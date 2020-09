Coronavirus - BILAN MONDIAL: l'Inde inquiète, Melbourne prolonge son confinement

Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 880.000 morts



La pandémie a fait au moins 880.396 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

L'Inde, deuxième pays au monde le plus touché

L'Inde est devenue lundi le deuxième pays au monde comptant le plus de cas de coronavirus, après les Etats-Unis, son bilan ayant dépassé celui du Brésil, selon des chiffres compilés par l'AFP à partir de données officielles.



L'Inde dénombre 4,2 millions d'infections depuis le début de la pandémie, selon le ministère indien de la Santé, contre 4,12 millions au Brésil et 6,25 millions aux Etats-Unis. Le gouvernement indien a fait état de 71.642 décès dus au Covid-19, contre 126.203 au Brésil et 188.540 aux Etats-Unis. Beaucoup d'experts pensent cependant que les chiffres indiens sont nettement sous-estimés.

Ils pointent un nombre relativement faible de tests et le fait que les causes des décès ne sont pas toujours correctement consignées. Le géant de 1,3 milliard d'habitants, qui compte certaines des villes les plus densément peuplées au monde, est le pays qui, depuis début août, enregistre le nombre le plus élevé de nouveaux cas par tranches de 24 heures. Le nombre total de cas a passé samedi la barre des quatre millions, 13 jours seulement avant d'avoir franchi celle des trois millions.

Melbourne prolonge



Le strict confinement de six semaines de Melbourne, qui devait prendre fin le week-end prochain, est prolongé jusqu'au 28 septembre dans la deuxième plus grande ville d'Australie, ont annoncé les autorités australiennes, estimant insuffisante la baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus.



L'État de Victoria où se situe Melbourne a enregistré dimanche 63 nouveaux cas et cinq décès, contre plus de 700 au plus fort de l'épidémie.



Poussées au Royaume-Uni et en France



Le Royaume-Uni fait face à une poussée de Covid-19 avec près de 3.000 nouveaux cas enregistrés dimanche, selon les chiffres du ministère de la Santé, un niveau inédit depuis la fin mai.



En France, avec près de 25.000 nouveaux cas en trois jours, et des indicateurs qui continuent globalement de se détériorer, l'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain. 7.000 nouveaux cas ont été enregistrés dimanche, après 8.500 cas samedi et 9.000 vendredi, selon Santé publique France.

Costa reprend le large



Après notamment son grand concurrent MSC Croisières, le croisiériste italien Costa Croisières reprend à son tour la mer dimanche avec son navire Costa Deliziosa, après plus de cinq mois de pause et selon un strict protocole de mesures de sécurité.



Entre mi-mars et fin septembre, la perte mondiale, en matière d'activité économique liée à l'arrêt puis à la lente reprise des croisières, sera de l'ordre de 50 milliards de dollars et de 334.000 emplois, selon les estimations de l'Association internationale des compagnies de croisières (CLIA).



"Optimisme prudent" pour Berlusconi



L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, hospitalisé depuis jeudi en raison d'une infection pulmonaire due au Covid-19, "réagit de manière optimale aux traitements", a indiqué son médecin, en évoquant néanmoins un moment "délicat" car il est considéré comme une "personne fragile" vu son passé médical, dont une intervention à coeur ouvert.



"Je fais preuve d'un optimisme prudent, que je réitère, il ne faut pas crier victoire puisque (M. Berlusconi) appartient à la catégorie définie comme la plus fragile", a déclaré le professeur Alberto Zangrillo, le médecin traitant du "Cavaliere" qui aura 84 ans dans trois semaines.