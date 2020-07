Coronavirus - Bilan mondial: la Corée du Nord en alerte, triste record en Australie

La barre des 16 millions de cas du nouveau coronavirus a été franchie dimanche au niveau planétaire, dont plus de la moitié sur le continent américain, tandis que la Corée du Nord se plaçait en état d'"urgence maximale" après l'annonce d'un premier cas suspecté. Le rythme de la pandémie continue de s'accélérer dans le monde, avec plus de 5 millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d'un tiers des cas de Covid-19 déclarés depuis le début de la pandémie.



Selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 5h10 GMT, au moins 16.050.223 cas, dont 645.184 décès, ont été déclarés. La pandémie gagne de nouveaux pays, comme la Corée du Nord, qui jusqu'à présent se disait épargnée par le virus. "On dirait que le vicieux virus est entré dans le pays", a déclaré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, cité dimanche par l'agence officielle KCNA.

"Aucun pays n'est épargné"

Il a convoqué une réunion d'urgence du bureau politque pour adopter "des mesures d'urgence maximale" afin de contenir la propagation du virus dans ce pays hermétique.



La personne soupçonnée est "rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation" avec la Corée du Sud, selon KCNA. Elle a été placée en quarantaine et toutes les personnes qui sont entrées en contact avec elle dans la ville frontalière de Kaesong, placée en "confinement total", font l'objet d'une "enquête approfondie".



"Aucun pays n'est épargné", avait souligné samedi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ajoutant que cette augmentation est due à une transmission élevée dans les zones à forte concentration de population comme sur le continent américain et en Asie du Sud.



Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 4.178.021 de cas et 146.460 décès. Après une amélioration vers la fin du printemps, ils voient depuis plusieurs semaines l'épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l'ouest du pays.



Dix décès en Australie



Dans les pays qui avaient réussi à endiguer le virus, les chiffres repartent à la hausse. L'Australie a connu son jour le plus meurtrier dimanche, avec dix décès et une augmentation des cas malgré des mesures sévères de confinement. Le bilan des morts s'est ainsi élevé à 155 et l'Etat du Victoria, dans le sud-est, a fait état de plus de 450 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures. La Corée du Sud a également signalé samedi une recrudescence des cas, enregistrant son bilan le plus élevé en près de quatre mois avec 113 nouveaux cas, dont 86 personnes arrivées de l'étranger.



Sans imposer de confinement mais avec une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes contaminées, les autorités sud-coréennes étaient pourtant parvenues à maîtriser la situation. Au Chili,le ministère de la Santé a annoncé samedi que le nombre de morts liés au coronavirus dépassait désormais les 13.000. En France, la circulation virale est en "nette augmentation", selon les autorités sanitaires. D'autres pays ou régions d'Europe ont renforcé les contrôles des voyageurs et généralisé le port du masque de protection, comme l'Angleterre. Le gouvernement britannique a en outre annoncé que les passagers arrivant d'Espagne au Royaume-Uni devront se soumettre à une quatorzaine à l'isolement à partir de dimanche, prenant apparemment de court son propre ministre des Transports, qui s'y trouve actuellement en vacances



Le festival de Rio annulé



En Amérique latine, les annulations de festivités et d'événements sportifs se multiplient.



La traditionnelle fête de fin d'année à Rio de Janeiro, qui rassemble des millions de spectateurs sur la plage de Copacabana pour admirer les feux d'artifice, a été annulée, et Sao Paulo a reporté sine die son carnaval. Le Brésil, deuxième pays le plus touché par la pandémie après les Etats-Unis avec quelque 2,3 millions de cas, a enregistré samedi plus de 1.200 nouveaux cas, portant le bilan des morts à plus de 86.000. Le Panama a renoncé à organiser la Coupe du monde féminine de football des moins de 20 ans, qui devait avoir lieu début 2021, ainsi que les Jeux sportifs d'Amérique centrale et des Caraïbes de 2022.



Toujours au Panama, un pilote colombien dont la compagnie est victime de l'effondrement du transport aérien s'occupe en fabriquant et vendant des petits pains. "Avec la pandémie, je devenais fou à ne rien faire à la maison. J'étais en colère, frustré", explique ce pilote devenu boulanger de fortune, Juan Salazar. En Inde, les entreprises peinent à faire revenir les millions de travailleurs originaires des régions les plus pauvres, repartis chez eux en raison de la crise provoquée par le coronavirus. "Nous faisons de notre mieux pour faire revenir les travailleurs migrants, y compris en leur donnant des billets d'avion, des assurances santé contre le Covid-19 (...), des consultations médicales hebdomadaires", déclare à l'AFP Rajesh Prajapati, un promoteur immobilier. "Mais cela n'a pour l'instant rien changé." Au Japon, un match du championnat de football (J-League) a été reporté dimanche à la suite de découverte de cas de coronavirus dans l'effectif d'une des deux équipes, une première depuis la reprise de la compétition au début du mois.