Coronavirus – BILAN MONDIAL: l'OMS fait la leçon aux pays qui n'ont pas écouté ses conseils dès le 30 janvier

Le monde a franchi hier le seuil symbolique des 3 millions (3 041 764) de cas recensés du nouveau coronavirus. Le nombre de morts s’élève à 211 167, avec des grosses disparités entre les pays en fonction de leur réactivité et de leur politique au début de l’épidémie, selon l’OMS.

Ces terribles bilans auraient pu être allégés si tous les pays du monde avaient "écouté attentivement" l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a plaidé son patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mis en cause par Washington qui lui a coupé les vivres. Rappelant avoir donné l'alerte le 30 janvier, alors qu'il n'y avait en dehors de Chine que 82 cas et aucun mort, il a déclaré que l'OMS avait alors recommandé "de trouver les cas, tester, isoler et rechercher" les personnes ayant été en contact avec les malades. Selon lui, "les pays qui ont suivi les conseils sont en meilleure position que les autres. C'est un fait".

Néanmoins, encouragés par un ralentissement des contaminations, plusieurs pays européens (et une dizaine d'Etats américains) ont amorcé, en ordre dispersé et parfois dans la polémique, une sortie prudente du confinement.

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)

EUROPE

Italie : 26 977 morts – 66 624 guéris - 199 414 cas





L'Italie doit détailler en début de semaine les mesures qu'elle envisage par étapes à compter du 4 mai. Les écoles resteront fermées jusqu'en septembre mais les entreprises stratégiques de la troisième économie européenne ont été autorisées à rouvrir. Hier, lundi, une centaine de travailleurs de l'usine Fiat-Chrysler de Mirafiori, dans la banlieue de Turin, ont passé un scanner thermique avant de recevoir les équipements de protection: masques, gants, lunettes.

Les Italiens pourront dans une semaine aller voir leurs proches à condition de porter des masques. Cependant les fêtes et réunions de famille resteront interdites.

Espagne : 23 521 morts – 100 875 guéris – 209 465 cas





En Espagne, après 6 semaines cloîtrés chez eux, les enfants peuvent depuis dimanche recommencer à jouer dans la rue, avec un certain nombre de restrictions. Le confinement a été prolongé jusqu'au 9 mai inclus et le gouvernement présentera ce mardi son plan d'assouplissement.

France : 23 293 morts – 45 513 guéris – 128 339 cas





La France dévoilera ce mardi sa stratégie en vue du déconfinement, qui doit débuter le 11 mai. Le port du masque pourrait devenir obligatoire et les écoles pourraient rouvrir. Les déplacements inter-régionaux pourraient également être autorisés. > Voir la liste des pistes sur la table

Royaume-Uni : 21 092 morts – 157 149 cas





Le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui-même atteint du virus et de retour aux affaires lundi, a appelé ses concitoyens à la patience. Par ailleurs, le pays étudie un lien entre une maladie inflammatoire chez les enfants et le Covid-19.

Allemagne : 6 126 morts – 107 595 guéris – 158 758 cas





En Allemagne, une grande partie des commerces ont rouvert, avec de stricts mots d'ordre de "distanciation sociale" et à grands renforts de masques. Mais les premiers signes d'aggravation de l'épidémie apparaissent et la chancelière Angela Merkel s'inquiète d'un retour trop rapide à la normale.

Pays-Bas : 4 518 morts – 38 245 cas





Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander a remercié hier à l'occasion de la Fête du roi tous ceux qui continuent à faire tourner le pays en ces temps de crise.

Suède : 2 274 morts – 1 005 guéris – 18 926 cas





Anders Tegnell, épidémiologiste à l'Agence suédoise de santé publique, est devenu l'un des noms les plus célèbres du royaume, au point que certains se sont fait tatouer son visage. En Suède, contrairement à d'autres pays européens, le confinement de la population n'est pas d'actualité pour endiguer l'épidémie. Le gouvernement en appelle au civisme, demandant à chacun de "prendre ses responsabilités" et de suivre les recommandations sanitaires émises par l'Agence de santé publique. Une stratégie qui fait cependant du pays le pire élève des pays scandinaves, où le confinement est d’application.



Suisse : 1 663 morts – 22 200 guéris – 29 164 cas





Les Suisses ont pu recommencer à aller chez le coiffeur ou le fleuriste.

Dans les pays les moins touchés :





En Autriche, qui ne déplore que 549 morts pour 12 362 guéris et 15 256 cas seulement, une grande partie des commerces ont rouvert, avec de stricts mots d'ordre de "distanciation sociale" et à grands renforts de masques.

La Norvège, qui ne compte que 205 morts pour 7599 cas, a rouvert dès hier les écoles pour les enfants de six à dix ans de retrouver les bancs de l'école, dans des classes réduites à 15 élèves, une semaine après les "barnehager" qui font office de crèches et de maternelles.

AMÉRIQUE

États-Unis : 56 521 morts – 113 380 guéris – 1 008 571 cas





Avec près d'un tiers des cas et des morts au monde, les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché mais il existe de fortes disparités régionales entre les zones rurales très peu concernées et la région de New York par exemple, épicentre de la crise.



Les autorités locales, gouverneurs des États en première ligne, abordent donc chacune à son rythme les mesures de redémarrage. Donald Trump espère voir de nombreuses écoles rouvrir avant les vacances d'été. Mais des chercheurs d'Harvard ont estimé que le pays n'avait pas les capacités suffisantes pour entamer son déconfinement au 1er mai.

Cela n'a pas empêché plusieurs Etats de franchir le pas. Les restaurants de l'Etat de Géorgie, dans le sud, ont rouvert leurs portes hier. Restaurants, musées, cinémas et théâtres texans pourront eux rouvrir vendredi, à 25% de leur capacité.

Dans l'Etat de New York, à l'inverse, le confinement restera en vigueur au moins jusqu'au 15 mai, une décision approuvée à une majorité écrasante de la population locale : 87%.

Brésil : 4 555 morts – 30 152 guéris – 66 896 cas





Selon l'Observatoire des universités brésiliennes, le nombre de personnes qui ont succombé au Covid-19 a doublé en huit jours. "C'est le début de la phase la plus difficile au Brésil", a estimé le politologue Mauricio Santono de l'Université de l'État de Rio de Janeiro. Les hôpitaux ont atteint leurs limites dans certaines parties du pays, en raison de l'augmentation rapide du nombre de contaminations mais aussi du système de soins santé parfois peu fiable. Aucun lit en soins intensifs n'est encore disponible dans les hôpitaux publics de Rio de Janeiro.

Canada : 2 707 morts – 18 268 guéris – 48 500 cas





Le Canada présente les mêmes écarts que les États-Unis entre régions peu peuplées et grandes villes: si le Nouveau-Brunswick a rouvert parcs et plages, les écoliers du Québec ne retrouveront les salles de classe que le 11 mai et le 19 à Montréal.

ASIE

Iran : 5 806 morts – 70 933 guéris – 91 472 cas





L'Iran a annoncé lundi une remontée significative des décès quotidiens dus au nouveau coronavirus. Outre les décès directs, plus de 700 personnes sont mortes au cours du premier mois de l'année iranienne (du 20 mars au 19 avril) après avoir bu de l'alcool frelaté, sur fond de rumeur selon laquelle l'absorption d'alcool permettrait de "se protéger contre le coronavirus".

Chine : 4 633 morts – 77 555 guéris – 82 836 cas





En Chine aussi, collégiens et lycéens ont fait hier une rentrée ultra-sécurisée - avec masques et prises de température - dans les métropoles de Pékin et Shanghai.

Turquie : 2 900 morts – 33 791 guéris – 112 261 cas





Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé un confinement total du 1er au 3 mai, ajoutant que son gouvernement envisageait d'interdire les sorties tous les week-ends dans les semaines à venir.

AFRIQUE

En Afrique, où le confinement est difficilement tenable pour de larges pans des populations, le géant nigérian commencera à lever ces mesures à compter du 4 mai, tout en maintenant un couvre-feu.