même de la levée de restrictions instituées au début de la semaine pour contenir la propagation du virus.



Selon le ministère de la Santé, 684 patients ont succombé à la maladie au cours des dernières 24 heures, ce qui efface le précédent record de 655 morts annoncé le 16 août.



Israël teste les enfants dès 3 ans



Israël a lancé dimanche une campagne de tests sérologiques anticoronavirus pour les enfants âgés entre 3 et 12 ans afin d'étudier les anticorps développés par les jeunes non vaccinés à la veille de la rentrée scolaire.



Les enfants ayant développé suffisamment d'anticorps ne seront ainsi pas forcés de s'isoler s'ils sont exposés à une personne contaminée, limitant les problèmes dans les écoles.



Nouvelle-Zélande: la stratégie "zéro Covid" menacée



La Nouvelle-Zélande a reconnu dimanche que sa stratégie "zéro Covid" était menacée par le variant Delta, beaucoup plus contagieux.



"Le (Delta) ne ressemble à rien de ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie", a avancé le ministre en charge de la Lutte contre le Covid-19, Chris Hipkins. "Cela change tout, cela signifie que toutes nos mesures existantes semblent moins adaptées et cela soulève des questions sur l'avenir de notre stratégie à long terme", a-t-il dit.



Il a fait état de 21 nouveaux cas liés à un foyer épidémique apparu la semaine dernière à Auckland. Seulement 20% de la population est entièrement vaccinée en Nouvelle-Zélande, l'un des taux les plus faibles du monde développé.



Aux Etats-Unis, le révérend Jesse Jackson hospitalisé



Le révérend Jesse Jackson, pasteur et militant emblématique des droits civiques aux Etats-Unis, ainsi que son épouse, ont été hospitalisés après avoir été testé positif au Covid-19, bien que vaccinés, ont annoncé samedi ses représentants.



Jesse Jackson, 80 ans, avait annoncé en 2017 souffrir de la maladie de Parkinson.



Au Japon, les mesures des Jeux paralympiques renforcées



Les mesures sanitaires prises aux Jeux paralympiques de Tokyo, qu'il s'agisse de la fréquence des tests Covid ou des restrictions de déplacement, vont être renforcées face à la vague record d'infections au Japon, ont annoncé les organisateurs dimanche à deux jours de la cérémonie d'ouverture



On dénombre déjà 131 cas parmi les participants aux Jeux paralympiques avant même leur début.



La plupart des personnes testées positives jusqu'à présent sont des membres de l'organisation ou des sous-traitants des Jeux résidant au Japon. Même si quatre athlètes et dix membres des médias ont également été testés positifs.



Plus de 4,42 millions de morts



La pandémie de Covid-19 a fait plus de 4,42 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi dimanche à 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 628.303 décès, devant le Brésil (574.527 morts), l'Inde (434.367), le Mexique (252.927) et le Pérou (197.818).



L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.