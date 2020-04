Coronavirus - BILAN MONDIAL: la deuxième vague se confirme en Chine, le Pape sera seul pour la messe de Pâques

Les Etats-Unis ont franchi la barre des 20.000 morts du nouveau coronavirus, alors qu'à travers le monde des centaines de millions de chrétiens, confinés comme la moitié de l'humanité, célèbrent dimanche la fête de Pâques dans des conditions jamais vues.

Le coronavirus est une pandémie, elle affecte le monde entier. Au total, depuis son apparition en Chine en décembre, l'épidémie de Covid-19 a tué plus de 100.000 personnes. Voici les principales informations liées à la propagation de la maladie covid-19 à l'échelle de la planète.

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)

Le Pape tout seul

C'est sur l'immense place Saint-Pierre noire de monde que le souverain pontife préside habituellement la messe de Pâques, le plus important moment liturgique de la tradition chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ. Puis à mid, il rejoint en temps normal la loggia du palais apostolique pour son allocution de Pâques puis sa bénédiction "Urbi et Orbi", à la ville de Rome et au monde. Livrant à chaque fois un tour d'horizon des zones de conflits de la planète. Mais cette année, François respectera le strict confinement ordonné en Italie et à la Cité du Vatican, en restant dans la basilique Saint-Pierre entouré d'un minuscule groupe de célébrants, les fidèles pouvant le suivre sur Mondovision ou sur internet. "L'obscurité et la mort n'ont pas le dernier mot", a souligné le pape dans une homélie prononcée samedi soir dans la basilique, à la veille de Pâques, en soulignant que cette fête constitue "une annonce d'espérance".

Les Etats-Unis toujours au coeur de l'épidémie

Les Etats-Unis ont franchi la barre des 20.000 morts du nouveau coronavirus. Selon un bilan de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, la pandémie de Covid-19 a tué au moins 20.071 personnes aux Etats-Unis, où se trouve également le plus grand nombre de cas de contaminations (519.453).

Chiffres dans le monde

Outre les Etats-Unis et l'Italie (20.000 morts au total), les bilans de la pandémie se sont aggravés samedi en France (plus de 13.800 morts) et au Royaume-Uni, où quelque 1.000 personnes ont succombé en une journée dont un enfant de 11 ans, et qui compte à présent près de 10.000 morts. Le Brésil a officiellement dépassé la barre des 1.000 morts. En Iran, le bilan officiel s'élève à 4.357 morts. La timide tendance à la baisse de la tension hospitalière dans plusieurs pays montre toutefois que le confinement commence à porter ses fruits. L'Espagne (16.353 morts au total) a annoncé samedi pour le troisième jour d'affilée une baisse du nombre de morts quotidien, avec 510 décès. La Turquie, qui déplore un millier de morts, a confiné 31 villes pendant tout le week-end, plongeant la mégapole Istanbul dans un silence insolite. En Afrique, où près de 13.000 cas de Covid-19 et près de 700 morts ont été enregistrés selon les chiffres officiels, "le virus se répand au-delà des grandes villes", s'est inquiétée la responsable de l'OMS pour le continent, la Dr Matshidiso Moeti, disant craindre "un nouveau front".

> CORONAVIRUS: les dernières infos

Record de "cas importés" en Chine

La Chine a annoncé samedi 97 nouveaux "cas importés" de contamination au nouveau coronavirus, c'est-à-dire dus à des personnes arrivant de l'étranger, un niveau jamais atteint depuis début mars et la publication de ce décompte. L'épidémie est globalement endiguée dans le pays: seules deux cas locaux supplémentaires ont été recensés par le ministère de la Santé. Mais les autorités s'inquiètent d'une deuxième vague épidémique apportée par les voyageurs internationaux. Face à ce phénomène, la Chine a fermé ses frontières fin mars à la quasi totalité des étrangers pour une durée indéterminée à la quasi-totalité des étrangers. Elle a aussi réduit drastiquement les vols internationaux. Les nouveaux cas importés sont donc principalement le fait de Chinois rentrant chez eux. Toute personne entrant dans le pays se voit par ailleurs imposer une quarantaine obligatoire de 14 jours. Outre ces 97 nouveaux cas importés annoncés samedi, portant le total à 1.280, la Chine n'a fait état d'aucun nouveau décès dû au Covid-19. Le bilan officiel est donc de 82.052 personnes contaminées par le nouveau coronavirus dans le pays depuis le début de l'épidémie, et 3.339 morts.

Le "petit tampon rouge" du Japon

Des employés de bureau au Japon continuent de se rendre au travail malgré l'état d'urgence déclaré dans une partie du pays en raison du coronavirus. La raison: un petit tampon traditionnel qui marque moult documents d'un sceau rouge. Si le télétravail s'est largement répandu face à la pandémie, le recours au hanko pour signer des contrats, approuver des propositions et vérifier qui a pris connaissance de tel ou tel document met encore matin et soir nombre de salariés dans métros et trains de banlieue. Unique pour chaque personne et entreprise, il est généralement cylindrique avec une surface encrée pas plus grande qu'un ongle. Pour des raisons de sécurité, le hanko d'une entreprise ne doit pas être emporté à l'extérieur. "Je dois être physiquement présente au bureau car il me faut soumettre des documents papier et les tamponner", explique à l'AFP Mizuho, qui travaille dans une société de technologies de l'information.

Le Royaume-Uni réfléchit aussi au "tracing"

A l'instar de plusieurs pays occidentaux, le Royaume-Uni envisage également de recourir à une application de traçage pour lever graduellement les mesures de restriction imposées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Selon le Sunday Times, le gouvernement a ordonné la création d'une application qui permet de prévenir les personnes ayant été en contact avec un malade testé positif. Avec cette application basée sur la technologie Bluetooth le gouvernement espère lever progressivement certaines mesures de restriction imposées pour freiner la progression du Covid-19. La perspective de mettre en place des systèmes de traçage via la téléphonie, comme le font plusieurs pays d'Asie, est l'un des outils les plus controversés dans la lutte contre la pandémie mondiale. En Europe, plusieurs pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la France y songent également. En Autriche, une application de traçage a déjà été lancée sur base volontaire. Vendredi, les géants technologiques Apple et Google ont annoncé un "effort conjoint" visant à permettre l'utilisation de la technologie Bluetooth dans le cadre de la lutte contre le virus. L'idée est de faciliter le suivi des personnes infectées, "dans le respect de la vie privée et du consentement des personnes", ont assuré les deux multinationales américaines.