Coronavirus - BILAN MONDIAL: L'Espagne et Madagascar reconfinent, les hôpitaux américains surchargés

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 531.789 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT. Plus de 11,3 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 129.891 décès. Suivent le Brésil (64.867), le Royaume-Uni (44.220), l'Italie (34.861) et le Mexique (30.366), dont le bilan dépasse désormais celui de la France (29.893).

Plus de 11 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont un peu plus de la moitié sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Le Chili franchit le seuil des 10.000 morts

La tendance demeure également inquiétante dans plusieurs pays d'Amérique latine. Le Chili a annoncé dimanche avoir franchi le seuil des 10.000 morts, en additionnant les cas avérés et les cas probables comme le préconise l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), ont annoncé dimanche les autorités sanitaires du pays.

La Colombie a franchi le seuil des 4.000 morts. Au Pérou, le nombre de personnes contaminées dépasse les 300.000, dont plus de 3.600 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures.

Les hôpitaux américains surchargés

Des hôpitaux au bord de la saturation et des élus qui tirent la sonnette d'alarme: la flambée des cas de coronavirus se poursuit sans trêve aux Etats-Unis, ainsi qu'au Mexique, en Inde, et au Chili.



L'Amérique enregistre depuis plus d'une semaine des nombres d'infections record, bien que le président Donald Trump continue de minimiser la crise, dont il a assuré qu'elle était "sur le point" de s'achever.



Le pays a recensé près de 40.000 cas et 234 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, selon un dernier bilan publié dimanche par l'université Johns Hopkins, qui fait référence.



Ne cachant pas son exaspération, le maire démocrate de la ville texane d'Austin, Steve Adler, avait auparavant qualifié le ton du président de "dangereux" pour les habitants de sa ville, dont les services de réanimation risquent d'être débordés "d'ici dix jours". "Si nous n'infléchissons pas la trajectoire, nos hôpitaux pourraient être surchargés dans deux semaines", a-t-il déclaré sur CNN.

La maire de la ville de Phoenix, Kate Gallego, a abondé dans son sens: "Nous avons rouvert beaucoup trop tôt en Arizona", a-t-elle déploré, plaidant pour un reconfinement de la population.



Nouveau meeting de campagne pour Trump



Le président américain Donald Trump retrouvera la semaine prochaine les estrades de campagne dans le New Hampshire, cette fois-ci en plein-air après le fiasco du meeting de Tulsa sur fond d'épidémie de Covid-19.

Un avion militaire canadien fait demi-tour



Un avion militaire canadien, qui volait jeudi vers la Lettonie dans le cadre d'une mission de l'OTAN, a été forcé de faire demi-tour par crainte que les troupes à bord aient été exposées au Covid-19, a indiqué le ministère de la Défense.



Londres débloque 1,57 milliard de livres pour la culture



Le gouvernement britannique a annoncé dimanche débloquer une aide de 1,57 milliard de livres (1,74 milliard d'euros) pour le secteur de la culture, dont la survie a été mise en péril par l'épidémie de coronavirus.



Reconfinements à Madagascar et Espagne



Deux mois après son déconfinement, Antananarivo, capitale de Madagascar, sera de nouveau placée en confinement à partir de lundi, en raison d'un regain de propagation du coronavirus, a annoncé dimanche la présidence malgache.



En Espagne, les 70.000 habitants d'une région côtière en Galice (nord-ouest), sont à nouveau soumis à partir de dimanche à des mesures de confinement en raison d'une hausse de contaminations. Les habitants de 14 localités ne pourront pas sortir de la zone ni se réunir à plus de 10 personnes.



La Grèce ferme ses frontières avec la Serbie



La Grèce a annoncé dimanche qu'elle fermait ses frontières à tous les ressortissants de Serbie jusqu'au 15 juillet à cause d'une flambée de contaminations au Covid-19 dans ce pays.

Hausse brutale du nombre de contaminations en Ukraine

L'Ukraine fait face elle aussi à une hausse brutale du nombre de contaminations au coronavirus. La région de Lviv, frontalière de la Pologne, est la plus touchée du pays.



Record de décès en Iran



En Iran, le ministère de la Santé a annoncé dimanche 163 morts supplémentaires dus à la maladie Covid-19, le nombre officiel de décès quotidiens le plus élevé dans le pays depuis le début de l'épidémie.



Record de contaminations au Maroc et en Inde



Le Maroc a annoncé 698 nouveaux cas de contamination, son bilan quotidien le plus élevé, après l'apparition d'un nouveau foyer épidémique dans une usine de conserve de Safi (sud), ville portuaire à vocation industrielle dont les quelque 300.000 habitants ont été soumis dans la nuit de samedi à dimanche à un confinement total.



L'Inde, avec un peu moins de 25.000 nouvelles contaminations en 24 heures, a également enregistré dimanche un record de cas, portant le total à 673.000 cas.



La principale attraction touristique d'Inde, le Taj Mahal, restera fermée, ont annoncé dimanche les autorités de la ville d'Agra (nord), alors que le gouvernement national avait donné son feu vert à sa réouverture lundi.

Le célèbre musée du Louvre rouvre à Paris

La situation est moins tendue en Europe, où le premier Grand Prix de la saison 2020 de Formule 1 a pu avoir lieu dimanche à huis clos sur le circuit de Spielberg (Autriche), avec plus de trois mois de retard.



En France, le Musée du Louvre, le plus grand et le plus fréquenté au monde, rouvrira lundi environ 70% de son espace aux visiteurs, qui devront s'y rendre munis d'un masque.



Devant la Joconde, devant laquelle les touristes du monde entier se pressent pour faire des "selfies", des marquages au sol ont été collés pour éviter la cohue. La crise du coronavirus a déjà causé "plus de 40 millions d'euros de pertes" au Louvre, a indiqué son président-directeur Jean-Luc Martinez.

La frontière entre les deux Etats les plus peuplés d'Australie, le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud, va être fermée à partir de mercredi, pour tenter de contenir le rebond de l'épidémie de Covid-19 à Melbourne (Victoria), seconde ville de l'île continent.

Rebond de l'épidémie à Melbourne : une frontière interne fermée



Le Premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, a annoncé lundi qu'un record de 127 nouveaux cas de coronavirus avait été enregistré dans l'Etat lors des dernières 24 heures. Au cours d'une conférence de presse, il a dès lors fait part de la décision de fermer la frontière à partir de mercredi avec l'Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud dont la capitale est Sydney.

La fermeture a été décidée en concertation avec le Premier ministre australien Scott Morrison et la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian. Cette frontière interne est la seule qui était demeurée ouverte à ce stade au cours de la pandémie. Mais face à la résurgence de l'épidémie au Victoria, les voyages entre les deux plus grandes villes du pays Melbourne et Sydney avaient déjà été fortement déconseillés.

Melbourne, capitale du Victoria, se débat depuis deux semaines avec une explosion d'infections au Covid-19, si bien que les habitants d'une dizaine de quartiers, où des foyers sont constatés, ont été forcés de s'isoler à nouveau. Parmi les 127 cas détectés à Melbourne en une journée, 16 l'étaient dans des logements sociaux confinés. Dans ce pays de 25 millions d'habitants, 8.449 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués depuis fin janvier.