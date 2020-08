Coronavirus - BILAN MONDIAL: le Liban se reconfine, la Commission européenne a réservé 300 millions du vaccin en préparation

Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

L'épidémie a fait au moins 788.242 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles. L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi la barre des 250.000 morts, le Brésil à lui seul recensant 112.304 décès. L'Argentine a enregistré un record journalier de contaminations avec plus de 8.000 nouveaux cas. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec 174.178 décès, selon un décompte de l'université Johns Hopkins.

100 millions de pauvres supplémentaires



La crise du Covid-19 pourrait entraîner 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté à travers le monde, plus encore que précédemment estimé, a alerté jeudi le président de la Banque mondiale David Malpass, dans un entretien à l'AFP.



L'institution estime que 70 à 100 millions de personnes pourraient tomber dans l'extrême pauvreté, et "ce nombre pourrait augmenter" si la pandémie s'aggrave ou dure, a-t-il dit. Une précédente estimation faisait état de 60 millions de personnes.

Rebond en Europe

En Europe, les chiffres de nouveaux cas de contaminations en 24 heures publiés jeudi en France, en Italie, en Allemagne ou en Espagne sont inquiétants et montrent un rebond de la pandémie, souvent à la faveur des vacances, de fêtes et de déplacements.



En Espagne, 7.039 nouveaux cas se sont déclarés. En France, le chiffre était de 4.771 nouveaux cas, une progression inédite depuis mai. En Italie, le ministère de la Santé a fait état de 845 nouveaux cas alors qu'en Allemagne, 1.707 infections supplémentaires ont été dépistées.



Berlin, sur le qui-vive face à une menace croissante de deuxième vague, a déclaré zones à risque pratiquement toute l'Espagne et une partie des côtes touristiques de la Croatie - des destinations prisées des vacanciers allemands - et imposé tests et quarantaines au retour. Jeudi soir, la Slovénie, elle aussi inquiète de la hausse des infections, a à son tour annoncé la mise en place progressive de restrictions de déplacement avec la Croatie à partir de minuit. Les voyageurs en provenance du pays voisin devront observer une quarantaine.



Malgré ce fort rebond des contaminations, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé jeudi que la pandémie de Covid-19 pouvait être gérée en Europe sans verrouiller à nouveau la société grâce à la préparation des autorités et aux connaissances accumulées ces derniers mois.



Avec le Fonds de l'ONU pour l'enfance (Unicef), elle a également appelé les gouvernements africains à favoriser la réouverture des écoles fermées depuis près de six mois, en prenant des mesures pour éviter la propagation du virus.



L'Allemagne place les côtes de Croatie en zone à risque



L'Allemagne a placé une partie des côtes touristiques de la Croatie en zone à risque en raison du nombre élevé de cas d'infections au nouveau coronavirus, a annoncé jeudi l'institut de veille sanitaire RKI.



France: la rentrée scolaire ne sera pas reportée



Le ministre français de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a exclu jeudi un report généralisé de la rentrée scolaire du fait du rebond des contaminations de Covid-19 même si des "exceptions locales" pourront être envisagées.



"L'éducation n'est pas une variable d'ajustement, ni de nos sociétés ni d'une crise sanitaire", a déclaré le ministre sur la chaîne de télévision publique France 2, après avoir rejeté un report de la rentrée de septembre réclamé par certains syndicats enseignants, inquiets de la résurgence de l'épidémie en France.



La France a enregistré 4.771 nouveaux de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, contre 3.776 mercredi, une progression inédite depuis mai, selon les chiffres publiés jeudi soir par Santé Publique France.



Depuis mai, c'est la première fois que la barre des 4.000 nouveaux cas sur 24 heures est franchie. Mais le nombre de nouveaux patients contaminés admis dans les hôpitaux français a baissé à 149, contre 162 mercredi.

Le Liban se reconfine

Le Liban se reconfine vendredi, parmi les restrictions qui se multiplient, alors que la facture socio-économique de la pandémie ne cesse de s'alourdir: 100 millions de personnes sont menacées par l'extrême pauvreté dans le monde et l'Allemagne attend un nouveau déficit budgétaire important.



Au Liban, confronté à des taux records de contaminations et des hôpitaux débordés par les malades du Covid-19 et les blessés de la gigantesque explosion du 4 août au port de Beyrouth, un reconfinement décrété par les autorités entre en vigueur vendredi pour plus de deux semaines. Il est assorti d'un couvre-feu quotidien de 18H00 à 06H00 locales.

Chutes des PIB du Pérou et de l'Argentine



Le PIB du Pérou a plongé de 30,2% au deuxième trimestre après un long confinement pour tenter de freiner la pandémie qui a paralysé la quasi-totalité des activités économiques et plongé le pays dans la récession.



L'économie argentine, troisième d'Amérique latine derrière le Brésil et le Mexique, s'est contractée de 12,9 % au cours du premier semestre, par rapport à la même période en 2019.



L'Argentine a décrété un confinement de la population le 20 mars, avec un arrêt presque total de l'activité économique. Mais peu à peu, les restrictions ont été assouplies et l'activité économique a repris progressivement. Jeudi, le pays a enregistré jeudi son plus grand nombre quotidien d'infections au coronavirus avec 8.225 nouveaux cas.



Canada: 37 mds de dollars d'aides sociales



Le gouvernement canadien a annoncé jeudi un prolongement de l'aide aux Canadiens qui ont perdu leur travail durant la pandémie de coronavirus et dévoilé plusieurs mesures sociales d'un coût total estimé à 37 milliards de dollars canadiens (23,6 milliards d'euros) sur un an.



Environ 4,5 millions de Canadiens perçoivent actuellement cette aide gouvernementale qui devait se terminer à la fin du mois d'août.

Virus en Afrique

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds de l'ONU pour l'enfance (Unicef) ont appelé jeudi les gouvernements africains à favoriser la réouverture des écoles fermées depuis près de six mois, en prenant des mesures pour éviter la propagation du coronavirus.

Le roi du Maroc appelle au civisme sanitaire



Le roi du Maroc, Mohamed VI, a exprimé jeudi son inquiétude face à la "multiplication exceptionnelle des cas d'infection" au nouveau coronavirus dans le royaume, en appelant les citoyens à plus de civisme pour éviter un reconfinement du pays.



Le Maroc connaît depuis début août une flambée des contaminations, avec un millier de nouveaux cas par jour. Le pays de 35 millions d'habitants a enregistré jeudi 1.325 nouveaux cas d'infection et 32 décès, ce qui porte le bilan depuis mars à 47.638 contaminés, dont 775 décès et 32.806 guérisons.

"Perspectives raisonnables" de vaccin



Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi qu'il existait des "perspectives raisonnables" d'obtenir un vaccin contre le coronavirus "dans les prochains mois". "Cela ne va pas régler les problèmes des prochaines semaines, mais des prochains mois".



La Russie a annoncé le début la semaine prochaine d'essais cliniques pour son vaccin, annoncé le 11 août et perçu avec scepticisme par la communauté internationale.



La Suède a indiqué de son côté participer à un accord à l'échelle de l'UE avec le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca pour sécuriser son approvisionnement en vaccins.



Bruxelles a déjà réservé 300 millions du vaccin en préparation du Français Sanofi, et 400 millions de celui de l'Américain Johnson & Johnson.