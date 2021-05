Coronavirus - BILAN MONDIAL: l'Amérique latine enregistre plus d'un million de morts depuis le début de l'épidémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 3.432.711 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi en milieu de journée.



Après les Etats-Unis (589.216), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (446.309), l'Inde (291.331), le Mexique (221.080), et le Royaume-Uni (127.701).



Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.



En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liés au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réél de la pandémie est "deux à trois fois plus élevé".

Plus d'un million de décès dus au Covid-19 ont été officiellement recensés depuis le début de la pandémie en Amérique latine et aux Caraïbes, l'une des rares régions où les chiffres repartent à la hausse, selon un comptage de l'AFP vendredi à 21H05 GMT.

Un quartier de Bordeaux bientôt vacciné après la découverte d'un variant "préoccupant"



Tous les habitants majeurs d'un quartier de la ville de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, vont pouvoir être rapidement vaccinés, sans conditions, après la découverte d'un "cluster" de quelques dizaines de personnes testées positives à un variant "préoccupant".



"C'est un 'Variant of concern' (VoC), soit préoccupant, comme l'étaient par exemple les variants anglais et indien. Sa souche est anglaise mais avec une mutation. Il est connu, il a aussi été vu en Ile-de-France", la région de Paris, a expliqué Patrick Dehail, conseiller médical et scientifique de l'autorité sanitaire locale.



Le Canada prolonge la suspension des vols en provenance d'Inde et du Pakistan



Le Canada a annoncé vendredi qu'il prolongeait la suspension des vols en provenance de l'Inde et du Pakistan, mesure prise en raison d'une hausse des cas de Covid-19 chez des passagers arrivant de ces deux pays, jusqu'au 21 juin.



Surmortalité élevée



La surmortalité causée par la pandémie est deux à trois fois plus élevée que les décès officiellement attribués au Covid-19 depuis l'apparition des premiers cas fin 2019 en Chine, a indiqué vendredi l'Organisation mondiale de la santé.



En 2020, le Covid-19 a causé au moins trois millions de morts directes et indirectes, tandis que le nombre de décès officiels attribués au virus s'est élevé à environ 1,8 million.



La pandémie a causé jusqu'à présent "environ 6 à 8 millions" de morts directes et indirectes.



Haïti: taux de décès du Covid-19 "alarmant" mais pas de vaccins avant fin juin



Les autorités haïtiennes se sont inquiétées vendredi d'un taux de décès du Covid-19 "qui commence à être alarmant", alors que le pays ne recevra pas son premier lot de vaccins avant "fin juin ou début juillet".



Le FMI propose un plan de 50 milliards de dollars



Le FMI a proposé au G20 un plan destiné à mettre fin à la pandémie mondiale dont le financement est estimé à 50 milliards de dollars avec un objectif de vaccination d'au moins 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année.

L'Allemagne classe la Grande-Bretagne comme "zone de mutation des variants"



En raison de la propagation du variant indien du coronavirus sur son territoire, la Grande-Bretagne sera classée à partir de dimanche comme zone de mutation des variants par l'Allemagne, a indiqué vendredi l'institut de veille sanitaire Robert Koch.



Cela aura pour conséquence de limiter considérablement les voyages de la Grande-Bretagne vers l'Allemagne. Tous les voyageurs venant de ce territoire seront également soumis à une période de quarantaine de deux semaines, qui ne pourra être raccourcie même si le test est négatif.



Espagne: les vaccinés, Britanniques en tête, accueillis à partir du 7 juin



L'Espagne laissera entrer sur son territoire à partir du 7 juin "toutes les personnes vaccinées" quel que soit leur pays d'origine et les Britanniques, cruciaux pour un secteur touristique dévasté par la pandémie, pourront s'y rendre en vacances dès lundi.



La Californie lève les restrictions sanitaires le 15 juin



Les autorités californiennes ont annoncé vendredi que l'Etat pourrait, comme prévu, mettre un terme à la plupart des restrictions sanitaires liées au Covid-19 à partir du 15 juin, avec une réouverture totale des commerces sans distanciation physique et un port du masque superflu pour les personnes vaccinées.