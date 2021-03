Coronavirus - Bilan MONDIAL: l'Italie fait marche arrière dans 3 régions, arrivée des premières doses au Cameroun

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



OMS: attention, ne pas relâcher les mesures barrière



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté vendredi les gens à ne pas gâcher l'espoir créé par les vaccins, en relâchant leurs efforts face à la pandémie, qui fait toujours rage dans de nombreux pays.



Californie: réouverture de Disneyland et des stades en vue



La Californie a annoncé vendredi qu'elle assouplissait ses critères sanitaires liées à la pandémie et que Disneyland et autres parcs de loisirs, ainsi que les stades à ciel ouvert, pourraient commencer à rouvrir à compter du 1er avril si certaines conditions étaient réunies.



Concert pour spectateurs vaccinés, et masqués



Plusieurs centaines de personnes portant des masques ont assisté vendredi à un concert en plein air organisé par la mairie de Tel-Aviv, premier d'une série de performances musicales organisées pour les personnes vaccinées contre le coronavirus.



Le Canada autorise Johnson & Johnson



Le gouvernement canadien a annoncé vendredi avoir autorisé un quatrième vaccin, celui du laboratoire américain Johnson & Johnson.



Italie: tour de vis dans trois régions



Le ministre italien de la Santé a annoncé un tour de vis dans la lutte contre l'épidémie qui a fait près de 100.000 morts, instaurant de nouvelles restrictions dans trois régions.



Le Frioul-Vénétie Julienne et la Vénétie (nord), classées jusqu'ici en jaune (risque modéré), passent en orange (risque moyen), tandis que la Campanie, la région de Naples, passe en rouge (risque élevé) à partir de lundi.



France: le Pas-de-Calais confiné



Le confinement dans le Pas-de-Calais (Nord) débutera samedi matin et sera en vigueur pendant quatre week-ends, soit jusqu'au 28 mars, pour juguler une flambée de l'épidémie notamment dans les zones proches du Dunkerquois.



Prochaine publication du rapport sur les origines du Covid



L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dépêchée en janvier à Wuhan en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie rendra public son rapport dans la semaine du 15 mars.



Arrivée de doses au Cameroun



Le Cameroun va recevoir "à brève échéance" plus d'un million de doses de vaccins anti-Covid 19, a annoncé vendredi, sans donner de date, le Premier ministre, en faisant état d'une "détérioration" de la situation épidémiologique dans le pays, l'un des plus touchés en Afrique.



Tokyo: l'état d'urgence prolongé



Le Japon va prolonger de deux semaines l'état d'urgence en place dans l'agglomération de Tokyo, à moins de cinq mois de l'ouverture des Jeux olympiques prévus dans la capitale nipponne.

Sages-femmes et pharmaciens autorisés à vacciner



En France, pharmaciens et sages-femmes sont désormais autorisés à prescrire et injecter les vaccins, de même que les infirmiers qui peuvent à présent vacciner sans qu'un médecin soit systématiquement présent.



Campagnes de vaccination



Le Mali a reçu son premier lot de vaccins grâce au dispositif Covax créé par l'OMS au bénéfice des pays les plus démunis.



Le Kenya a entamé sa campagne de vaccination, avec une première phase ciblant le personnel médical, deux jours après avoir reçu plus d'un million de doses d'AstraZeneca.



Le Rwanda, premier pays africain à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech, a également commencé sa campagne de vaccination.



Création d'emplois aux Etats-Unis



Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont bondi en février, en très grande majorité dans les bars et restaurants grâce à l'assouplissement des restrictions d'activité et par anticipation du mini-boom économique attendu au printemps.



Grands singes vaccinés



Des grands singes pensionnaires du zoo de San Diego sont devenus les premiers primates non humains à recevoir une injection contre le Covid-19, grâce à un vaccin conçu spécifiquement pour les animaux, ont indiqué les responsables du zoo sur Twitter.



Plus de 2,5 millions de morts



La pandémie a fait au moins 2,57 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi vendredi par l'AFP à partir de sources officielles.



Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement endeuillé avec 522.610 décès. Ils sont suivis par le Brésil (262.770), le Mexique (188.866), l'Inde (157.548) et le Royaume-Uni (124.025).



Ces chiffres qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.