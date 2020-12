Coronavirus - BILAN MONDIAL: la France déconfine, l'Allemagne et les Pays-Bas reconfinent, l'Amérique vaccine

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Berlin veut une validation rapide du vaccin dans l'UE



L'Allemagne fait pression sur les autorités de l'UE pour qu'elles accélèrent le processus de validation du vaccin contre le Covid-19. Selon des sources proches du gouvernement citées par le quotidien Bild mardi, les services de la chancelière Angela Merkel et son ministère de la Santé font pression sur l'Agence européenne des médicaments (AEM) et l'Union européenne pour que le vaccin des laboratoires américain Pfizer et allemand BionNTech soit approuvé d'ici au 23 décembre, et non d'ici au 29 décembre comme c'est actuellement prévu.



Le chef du Pentagone se fait vacciner



Le chef du Pentagone Christopher Miller a été parmi les premiers Américains à se faire vacciner lundi contre le Covid-19 et il l'a fait devant une caméra pour encourager la population à faire de même.



Confinement aux Pays-Bas



Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé lundi une nouvelle série de mesures de lutte contre le Covid-19, les plus sévères qu'ont connues les Pays-Bas depuis le début de la crise sanitaire. Un confinement de cinq semaines va entrer en vigueur cette semaine jusqu'au 19 janvier, a-t-il précisé.

Le durcissement des mesures aux Pays-Bas coïncide avec l'annonce en Allemagne voisine d'un confinement partiel à partir de mercredi, incluant la fermeture des commerces non essentiels et des écoles.



Déconfinement en France



La France entame mardi un prudent déconfinement tout en maintenant ou ajoutant des restrictions sanitaires. Un couvre-feu entre en vigueur à partir de 20h tous les jours, y compris le 31 décembre (mais pas le 24), et les cinémas, théâtres et musées resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier.



Vaccination lancée aux Etats-Unis, au Canada et aux Emirats



Une infirmière new-yorkaise est devenue lundi la première personne à se faire vacciner contre le Covid-19 aux Etats-Unis, pays le plus meurtri.



Une aide-soignante de Toronto et une octogénaire de Québec sont devenues les premières personnes à se faire vacciner au Canada, coup d'envoi d'une campagne de vaccination dans tout le pays.



Abou Dhabi a aussi commencé à vacciner le public, cinq jours après l'approbation par les Emirats du vaccin du groupe chinois Sinopharm.



Ouverture symbolique du Parlement européen



Face à l'hémicycle quasiment vide du Parlement européen, son président, David Sassoli, a ouvert lundi sa session plénière depuis Strasbourg pour marquer un soutien symbolique au siège officiel de l'institution, déserté depuis le début de la pandémie.



Londres ferme hôtels, pubs et restaurants



Londres et certaines régions du sud-est de l'Angleterre s'apprêtent à passer au troisième niveau d'alerte, avec fermeture des hôtels, pubs et restaurants, en raison d'une augmentation "exponentielle" des cas.



La nouvelle poussée pourrait être liée à une mutation du virus, selon les autorités, qui ont cependant estimé "hautement improbable" que cette nouvelle variante ne réponde pas au vaccin.



Plus de 1,6 million de morts, les Etats-Unis dépassent la barre de 300.000 morts



La pandémie a fait au moins 1,6 millions de morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Plus de 72 millions de cas ont été diagnostiqués.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 300.000 décès. Suivent le Brésil avec 181.835 morts, l'Inde (143.355), le Mexique (113.953) et l'Italie (64.520).



Amazon visé par la justice en Californie



La Californie a saisi un tribunal pour contraindre Amazon à coopérer dans l'enquête ouverte dans cet Etat sur les pratiques sanitaires du géant du commerce en ligne et les mesures mises en oeuvre pour protéger ses employés de la pandémie de Covid-19.



Interrogation au Brésil sur la "transparence" autour du vaccin chinois



L'agence brésilienne de régulation sanitaire (Anvisa) a affirmé lundi que la Chine avait employé des critères "non transparents", afin d'accorder l'approbation d'urgence de mise sur le marche du vaccin anti Covid-19 CoronaVac, en phase d'étude finale au Brésil.