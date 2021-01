Coronavirus - BILAN MONDIAL: la France avance son couvre- feu à partir de ce soir, l'Espagne s'inquiète de l'explosion des cas après les fêtes

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de deux millions de morts dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans officiels fournis par les autorités vendredi à 18H25 GMT. Au total, 2.000.066 décès ont été recensés, pour plus de 93 millions de cas déclarés. Les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts sont les Etats-Unis (391.624), suivis du Brésil (208.246) et de l'Inde (151.918).



Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

La France avance son couvre-feu

C'est un passage à l'heure d'hiver particulier: la France avance samedi de deux heures le couvre-feu, dorénavant fixé à 18H00 sur l'ensemble de son territoire, dans une course contre la montre pour vacciner la population et tenter d'enrayer l'épidémie de Covid-19. Déjà en vigueur dans 25 départements, le couvre-feu à 18H00 est étendu à l'ensemble du territoire métropolitain à "partir de ce samedi et pour au moins 15 jours", a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

L'Espagne s'inquiète d'une explosion des contagions

Les cas de Covid-19 ont atteint des niveaux record après les fêtes en Espagne, où plusieurs régions réclament un nouveau confinement strict. Une solution que le gouvernement central exclut toujours, pour le moment. Compétente comme les autres régions en matière de santé, Madrid est l'une des dernières à avoir annoncé vendredi de nouvelles restrictions.

Elle demande notamment à ses habitants de ne pas faire de réunions à l'intérieur de leurs logements, a avancé d'une heure, à 23H00, le couvre-feu déjà en vigueur et ordonné la fermeture des bars et restaurants à 22H00. Elle a par ailleurs interdit toute entrée ou sortie d'une vingtaine de villes de la région, sauf pour aller travailler notamment.

Vaccins: retards de livraison



Le laboratoire américain Pfizer a confirmé que ses livraisons de vaccins en dehors des Etats-Unis allaient ralentir fin janvier-début février, le temps de modifier le processus de fabrication et ainsi augmenter la cadence pour les semaines suivantes. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Pfizer a assuré à l'UE que les doses promises au premier trimestre seraient livrées comme prévu.



L'OMS veut plus de séquençage



Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé la communauté internationale à étendre le séquençage du génome des variants du coronavirus, plus contagieux et qui font craindre une résurgence de la pandémie. Le directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS Michael Ryan a souligné que le virus "exploite" aussi le relâchement des comportements individuels. "Il est trop facile de rejeter la faute sur les variants et de dire que le virus est responsable. Malheureusement, c'est aussi ce que nous n'avons pas fait qui l'est", a-t-il insisté.



Il s'est dit opposé "pour le moment" à l'instauration de certificats de vaccination comme condition pour permettre l'entrée dans un pays à des voyageurs internationaux.



35 millions de personnes vaccinées



Au moins 35,61 millions de doses de vaccins ont déjà été administrées dans le monde, dans au moins 58 pays et territoires, selon un décompte réalisé par l'AFP à partir de sources officielles. Israël fait la course en tête en proportion de sa population: 23% des Israéliens ont reçu au moins une dose. Quant aux Etats-Unis, ils sont premiers en volume, puisqu'ils ont administré 11,15 millions de doses à 9,69 millions de personnes (2,9% de la population).



Inquiétude au Brésil



L'Etat d'Amazonas au Brésil pourrait rapidement être confronté à une nouvelle vague de Covid-19 encore plus grave que la situation "catastrophique" du mois d'avril 2020, a mis en garde l'OMS. Quant à la campagne de vaccination qui tarde à démarrer, le président Jair Bolsonaro a annoncé un nouveau report "d'un ou deux jours", de l'avion devant acheminer d'Inde deux millions de doses de vaccins.



Plan de vaccination aux USA



Joe Biden a dévoilé le programme de vaccination qu'il entend mettre en oeuvre à la Maison Blanche. Le président élu, qui entrera en fonction mercredi, souhaite ouvrir des "milliers" de centres, mobiliser 100.000 soignants pour administrer les vaccins et renforcer la coopération entre le pouvoir fédéral et les Etats.



La Colombie durcit le confinement



Près de 30 des 50 millions de Colombiens sont à nouveau confinés ce week-end ou soumis au couvre-feu pour enrayer une flambée des cas de Covid-19 alors que les hôpitaux des principales villes frôlent la surcharge. La Colombie a également prolongé jusqu'au 1er mars la fermeture de ses frontières terrestres et fluviales, en vigueur depuis près d'un an pour tenter de contenir la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le service des migrations.



Quarantaine au Royaume-Uni



Le Royaume-Uni a annoncé qu'il imposerait dès lundi, en plus d'un test négatif au Covid-19, une quarantaine à tous les voyageurs arrivant de l'étranger, mettant fin aux exemptions accordées à certains pays, pour éviter des contaminations par les nouveaux variants.