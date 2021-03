Coronavirus - BILAN MONDIAL: l'Italie reconfine, plus de 100 millions de doses de vaccins injectées aux USA

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 2.630.768 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.



Les États-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 532.384 décès, suivis par le Brésil (275.105), le Mexique (193.142), l'Inde (158.306), et le Royaume-Uni (125.168).



Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

Plus de 90.000 morts en France

L'épidémie de Covid-19 a fait plus de 90.000 morts en France depuis son commencement il y a un an, selon les chiffres publiés vendredi par l'agence sanitaire Santé publique France.



Selon ces chiffres actualisés quotidiennement, 90.146 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans les hôpitaux et les maisons de retraite, dont 64.835 à l'hôpital.



Avec 306 nouvelles admissions en 24 heures, il y a désormais 4.033 patients Covid en réanimation ou soins intensifs en France, alors que cette barre des 4.000 n'avait pas été atteinte depuis fin novembre.



Motifs impérieux



Le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative française, a suspendu vendredi l'obligation pour les Français rentrant de l'étranger de faire valoir des motifs "impérieux", mais l'a maintenue pour les déplacements depuis ou vers les Antilles françaises.



USA: plus de 100 millions de doses injectées



Plus de 100 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été injectées aux Etats-Unis, selon les chiffres officiels des autorités sanitaires vendredi, soit environ 30% du nombre total de piqûres effectuées dans le monde.



Quasiment 20% de la population américaine a reçu au moins une dose, selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé publique du pays.



Trois vaccins sont autorisés en urgence aux Etats-Unis: celui de Johnson & Johnson, de Moderna et Pfizer/BioNTech.



L'Italie se reconfine dès lundi



La majeure partie de l'Italie, confrontée à une troisième vague de la pandémie, sera de nouveau confinée à partir de lundi, a annoncé vendredi le ministère italien de la Santé. Les régions les plus peuplées de la péninsule, notamment la Lombardie, poumon économique du pays, et le Latium, la région de la capitale Rome, seront classées en "rouge" (risque élevé), entraînant la fermeture des écoles ainsi que des bars et des restaurants. Les déplacements seront limités aux impératifs de travail, à l'achat de produits de première nécessité et aux urgences de santé.

Cette annonce attendue intervient alors qu'"au cours de la dernière semaine, 150.175 nouvelles contagions ont été enregistrées contre 130.816 la semaine précédente, soit une augmentation de presque 15%", comme l'a souligné vendredi le Premier ministre Mario Draghi, alors que l'Italie a passé lundi la barre des 100.000 morts depuis le début de la pandémie.

"J'ai conscience que ces mesures auront des conséquences sur l'éducation des enfants, sur l'économie et notre état psychologique à tous", a reconnu M. Draghi, même si selon un sondage publié le week-end dernier par le quotidien Il Corriere della Sera, 44% des Italiens y sont favorables, contre 30% seulement deux semaines plus tôt.

Grèce: troisième vague



Les autorités grecques ont mis en garde contre "la situation épidémiologique grave" de la pandémie qui a désormais "des caractéristiques de troisième vague", le nombre d'infections ayant augmenté surtout à Athènes et dans les autres grandes villes du pays.

Vaccins: un milliard de doses d'ici fin 2022



Les dirigeants des Etats-Unis, du Japon, de l'Australie et de l'Inde se sont engagés à produire un milliard de doses de vaccin en Inde d'ici fin 2022.



Cet effort va concerner notamment le vaccin américain Johnson & Johnson.



J&J homologué par l'OMS



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné son homologation au vaccin anti-Covid à dose unique du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson.



Feu vert à un 4e vaccin en France



La Haute autorité de santé a autorisé le vaccin de Johnson & Johnson, au lendemain du feu vert européen, en recommandant de l'utiliser "de manière préférentielle" dans les zones où l'épidémie est "particulièrement active". Ce vaccin est le quatrième à être autorisé en France.



AstraZeneca validé au Brésil, l'OMS veut rassurer



Le Brésil a délivré vendredi une autorisation définitive au vaccin d'AstraZeneca contre le coronavirus, réaffirmant sa confiance dans ce produit qui sème le doute en Europe, et a annoncé l'acquisition de 10 millions de doses du vaccin russe Spoutnik.



L'OMS a déclaré qu'il n'y avait "pas de raison de ne pas utiliser" le vaccin d'AstraZeneca, après la suspension de son utilisation par mesure de précaution dans plusieurs pays européens.



De son côté, le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a affirmé qu'il n'y avait "aucune preuve de risque aggravé" de caillot sanguin entraîné par son vaccin.



Vaccination en musique



Le chanteur et compositeur Gilberto Gil, 78 ans, l'une des grandes figures vivantes de la musique brésilienne, a reçu ce vendredi la première dose du vaccin CoronaVac contre le coronavirus.



"Première dose de Coronavac injectée", a écrit l'équipe de communication du chanteur sur ses réseaux sociaux, avec une brève vidéo dans laquelle on le voit recevoir le vaccin au son de "Andar con fé", l'un des plus grands succès du musicien. Deux autres figures de la musique brésilienne, Caetano Veloso (78 ans) et Chico Buarque (76 ans) ont été vaccinés quelques jours auparavant à Rio de Janeiro.