Coronavirus - BILAN MONDIAL: "Le pire est passé" dans l'Etat de New York, l'Italie passe le cap des 20.000 morts

La pandémie du coronavirus poursuit sa sinistre progression, même si les mesures de confinement semblent commencer à porter leurs fruits dans certains pays, en Europe et aux Etats-Unis, où le rythme des décès journaliers ralentit.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 117.752 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT.



Plus de 1.889.410 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 22.935 décès pour 568.176 cas. Suivent l'Italie avec 20.465 morts, l'Espagne (17.489 morts), la France (14.967 morts) et le Royaume-Uni (11.329 morts).

EUROPE

L'Italie a passé lundi le cap des 20.000 morts dus au nouveau coronavirus, selon le dernier bilan officiel, qui fait toutefois état d'une baisse des patients en soins intensifs pour le dixième jour consécutif. 566 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, portant à 20.465 le nombre de morts depuis le début de la pandémie, selon les chiffres publiés par la Protection civile. Le nombre de cas s'élève à 159.516, soit +3.153 par rapport à dimanche.

La France se rapproche du cap des 15.000 décès depuis le début de l'épidémie du coronavirus, avec 14.967 morts, le pays se situant dans "une phase de haut plateau" a indiqué lundi la Direction générale de le Santé dans un communiqué. Il y a eu 335 décès de plus en un jour dans les hôpitaux. Par ailleurs, 239 morts supplémentaires ont été signalées dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux. Le "solde des admissions en réanimation" est pour "le cinquième jour consécutif négatif de 24 patients", note encore la DGS.

En Espagne, le bilan quotidien de la pandémie a baissé lundi à 517 morts alors que le pays retourne prudemment au travail, selon les chiffres du ministère de la Santé. Le nouveau coronavirus a fait 17.489 morts à ce jour dans le pays le plus endeuillé en Europe après l'Italie. Mais la contagion ralentit avec 3.477 nouveaux cas détectés en un jour, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars. Le gouvernement a distribué lundi des masques dans les transports en commun pour éviter qu'elle redémarre alors que le travail reprend après deux semaines "d'hibernation".

Royaume-Uni: l'épidémie de nouveau coronavirus a fait 717 morts supplémentaires au Royaume-Uni, portant à 11.329 le nombre total de personnes décédées à l'hôpital, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Un peu plus de 14.500 personnes supplémentaires ont été testées pour le Covid-19 en 24 heures, a déclaré le ministère, portant à 88.621 le total de celles infectées par la maladie depuis le début de l'épidémie au Royaume-Uni.

Les Pays-Pas comptent désormais 2.823 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie. L'Institut national de la Santé publique et de l'Environnement (RIVM) a fait état lundi de 86 nouvelles victimes au cours des dernières 24 heures.



AMÉRIQUE

La pandémie semble également approcher de son pic aux Etats-Unis où 1.514 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, un chiffre en recul pour le deuxième jour consécutif. L'expert en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a estimé que l'économie américaine pourrait redémarrer graduellement en mai. Alors que les principaux indicateurs de la propagation "ne sont pas seulement stabilisés mais commencent à redescendre", il a dit son "optimisme prudent". Le gouverneur de l'Etat de New York, épicentre de la maladie avec plus de 9.000 morts, a toutefois tempéré : "On ne voit pas de baisse importante, c'est juste une stabilisation", a affirmé Andrew Cuomo.

L'Etat de New York a franchi lundi le cap des 10.000 morts du Covid-19, pour atteindre 10.056, a indiqué le gouverneur Andrew Cuomo, avec 671 décès enregistrés lors des dernières 24 heures. La région reste, de loin, la plus touchée des Etats-Unis, même si le gouverneur a souligné que le ralentissement de la pandémie se confirmait dans l'Etat de New York.

Le gouverneur Andrew Cuomo a estimé lundi que "le pire" de la crise du coronavirus était "passé" dans l'Etat de New York, les chiffres montrant un net ralentissement des nouvelles hospitalisations. "Le pire est passé, si nous continuons à être intelligents" et à suivre les mesures de confinement, a-t-il néanmoins nuancé. "Si nous faisons quelque chose de stupide, vous verrez ces chiffres remonter dès demain".

En Équateur, hôpitaux et pompes funèbres sont complètement débordés. À Guayaquil, la capitale économique équatorienne, une équipe spéciale de policiers et militaires a été créée pour recueillir les cadavres qui ne peuvent être enlevés et qui restent parfois abandonnés dans les rues. Cette équipe a déjà récupéré plus de 700 corps dans les habitations à travers la ville. "Les experts médicaux estiment malheureusement (...) que les décès dus au Covid atteindront dans les prochains mois entre 2.500 et 3.500 rien que dans la province de Guayas", celle de Guayaquil, a déclaré Jorge Wated, qui dirige l'unité.





ASIE

La Chine a rapporté dimanche 108 nouveaux "cas importés" de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit neuf de plus que la veille. Parmi les nouveaux cas détectés, 61 personnes ne présentent pas de symptômes. Selon les autorités sanitaires chinoises, 98% de celles qui présentent des symptômes sont des personnes qui sont revenues de l'étranger.