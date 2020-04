Coronavirus - BILAN MONDIAL: l'Europe prépare son déconfinement, les États-Unis proches des 30.000 décès

Projets de déconfinement, réouverture de magasins et d'écoles: l'Europe desserre prudemment ses restrictions face au coronavirus tandis qu'aux Etats-Unis, Donald Trump affiche sa hâte de redémarrer l'économie, quand bien même le Covid-19 continue à semer la mort partout à travers la planète, avec plus de 131.000 décès depuis son apparition en Chine en décembre.

AMÉRIQUES



Les Etats-Unis paient le plus lourd tribut, avec 28.326 décès pour plus de 637.000 cas. Et ils ont enregistré un nouveau record mondial mercredi avec 2.569 décès en 24 heures, selon le comptage de référence de l'université Johns Hopkins.

Le nombre de cas de coronavirus au Brésil est quinze fois plus élevé que les chiffres officiels, selon des chercheurs qui estiment que plus de 300.000 personnes ont été infectées et qui redoutent une hécatombe dans les prochaines semaines. Le Brésil, pays le plus touché d'un continent latino-américain gagné par la pandémie mondiale tardivement par rapport à l'Asie et à l'Europe, déplore officiellement 1.736 morts, selon le dernier bilan, et attend le pic de contaminations fin avril ou début mai.





EUROPE



L'Allemagne compte rouvrir prochainement certains magasins et, à partir du 4 mai, les écoles et lycées. Les rassemblements sportifs resteront interdits en Allemagne jusqu'au 31 août.



Près de la moitié des écoliers du Danemark ont retrouvé leurs salles de classe mercredi après un mois de fermeture.

L'Autriche a rouvert mardi ses petits commerces non essentiels. Les autres magasins devraient suivre début mai, les restaurants mi-mai, avec des aménagements pour respecter les distances de précaution. Les sportifs professionnels vont pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement avant la fin du mois d'avril.

L'Italie, deuxième pays le plus affecté au monde avec 21.645 morts, a aussi rouvert certaines boutiques.



En Espagne, le gouvernement commence seulement à évoquer la levée progressive d'un des confinements les plus stricts d'Europe, qui devrait être prolongé au-delà du 25 avril tout en étant peut-être assoupli. En Espagne (18.579 morts), seuls les adultes peuvent sortir pour aller au supermarché, à la pharmacie ou promener un chien.



Le Royaume-Uni (12.868 morts) devrait se prononcer jeudi sur une probable prolongation du confinement. Plombés par les lourds bilans quotidiens, les citoyens d'Outre-Manche s'emparent de la moindre nouvelle réconfortante, comme la guérison d'une arrière-grand-mère de 106 ans ou l'initiative d'un ancien combattant.



La situation en France (17.167 morts), qui prépare son plan de déconfinement progressif à partir du 11 mai, semblait également s'orienter dans la bonne direction avec des hospitalisations en baisse mercredi pour la première fois depuis le début de l'épidémie. "C'est une première baisse et il faut la saluer", a déclaré le numéro deux du ministère de la Santé, Jérôme Salomon. Mais des ONG ont dénoncé "des conditions sanitaires pires qu'au Sud-Soudan" dans des bidonvilles de la banlieue parisienne.



AFRIQUE



Si l'Europe et les Etats-Unis parlent désormais de déconfinement, des pays comme la RD Congo (21 morts) restent encore sur le qui-vive. Les autorités congolaises craignent en effet "le pire" dès début mai à Kinshasa où l'épidémie "entre dans une phase exponentielle". Les écoles, lieux de cultes, bars et boîtes de nuit sont fermés mais les marchés municipaux restent ouverts, avec vendeurs et acheteurs s'agglutinant sans respecter le mètre de distance requis.