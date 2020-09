Coronavirus - BILAN MONDIAL: la France franchit le cap des 10.000 cas en 24h, AstraZeneca reprend ses tests après une pause forcée

Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 916.000 morts

La pandémie a fait au moins 916.372 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi en milieu de journée. Plus de 28,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 193.016 décès, suivis par le Brésil (130.396), l'Inde (77.472), le Mexique (70.183) et le Royaume-Uni (41.614).

La France franchit le cap des 10.000 nouveaux cas en 24 heures

La France a franchi la barre des 10.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon les données publiées samedi par Santé publique France. Le nombre de cas confirmés en une journée s'élève à 10.561, contre 9.406 nouveaux cas la veille, précise l'agence sanitaire. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes testées positives par rapport au nombre total de personnes testées) reste stable à 5,4%, et 17 personnes sont décédées à l'hôpital en 24 heures.

AstraZeneca reprend ses tests

Le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford annoncent avoir repris leurs tests au Royaume-Uni sur un vaccin contre l'épidémie avec le feu vert des autorités sanitaires, trois jours après avoir dû les interrompre. Les essais cliniques de ce vaccin "ont repris au Royaume-Uni après que l'Autorité de réglementation sanitaire des médicaments (MHRA) a confirmé qu'il ne présentait pas de danger", a indiqué le groupe pharmaceutique. La mise entre parenthèses des essais avait été décidée mercredi après l'apparition d'une "maladie potentiellement inexpliquée", peut-être un effet secondaire grave, chez un participant au Royaume-Uni.

Fin d'isolement pour le Premier ministre français

Le Premier ministre français Jean Castex a été testé "négatif" au Covid-19lors d'un second dépistage réalisé samedi, mettant aussitôt fin à son isolement, sept jours après le contact avec le directeur du Tour de France lui-même infecté.

La Lettonie rétablit la quarantaine pour les Estoniens

La Lettonie a rétabli samedi la quarantaine obligatoire de 14 jours pour les arrivants de l'Estonie voisine à cause d'une recrudescence des contaminations dans ce pays.

Nouvelles restrictions en Guadeloupe

La Guadeloupe, où près de 800 cas positifs ont été recensés cette semaine, adopte ce weekend de nouvelles restrictions dans les lieux publics, en attendant la présentation d'un "plan d'action" au Premier ministre français lundi. Dès dimanche, les établissements recevant du public (gymnases, piscines, salles d'expositions, foires..) seront fermés.

Syrie: décès de l'oncle du président Assad

Mohamad Makhlouf, oncle maternel du président Bachar al-Assad et père de l'homme d'affaires Rami Makhlouf, est décédé samedi des suites du Covid-19, ont confirmé à l'AFP deux sources proches de la famille.

Emirats: plus de 1.000 nouveaux cas

Les Emirats arabes unis ont indiqué samedi que 1.007 cas de nouveau coronavirus avaient été enregistrés en une journée, un record dans ce pays du Golfe qui fait face à une résurgence de l'épidémie.

Manifestations "anti-anticorona"

Plusieurs milliers d'opposants aux mesures restrictives contre la propagation de la pandémie de Covid-19 ont à nouveau manifesté dans plusieurs villes d'Allemagne mais également à Varsovie samedi.

L'héritière du trône d'Espagne en quarantaine

L'héritière du trône espagnol, la princesse Leonor, va devoir observer une quarantaine durant 14 jours, après la détection d'un cas de Covid-19 parmi ses camarades de classe, a annoncé le palais royal. Agée de 14 ans, la fille du roi Felipe VI venait de faire sa rentrée dans un établissement privé de Madrid. L'Espagne a été cette semaine le premier pays d'Europe occidentale à dépasser la barre du demi-million de cas.

La Fête de l'Huma sans la fête

Crise sanitaire oblige, la traditionnelle Fête de l'Humanité, initialement prévue du 11 au 13 septembre au parc de La Courneuve en banlieue parisienne, a été annulée et remplacée par plusieurs initiatives culturelles dans toute l'Ile-de-France. La fête organisée par le quotidien l'Humanité accueille en temps normal quelque 500.000 personnes sur trois jours.