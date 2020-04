Coronavirus - BILAN MONDIAL: le nombre de cas dépasse le million, bilan record aux États-Unis

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 57.474 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19h00 GMT (21H00 en Belgique).

Plus de 1.082.470 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 188 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Parmi ces cas, au moins 205.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.



Depuis le comptage réalisé la veille à 19h00 GMT, 5.757 nouveaux décès et 82.440 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.



Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24h sont la France avec 1.120 nouveaux morts (un bilan en forte hausse car il intègre les décès dans les maisons de retraite), les États-Unis (1.092) et l'Espagne (932).

L'Europe totalisait vendredi à 19h00 GMT 41.985 décès pour 587.386 cas. Les Etats-Unis et le Canada 6.865 décès (273.199 cas), l'Asie 4.082 décès (114.493 cas), le Moyen-Orient 3.451 décès (67.739 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 735 décès (25.839 cas), l'Afrique 323 décès (7.592 cas) et l'Océanie 33 décès (6.228 cas).

Notez que les données publiées partout dans le monde, aussi bien en terme de cas que de décès, sont loin de refléter exactement la réalité. Nombre de pays ne testent que les malades dans un état grave - certains comme la Finlande reconnaissent eux-mêmes que leurs bilans sont largement sous-évalués, avec un nombre réel de cas dans le pays qui pourrait être jusqu'à 30 fois plus élevé.

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)

EUROPE

En Italie, 4.585 nouveaux cas de contamination ont été recensés en 24 heures ainsi que 766 nouveaux décès, soit une légère augmentation par rapport à jeudi quand 760 décès avaient été enregistrés, a indiqué vendredi la Protection civile lors de sa conférence presse quotidienne.

Le nombre de contaminations au Sars-CoV-2 est ainsi inférieur à celui enregistré jeudi quand 4.668 nouveaux cas avaient été comptabilisés. Les décès sont eux en légère augmentation par rapport à jeudi. Les chiffres démontrent néanmoins une certaine stabilisation de la situation. Un "plateau" a peut-être été atteint mais une baisse du nombre total de contaminations ne pourra être atteinte, selon les autorités sanitaires, que si les mesures de distanciation sociale strictes restent d'application. Quelque 119.827 personnes (incluant les guérisons et les décès) au moins ont été contaminées dans la Péninsule, ce qui place l'Italie devant l'Espagne en terme de nombre d'infections. 14.681 personnes ont par ailleurs été emportées par la maladie, ce qui place le pays où la mortalité est la plus élevée. La Lombardie demeure la région d'Italie la plus touchée avec 47.520 contaminations et 8.311 décès. Par ailleurs, 77 médecins ont également succombé à la maladie, selon l'agence de presse Ansa.

La Suède va déployer un hôpital de campagne à Stockholm ce week-end, qui accueillera des patients malades du nouveau coronavirus. La Suède est un des rares pays où il n'y a pas de confinement (lire l'article).

France: Avec au moins 6.500 morts dont plus de 1.400 dans les maisons de retraites et autres établissements médico-sociaux, l'épidémie de coronavirus continue de frapper très durement la France et a conduit à l'annulation des épreuves finales du baccalauréat, qui reposera cette année sur le contrôle continu. Depuis le 1er mars, plus de 5.000 personnes sont mortes dans les hôpitaux français: 5.091, dont 588 de plus depuis jeudi, pire bilan quotidien depuis le début de l'épidémie. Et plus de 6.600 personnes se trouvaient en réanimation, un record "dans l'histoire médicale française", a souligné le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, au cours de son point presse quotidien.

L'Espagne, deuxième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie de Covid-19, a enregistré plus de 900 morts vendredi pour le deuxième jour consécutif, ce qui porte le bilan à 10.935, ont annoncé les autorités. 932 morts ont été notifiées en 24 heures, soit un léger repli par rapport au record de 950 morts annoncé jeudi. Le pays compte au total plus de 117.000 cas confirmés de coronavirus, a par ailleurs indiqué le gouvernement.

AMÉRIQUE

Les Etats-Unis sont en train de devenir le nouveau centre mondial de la pandémie. Après 1.480 morts en une journée, bilan quotidien le plus élevé jamais enregistré dans un seul pays, les Américains se préparent au pire et bâtissent des hôpitaux de campagne de Los Angeles à Miami, avec des milliers de lits supplémentaires de réanimation. Le navire-hôpital Comfort, d'une capacité de 1.000 lits et arrivé lundi à New York, a accueilli vendredi ses premiers malades.

Par la voix de leur président Donald Trump, ils ont même été appelés vendredi à se couvrir le visage à l'extérieur, même si le milliardaire a rappelé qu'il ne s'agissait "que de recommandations" que lui-même ne suivrait pas. Le directeur de l'Institut des maladies infectieuses Anthony Fauci, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche, a évoqué des données indiquant que "le virus peut en réalité se transmettre quand les gens ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu'ils éternuent ou toussent".

Le Pérou a renforcé jeudi les restrictions des déplacements interdisant que les hommes et les femmes sortent ensemble dans les rues et en imposant des sorties alternées selon le genre. Une décision similaire a été prise au Panama il y a quelques jours.

ASIE

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.620 cas (31 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 3.322 décès (4 nouveaux) et 76.571 guérisons.

AFRIQUE

La commune résidentielle de la Gombe, l'une des 26 de Kinshasa peuplée d'au moins dix millions d'habitants est le coeur politique, diplomatique et économique de la capitale de la République démocratique du Congo. Elle va être "mis en quarantaine" pendant 14 jours à compter de lundi.