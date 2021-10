Coronavirus - BILAN MONDIAL: la Chine reconfine par endroits en vue des JO d'hiver de Pékin

Moderna a annoncé à son tour lundi des résultats positifs pour son vaccin chez les enfants de 6 à 11 ans. Des données que l'entreprise prévoit de soumettre aux régulateurs dans le monde "à court terme" en vue d'une autorisation.



Mineurs: pas de vaccin obligatoire pour entrer aux USA



Les mineurs âgés de moins de 18 ans n'auront pas besoin de prouver qu'ils sont vaccinés contre le Covid-19 pour entrer aux Etats-Unis après le 8 novembre, a indiqué lundi l'administration américaine.



Confinements ciblés en Chine avant les JO d'hiver



Les autorités chinoises ont imposé lundi des confinements à une partie des habitants du Nord du pays en raison d'un rebond de cas de Covid-19, à une centaine de jours des JO d'hiver de Pékin.



Pékin a fait état lundi de 39 nouveaux malades du Covid, dont la majorité sont liés aux déplacements d'un groupe de touristes contaminés. Un récent foyer épidémique en Mongolie intérieure est responsable de plus d'une centaine de cas depuis la semaine dernière.



Mexique: vaccination des mineurs à risque



Des adolescents de 12 à 17 ans avec des problèmes de santé ont commencé à être vaccinés contre le Covid-19 lundi à Mexico après une récente décision de justice, ont indiqué les autorités.



New York: manifestation de pompiers contre le vaccin obligatoire



Plusieurs milliers d'employés de la ville de New York, en majorité des pompiers, dont deux cinquièmes ne sont pas vaccinés contre le Covid-19, ont défilé lundi sur le pont de Brooklyn pour protester contre l'obligation vaccinale annoncée la semaine dernière par la mairie.



Plus de 4,9 millions de morts



La pandémie a fait au moins 4.945.746 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, lundi à 10H00 GMT.



Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 737.301 morts, suivis du Brésil (605.804), de l'Inde (454.712), du Mexique (286.346) et de la Russie (231.669).



Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.