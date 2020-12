Coronavirus - BILAN MONDIAL: nouveau record d'infections en Allemagne, jour de grande décision en France

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

A l'échelle mondiale, la pandémie a fait au moins 1.557.814 morts et plus de 68,2 millions d'infections depuis fin décembre 2019.

Jour de décision en France



Et en France, le Premier ministre Jean Castex doit décider jeudi si le déconfinement aura lieu comme prévu le 15 décembre ou si la situation sanitaire exige le maintien de restrictions, à quinze jours de Noël.

Nouveau record d'infections en Allemagne



L'Allemagne a enregistré 23.679 cas de coronavirus en 24 heures, selon le dernier décompte jeudi par l'institut Robert Koch (RKI) à Berlin qui fait foi en la matière dans le pays frontalier de la Belgique.



Le précédent record d'infections datait du 20 novembre, avec 23.648 cas rapportés. L'institut a annoncé 440 nouveaux décès en un jour alors que la veille un record de 590 décès avait été enregistré.

Le nombre total de personnes qui sont décédées des suites du Covid-19 est désormais passé à 20.372 en Allemagne. Plus de 1,2 million de personnes ont en tout été infectées dans le pays depuis le début de la pandémie.

Flambée des cas aux Etats-Unis



Les Etats-Unis ont déploré mercredi plus de 3.000 morts du Covid-19 en 24 heures et plus de 220.000 nouvelles infections, un niveau frôlant les records, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui font référence.

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus endeuillé au monde, portant le bilan total à 289.188 morts. Au total, plus de 15 millions de personnes ont contracté le Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie. Près de 290.000 personnes y sont décédées des suites de la maladie.

Le Canada approuve le vaccin Pfizer/BioNTech



Le Canada est devenu mercredi le troisième pays à approuver le vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech après le Royaume-Uni et Bahreïn, ouvrant la voie à la vaccination des premiers Canadiens dès la semaine prochaine.

Au Royaume-Uni, ce vaccin a été déconseillé aux personnes ayant eu dans le passé d'"importantes réactions allergiques", deux personnes ayant mal réagi aux premières injections.

Nouvelle loi en Colombie



La Colombie a adopté mercredi une loi garantissant l'accès gratuit et universel à la vaccination contre le Covid-19 à partir de 2021.



Le président Ivan Duque a signé la loi qui a été votée par le Congrès et qui permet l'accès gratuit aux vaccins "pour tous les Colombiens".

La loi autorise également le gouvernement à s'engager dans des partenariats multilatéraux pour les obtenir.

Les premiers vaccins en Israël



Ailleurs dans le monde, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accueilli mercredi tout sourire de premiers vaccins, arrivés en grande pompe à bord d'un avion cargo à l'aéroport de Tel-Aviv. Il a demandé à "donner l'exemple et à être la première personne vaccinée en Israël".

Deuxième vague en Afrique du Sud



Et l'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent africain, fait désormais face à une "deuxième vague", selon son ministre de la Santé qui dit craindre que les structures de santé ne se retrouvent rapidement débordées.