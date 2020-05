Coronavirus - BILAN MONDIAL: le déconfinement s'accélère en Europe, Italie en tête

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 245.576 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT.



Plus de 3.479.220 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1.063.600 sont aujourd'hui considérés comme guéris.



Depuis le comptage réalisé la veille à 19H00 GMT, 3.893 nouveaux décès et 80.626 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont les Etats-Unis avec 1.510 nouveaux morts, le Brésil (421) et le Royaume-Uni (315).



Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 67.155 décès pour 1.148.004 cas. Au moins 175.382 personnes ont été déclarées guéries.



Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 28.884 morts pour 210.717 cas, le Royaume-Uni avec 28.446 morts (186.599 cas), l'Espagne avec 25.264 morts (217.466 cas), et la France avec 24.895 morts (168.693 cas).

EUROPE

ITALIE

Encouragées par l'annonce dimanche de 174 décès en Italie en 24 heures, le nombre le plus faible depuis le début du confinement, les autorités vont entamer un allègement attendu par tous, pour faire repartir une économie mise à genoux par la maladie.



Cette ouverture reste très prudente: pas de commerces de détail, pas de bars ni de restaurants, télétravail encouragé, pas de réunion de famille même s'il sera possible d'aller voir ses proches vivant dans la même région, distanciation sociale maintenue y compris dans les transports, pas de rassemblement, pas de pique-nique au parc...

FRANCE

La France, très touchée par l'épidémie (24.895 morts), prévoit de débuter son déconfinement le 11 mai, mais prudemment et à un rythme différent selon les régions. De nombreuses interrogations demeurent sur la réouverture des écoles.

ESPAGNE

L'Espagne, où le Covid-19 a fait plus de 25.000 morts et dont les 47 millions d'habitants étaient enfermés depuis mi-mars, a redécouvert samedi les joies du sport et de la promenade. Le déconfinement du pays doit se poursuivre par phases d'ici la fin juin. Le pays a recensé dimanche 164 décès du coronavirus, chiffre quotidien le plus bas depuis presque sept semaines.

ALLEMAGNE

La levée des restrictions est déjà bien enclenchée en Allemagne, où les écoles rouvrent progressivement dans certains Länder lundi.



Autre signe de normalisation, le ministre allemand de l'Intérieur et des Sports s'est dit favorable dimanche à une reprise du championnat de football. Ce qui ferait de l'Allemagne le premier grand championnat européen à franchir ce pas.

ROYAUME-UNI

En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a promis un plan de déconfinement la semaine prochaine. Là aussi, le chiffre des décès diminue (315 en 24h) mais les chiffres officiels marquent souvent une baisse le week-end, due aux retards dans les enregistrements, suivie d'une recrudescence.

PORTUGAL

Le Portugal commence lundi à assouplir les mesures de confinement avec la réouverture des petits commerces de rue, des salons de coiffure et des concessionnaires automobiles mais les Portugais devront observer des règles strictes de distanciation.





ASIE

JAPON

Le Japon va prolonger lundi son état d'urgence d'un mois dans le cadre de la pandémie de Covid-19, alors que le pays enregistre encore quotidiennement des centaines de nouvelles infections. Le gouvernement prévoit de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 31 mai, selon le ministre de la revitalisation économique, Yasutoshi Nishimura, qui s'est exprimé à ce sujet lundi.

AMÉRIQUE

ETATS-UNIS

Aux Etats-Unis (plus de 67.600 décès), malgré des bilans quotidiens toujours lourds (1.450 morts au cours des dernières 24 heures), plus de 35 des 50 Etats ont commencé à lever ou sont sur le point de lever leurs mesures de confinement, afin de relancer l'économie.

BRESIL

Le Brésil a franchi dimanche le cap symbolique des 100.000 cas confirmés de Covid-19, qui a fait 7.025 morts dans ce pays où les chiffres officiels sont largement sous-évalués. Ce pays de 210 millions d'habitants aux dimensions continentales se situe au neuvième rang mondial en termes de personnes infectées, avec 101.147 cas, selon le dernier bilan officiel du ministère de la Santé. Mais il est le septième au classement des décès, dépassant l'Allemagne, avec 275 nouvelles morts liées au Covid-19 lors des dernières 24 heures.

AFRIQUE

ALGERIE

En Algérie en revanche, de nombreux commerces, rouverts la semaine, dernière, ont dû fermer à nouveau ce week-end dans plusieurs régions, dont Alger, en raison du non respect des règles d'hygiène et de la distanciation sociale.

