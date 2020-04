Coronavirus - BILAN MONDIAL: baisse inédite des hospitalisations en soins intensifs en Italie

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 60.000 morts dans le monde, dont près des trois quarts en Europe, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 13H30 GMT.



Au total, 60.457 décès ont été recensés, dont 44.132 en Europe, continent le plus touché. Avec 14.681 morts, l'Italie est le pays au monde comptant le plus de décès, suivi de l'Espagne (11.744), des États-Unis (7.159), de la France (6.507) et du Royaume-Uni (4.313). Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 1.130.204 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe (610.846), 290.219 aux États-Unis et au Canada (7.325 décès à eux deux) et 115.777 en Asie (4.124 décès).



Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)

EUROPE

Italie: le nombre d'hospitalisations en soins intensifs a diminué pour la première fois depuis que la pandémie y a explosé il y a plus d'un mois, a annoncé samedi la protection civile.



Le nombre de malades du Covid-19 en soins intensifs dans les hôpitaux italiens, est repassé sous la barre des 4.000 (3.994 contre 4.068 la veille). "C'est une nouvelle importante parce que cela permet à nos hôpitaux de respirer. C'est la première fois que ce chiffre est en baisse depuis que nous avons la gestion de cette urgence", s'est félicité le patron de la protection civile Angelo Borrelli. Cette baisse est notamment observée en Lombardie (nord), la région la plus touchée, où les hôpitaux sont débordés, avec 1.326 personnes en soins intensifs soit une cinquantaine de moins que la veille.

Selon le bilan quotidien, 681 personnes ont perdu la vie lors des dernières 24 heures, un chiffre toujours impressionnant mais en baisse de plus de 10% par rapport à la veille (766). Ce chiffre des décès est "en diminution constante, je veux rappeler que (le 27 mars), nous avions atteint un maximum avec près de 1.000 morts, 969 pour être précis", a relevé Angelo Borrelli.

La France recense 7.560 personnes mortes à cause du COVID-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, dont 5.532 à l'hôpital et 2.028 en Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux. Cela représente 441 décès de plus en hôpital au cours des dernières 24h. Les premiers bilans concernant les établissements médico-sociaux, dont les maisons de retraite, ont commencé à être publiés jeudi. Vendredi, au moins 1.416 décès avaient été rapportés dans ce type d'établissements.

L'Espagne a enregistré en 24 heures la mort de 809 personnes due à l'épidémie de Covid-19, soit un chiffre en baisse pour le deuxième jour consécutif après le record de 950 jeudi, selon le bilan diffusé samedi par les autorités. Le nombre total des décès recensés atteint 11.744 dans le deuxième pays le plus endeuillé du monde après l'Italie. Le nombre des nouveaux cas officiellement confirmés a également ralenti, à 7.026, portant le total à 124.736.

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé samedi la prolongation pour deux semaines du confinement de son pays décrété le 14 mars, "jusqu'au 25 avril" inclus, afin de freiner la pandémie de Covid-19.

Le Royaume-Uni a enregistré 708 morts supplémentaires de patients atteints par le nouveau coronavirus en une journée, un nouveau record confirmant l'accélération de l'épidémie qui a fait 4.313 morts dans le pays, ont indiqué samedi les autorités sanitaires. Un enfant de 5 ans fait partie des victimes, a annoncé le service public de santé. Vendredi, 684 décès supplémentaires avaient été dénombrés, après une hausse de 569 jeudi. Au total, 41.903 cas positifs ont désormais été officiellement recensés.

Pays-Bas: le bilan officiel du nombre de décès dus au nouveau coronavirus a grimpé à 1.651. Ces dernières 24 heures, 164 personnes ont succombé, a précisé samedi l'Institut national de la Santé publique et de l'Environnement (RIVM). Le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital s'établit à 336, soit une diminution par rapport à vendredi où 502 nouvelles hospitalisations avaient eu lieu. Les Pays-Bas comptent 16.627 cas avérés de contamination, soit 904 supplémentaires par rapport à vendredi.

La Suède va déployer un hôpital de campagne à Stockholm ce week-end, qui accueillera des patients malades du nouveau coronavirus. La Suède est un des rares pays où il n'y a pas de confinement (lire l'article).

AMÉRIQUE

Les Etats-Unis ont dépassé samedi la barre des 300.000 cas recensés de nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université américaine Johns Hopkins.



La pandémie a fait au moins 8.162 morts dans le pays, selon le comptage du tableau de bord de l'université. Le cap des 200.000 cas recensés dans le pays avait été franchi mercredi.

L'Etat de New York, épicentre du nouveau coronavirus aux Etats-Unis, a par ailleurs enregistré 630 décès en un jour, pire bilan sur 24 heures. "Nous n'avons pas encore atteint le pic" de l'épidémie "mais on s'en rapproche", a déclaré le gouverneur démocrate Andrew Cuomo lors d'une conférence de presse, en soulignant que la hausse était particulièrement rapide sur Long Island.

Par la voix de leur président Donald Trump, ils ont même été appelés vendredi à se couvrir le visage à l'extérieur, même si le milliardaire a rappelé qu'il ne s'agissait "que de recommandations" que lui-même ne suivrait pas. Le directeur de l'Institut des maladies infectieuses Anthony Fauci, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche, a évoqué des données indiquant que "le virus peut en réalité se transmettre quand les gens ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu'ils éternuent ou toussent".

Le Pérou a renforcé jeudi les restrictions des déplacements interdisant que les hommes et les femmes sortent ensemble dans les rues et en imposant des sorties alternées selon le genre. Une décision similaire a été prise au Panama il y a quelques jours.

ASIE

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.620 cas (31 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 3.322 décès (4 nouveaux) et 76.571 guérisons.

Le cap des 500 morts du nouveau coronavirus a été atteint en Turquie où le nombre de cas confirmés approche les 24.000, a annoncé samedi le ministre de la Santé, Fahrettin Koca. La plupart des cas ont été enregistrés dans la capitale économique turque, Istanbul.

AFRIQUE

La commune résidentielle de la Gombe, l'une des 26 de Kinshasa peuplée d'au moins dix millions d'habitants est le coeur politique, diplomatique et économique de la capitale de la République démocratique du Congo. Elle va être "mis en quarantaine" pendant 14 jours à compter de lundi.

Afrique du Sud: Le nombre d'infections au nouveau coronavirus en Afrique du Sud est passé à 1.585, soit 80 de plus en vingt-quatre heures, dont neuf cas mortels (+2), a annoncé samedi soir le ministre de la Santé Zweli Mkhize. L'Afrique du Sud est le plus touché par le virus sur le continent africain.