Coronavirus - BILAN MONDIAL: l'Organisation Mondiale de la Santé craint "une résurgence mortelle" en cas de déconfinement hâtif

Le bilan du nouveau coronavirus a dépassé vendredi le sinistre seuil des 100.000 morts dans un monde qui entame le week-end pascal cloîtré, et tente de circonscrire une pandémie toujours susceptible de "résurgence mortelle" en cas de déconfinement précipité.

Une levée prématurée des mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus pourrait entraîner une "résurgence mortelle" de la pandémie, a prévenu vendredi le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



"Comme tout le monde, l'OMS aimerait voir les restrictions levées. Dans le même temps, lever les restrictions trop rapidement pourrait entraîner une résurgence mortelle" de la pandémie, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Le reflux (de la pandémie) pourrait être aussi mortel que sa propagation s'il n'est pas géré convenablement", a-t-il ajouté.

Les dirigeants du monde doivent penser à la phase de déconfinement

Choisir le moment opportun pour rouvrir l'économie sera "de loin la plus grande décision de ma vie", a reconnu le président américain Donald Trump dont le pays abrite le plus grand nombre de cas du nouveau coronavirus.



Comme tous les dirigeants du monde, il doit prendre garde à ne pas lever les mesures de confinement trop tôt, au risque de voir une nouvelle flambée de l'épidémie, ni trop tard ce qui pourrait alourdir une facture économique qui s'annonce déjà très douloureuse.

EUROPE

L'Italie et l'Espagne sont les deux pays européens les plus durement touchés, avec respectivement 18.849 et 15.843 décès recensés. Signe d'espoir tout de même, après un pic à près de mille morts en 24 heures, le 27 mars en Italie et le 2 avril en Espagne, les chiffres quotidiens semblent avoir atteint un plateau et commencent lentement à diminuer. Ces dernières 24h, l'Italie a recensé 570 morts, l'Espagne 605.



Mais d'autres, comme le Royaume-Uni, avec 980 décès ces dernières 24h ou la Belgique, avec 496 sur la même période, voient encore la situation empirer.

Plus de 13.000 morts du coronavirus mais un "très haut plateau" qui semble s'amorcer dans la courbe de l'épidémie en France: le week-end pascal se passe sous confinement renforcé dans certaines régions, et dans l'attente de l'allocution d'Emmanuel Macron lundi.

AMERIQUE

Plus de 100.000 morts du coronavirus dont plus de 2.100 en 24 heures aux Etats-Unis, tout près de devenir le pays le plus endeuillé, et une épidémie susceptible de ressurgir en cas de déconfinement hâtif: le monde entame samedi un week-end pascal inédit, sans processions ni messes traditionnelles.



Le bilan de la pandémie, qui poursuit sa progression fulgurante et a franchi le cap des 100.000 morts, s'est particulièrement alourdi aux Etats-Unis, qui recensent désormais plus de 500.000 cas, et ont enregistré un triste record de plus de 2.100 nouveaux morts en 24 heures. Avec 18.586 décès liés au nouveau coronavirus recensés vendredi soir par l'Université Johns Hopkins, le pays est sur le point de dépasser l'Italie en nombre de décès (18.849).

ASIE

L'Iran a annoncé vendredi 122 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, ce qui porte à 4.232 morts le bilan officiel dans ce pays, le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient.



Le cas africain est très compliqué à résumer, car c'est un continent hétérogène, avec des pays aux situations géopolitique, économique et sociale très différentes.

Les chiffres de l'AFP (Agence France Presse) du 7 avril font état de 522 décès sur un continent de 1,2 milliard d'habitants (il y a 10.247 cas officiellement détectés).